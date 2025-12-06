English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दीपिकाऐवजी प्रियंका चोप्रा 'कल्कि'च्या पुढील भागात? अभिनेत्रीने ठेवली महत्त्वाची अट

Priyanka Chopra to replace Deepika in 'Kalki' sequel : राजामौलींच्या ‘वाराणसी’मध्ये झळकणार प्रियंका, आता ‘कल्की’च्या पुढील भागाचीही ऑफर  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 6, 2025, 05:22 PM IST
दीपिकाऐवजी प्रियंका चोप्रा 'कल्कि'च्या पुढील भागात? अभिनेत्रीने ठेवली महत्त्वाची अट

‘कल्कि 2898 एडी’ हा 2024 मधील मोठ्या बजेटचा आणि बहुचर्चित चित्रपट ठरला. प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन आणि दीपिका पादुकोण यांसारख्या दिग्गजांची स्टारकास्ट असल्याने चित्रपटाला प्रचंड चर्चा मिळाली. मात्र, त्याच्या सीक्वेलबाबत सुरुवातीपासूनच अनेक वळणे पाहायला मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच दीपिका पादुकोणचा सीक्वेलमधून पत्ता कट झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली. दीपिकाकडून 8 तासांची शिफ्ट, मानधनात वाढ, प्रॉफिट शेअर यांसारख्या मागण्या वाढत असल्याने मेकर्सनी तिच्याऐवजी नवीन अभिनेत्री शोधण्याचा निर्णय घेतल्याचं कळतं. याचदरम्यान ग्लोबल आयकॉन प्रियंका चोप्राचं नाव पुढे येताच बी-टाउनमध्ये चर्चा अधिकच रंगल्या आहेत.

प्रियंका चोप्राला ‘कल्की’ सीक्वेलची ऑफर?

प्रियंका सध्या एस. एस. राजामौलींच्या दाक्षिणात्य मोठ्या प्रोजेक्ट ‘वाराणसी’मध्ये झळकण्याच्या तयारीत आहे. महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्यासोबत ती महत्वाची भूमिका साकारणार असल्याचे रिपोर्ट्स सांगतात. याचदरम्यान ‘कल्कि 2898 एडी’च्या सीक्वेलसाठीही प्रियंकाला संपर्क केल्याची माहिती समोर आली आहे. मेकर्सना या फ्रँचायझीला ग्लोबल लेव्हलवर नेण्यासाठी प्रियंका चोप्रा परफेक्ट फिट वाटत असल्याचेही म्हटले जात आहे.

प्रियंकाची अट – अंदाजापेक्षा कठोर?

बॉलिवूड हंगामाच्या रिपोर्टनुसार, प्रियंकाने काम करण्यासाठी दोन मोठ्या अटी ठेवल्या आहेत :

दीपिकाएवढंच मानधन

प्रियंकाने स्पष्ट सांगितलं आहे की तिला दीपिका पादुकोणने या प्रोजेक्टसाठी घेतलेल्या मानधनाएवढंच पेमेंट हवं. इतकंच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय लेव्हलवरील तिच्या ब्रँड व्हॅल्यूचा विचार करून मानधन आणखी वाढवण्याची मागणीही केल्याची चर्चा आहे.

शूट शिफ्टमध्ये लवचिकता

प्रियंका चोप्रा तिची मुलगी मालतीसोबत बराच वेळ घालवते. त्यामुळे शूटिंगदरम्यान ती फिक्स्ड 12-14 तासांच्या शेड्यूलऐवजी फ्लेक्सिबल शिफ्ट हवी असल्याचा आग्रह धरत आहे. ती शूटिंगला मालतीलाही सोबत घेऊन जाण्यास तयार आहे. त्यामुळे लोकेशन ट्रॅव्हल किंवा टाइम झोन अॅडजस्टमेंट यात फारसा अडथळा येणार नाही, असं तिच्या टीमचं म्हणणं आहे.

मेकर्स विचार करत असलेली इतर नावं

प्रियंका चोप्रा मुख्य चर्चेत असली तरी सीक्वेलसाठी आणखी काही अभिनेत्रींची नावंही मेकर्सच्या यादीत आहेत. आलिया भट, साई पल्लवी, मेकर्सना अशी अभिनेत्री हवी आहे जी प्रभासच्या स्टार-पॉवरला तोल देऊ शकेल आणि चित्रपटाच्या ग्लोबल स्केलला पूरक ठरेल. दीपिकाची भूमिका सीक्वेलमध्ये का नाही, यावर अटकलांचा वर्षाव झाला होता. तिच्या वाढत्या प्रोफेशनल कंडिशन, प्रॉफिट शेअरिंगची मागणी आणि शूट तासांच्या अटींमुळे मेकर्सनी तिला साईन न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे रिपोर्ट्स सांगतात.

सध्या दीपिका ‘किंग’ आणि दिग्दर्शक अॅटली यांच्या आगामी प्रोजेक्टमध्ये व्यग्र आहे.

आता सर्वांचे लक्ष ‘कल्कि’ सीक्वेलची नायिका कोण?

आता ‘कल्कि 2898 एडी’च्या पुढील भागात ग्लोबल स्टार प्रियंका चोप्राची भव्य एंट्री होते का, की आलिया भट किंवा साई पल्लवी यांच्यापैकी कोणीतरी बाजी मारते याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. सीक्वेलचा अधिकृत कास्ट अ‍ॅनाउन्समेंट होताच हा चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणार हे निश्चित.

