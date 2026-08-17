'काहीजणी आजी बनतात, तर काहीजणी २५ वर्षांच्या तरुणांना डेट करतात': ४० व्या वर्षी प्रियंका चोप्राची व्हायरल पोस्ट

Priyanka Chopra On Turning 40: वयाच्या चाळीशीत काहीजणी आजी बनत असतात, तर काहीजणी २५ वर्षांच्या तरुणांना डेट करत असतात. प्रियंका चोप्राने वाढत्या वयाबद्दल एक मजेशीर आणि अनेकांना पटणारी (relatable) पोस्ट इन्स्टाग्रामवर शेअर केली आहे. तसेच, एस.एस. राजामौली यांच्या 'वाराणसी' या चित्रपटाबद्दल तिने काय महत्त्वाची माहिती दिली ते जाणून घेऊ या.
बॉलीवूडची 'देसी गर्ल' प्रियंका चोप्रा तिच्या बिनधास्त आणि रोखठोक स्वभावासाठी ओळखली जाते. नुकतीच चाळीशी गाठल्यानंतर, तिने आपल्या वयोगटातील लोकांची जीवनशैली आणि मानसिकता यावर एक मजेशीर पोस्ट शेअर केली आहे.
प्रियंकाने स्पष्ट केले की, वयाच्या चाळीशीत आयुष्यासाठी कोणतीही ठराविक कालमर्यादा किंवा नियम नसतात; त्याऐवजी, हे वय म्हणजे निवांतपणा आणि मजेचे दिवस असतात. चला तर मग, प्रियंकाने तिच्या पोस्टमध्ये मांडलेले काही मजेशीर मुद्दे पाहूया.
चाळीशीत कोणतीही कालमर्यादा नाही, फक्त 'व्हाइब्स' (मूड/आनंद) महत्त्वाचे
प्रियंका चोप्राने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक विनोदी पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये तिने चाळीशीत पदार्पण करण्याचा टप्पा किती विचित्र पण मजेशीर असू शकतो, हे सांगितले आहे. तिने लिहिले की, या वयात एखादी मैत्रीण आजी बनलेली असू शकते, तर दुसरीकडे एखाद्या मैत्रिणीला नुकतेच बाळ झालेले असू शकते. कोणीतरी लग्नाचा २० वा वाढदिवस साजरा करत असेल, तर दुसरीकडे एखादी मैत्रीण २५ वर्षांच्या तरुणाला डेट करत असेल. प्रियंकाने मिश्किलपणे म्हटले की, आपल्यापैकी काहींना अजूनही २८ वर्षांचे असल्यासारखे वाटते, तर काहींना केवळ झोपल्यामुळे स्नायूदुखीचा (muscle strain) त्रास होतो. चाळीशीत आयुष्यासाठी कोणतीही ठराविक कालमर्यादा नसते—हे सर्वस्वी वैयक्तिक आवडीनिवडी आणि मूडवर अवलंबून असते.
कामाच्या आघाडीबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रियंका चोप्रा दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांच्या आगामी 'पॅन-इंडिया' चित्रपट 'वाराणसी' मधून भारतीय चित्रपटसृष्टीत दमदार पुनरागमन करण्यास सज्ज झाली आहे. या चित्रपटाद्वारे ती तमिळ चित्रपटसृष्टीतही पदार्पण करणार आहे. या ॲक्शन-ॲडव्हेंचर चित्रपटात प्रियंका 'मंदाकिनी'ची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. तिच्यासोबत दाक्षिणात्य सुपरस्टार महेश बाबू 'रुद्र'ची भूमिका साकारताना दिसतील, तर पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभा'च्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसतील.
'वाराणसी' या चित्रपटाची कथा 'टाइम ट्रॅव्हल' आणि एका जागतिक ॲक्शन-ॲडव्हेंचरवर आधारित आहे; ही कथा पवित्र शहर वाराणसी आणि एका मोठ्या संकटाशी जोडलेली आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीत प्रियांकाला पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी तिचे चाहते खूप उत्सुक आहेत. हा चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.