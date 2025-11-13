English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हॉलिवूडनंतर पुन्हा बॉलिवूड! 6 वर्षांनंतर प्रियंकाचं भारतीय चित्रपटसृष्टीत कमबॅक, 'या' चित्रपटातून झळकणार

Priyanka Chopra: 6 वर्षांनंतर बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा पुन्हा एकदा भारतीय चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 13, 2025, 06:31 PM IST
हॉलिवूडनंतर पुन्हा बॉलिवूड! 6 वर्षांनंतर प्रियंकाचं भारतीय चित्रपटसृष्टीत कमबॅक, 'या' चित्रपटातून झळकणार

Priyanka Chopra: बॉलिवूडची देसी गर्ल प्रियंका चोप्रा आज जगभरात ग्लोबल आयकॉन म्हणून ओळखली जाते. 2019 मध्ये फरहान अख्तरसोबतच्या ‘द स्काय इज पिंक’ या चित्रपटानंतर प्रियंकाने काही काळासाठी हिंदी चित्रपटसृष्टीपासून ब्रेक घेतला आणि थेट हॉलीवूडमध्ये आपला प्रवास सुरू केला. पण तब्बल सहा वर्षांनंतर प्रियंका पुन्हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत दमदार पुनरागमन करण्यास सज्ज झाली आहे.

प्रियंका लवकरच एस. एस. राजामौली यांच्या पुढील बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘ग्लोबट्रॉटर’ मध्ये झळकणार आहे. हा चित्रपट सुपरस्टार महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या सोबत आहे. अलीकडेच चित्रपटातील प्रियंकाचा पहिला लुक समोर आला आहे. पिवळ्या साडीमध्ये आणि हातात बंदूक धरून ती अ‍ॅक्शन मूडमध्ये दिसते आहे. पोस्टर पाहताच चाहत्यांनी सोशल मीडियावर अक्षरशः कौतुकाचा वर्षाव केला. अनेकांनी हेच तिच्या भारतीय चित्रपटांमधील ग्रँड कमबॅकचं चिन्ह असल्याचं म्हटलं आहे.

 प्रियंकाच्या चाहत्यांशी थेट गप्पा

पोस्टर लॉन्चपूर्वी प्रियंकाने ‘एक्स’ वर चाहत्यांशी थेट संवाद साधला. यावेळी तिने आपल्या पुनरागमनाबद्दल, तेलुगू शिकण्याच्या अनुभवाबद्दल आणि महेश बाबू व पृथ्वीराज सुकुमारनसोबतच्या कामाविषयी खुलेपणाने बोलली. एका चाहत्याने लिहिलं ‘ग्लोबट्रॉटर’ ही फक्त सुरुवात असो'.  त्यावर प्रियंका म्हणाली, 'देवाच्या कृपेने मला जगभरात उत्तम काम करायचं आहे. तुमच्या सपोर्टमुळे वाटतं की काहीही अशक्य नाही' असं तिने म्हटलं.

तेलुगू इंडस्ट्री आणि बिर्याणीचा अनुभव

प्रियंकाला विचारलं गेलं की, 'तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री आणि बिर्याणी कशी वाटते?' त्यावर ती म्हणाली, 'चित्रपटाचे दिवस अजून सुरुवातीचे आहेत पण अनुभव अप्रतिम आहे आणि हैदराबादची बिर्याणी तर जगातली सर्वात उत्तम आहे'. 

तेलुगू डायलॉग्सबद्दल बोलताना प्रियंका म्हणाली, 'ही माझी पहिली भाषा नाही पण राजामौली सर खूप मदत करतात. मला खात्री आहे की मी माझे संवाद नीट बोलू शकेन आणि तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करीन.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाहत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण

मोठ्या ब्रेकनंतर प्रियंका भारतीय चित्रपटात परत येत असल्याने चाहते आणि प्रेक्षक अत्यंत उत्साहित आहेत. ही पहिली वेळ असेल जेव्हा ती महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारनसोबत एका स्क्रीनवर दिसेल. राजामौली यांनीही या प्रोजेक्टला आपल्या मनाच्या अत्यंत जवळचं म्हटलं आहे. त्यामुळे ‘ग्लोबट्रॉटर’ या चित्रपटाकडून प्रचंड अपेक्षा आहेत.

FAQ

1. प्रियंका चोप्रा कोणत्या चित्रपटातून भारतीय सिनेमात पुनरागमन करत आहे?

प्रियंका चोप्रा एस. एस. राजामौली दिग्दर्शित ‘ग्लोबट्रॉटर’ या बहुप्रतिक्षित चित्रपटातून भारतीय सिनेमात पुनरागमन करत आहे. या चित्रपटात ती सुपरस्टार महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्यासोबत झळकणार आहे.

 2. ‘ग्लोबट्रॉटर’ चित्रपटात प्रियंकाची भूमिका कशी आहे?

चित्रपटाच्या पहिल्या लुकमध्ये प्रियंका पिवळ्या साडीमध्ये आणि हातात बंदूक घेऊन अ‍ॅक्शन मूडमध्ये दिसते आहे. त्यामुळे ती एका दमदार आणि प्रभावी भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा आहे.

 3. प्रियंका चोप्रा तेलुगू चित्रपटात पहिल्यांदाच काम करत आहे का?

होय, ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा प्रियंका तेलुगू चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. ती सध्या तेलुगू भाषा शिकत आहे आणि आपल्या संवादांवर मेहनत घेत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Priyanka Chopra Mahesh Babu GlobetrotterSS Rajamouli New MoviePriyanka Chopra Telugu DebutMahesh Babu First Look Globetrotter

