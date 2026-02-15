English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • प्रियंकाने व्हॅलेंटाइन डेवर शेअर केलेला खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

प्रियंकाने व्हॅलेंटाइन डेवर शेअर केलेला खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Priyanka's special video on Valentine's Day : प्रियंका चोप्राने व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी अनदेखा व्हिडीओ पोस्ट केला, पाहून चाहत्यांनी सोशल मीडियावर उत्साह व्यक्त केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 15, 2026, 04:19 PM IST
प्रियंकाने व्हॅलेंटाइन डेवर शेअर केलेला खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

व्हॅलेंटाइन डेच्या निमित्ताने अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या खास क्षणांचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले. मात्र, बॉलिवूडची ‘देसी गर्ल’ अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा हिने चाहत्यांसाठी यंदा एक खास सरप्राइज दिले. तिने आपल्या पती निक जोनससोबतच्या लग्नाचा एक कधीही न पाहिलेला व्हिडीओ शेअर केला आणि त्याला “माझा फॉरएव्हर व्हॅलेंटाइन” असे रोमँटिक कॅप्शन दिले. या व्हिडीओमुळे चाहत्यांच्या सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पाऊस पडला आणि चाहते तिच्या या रोमँटिक अदावर भारावून गेले.

इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये प्रियंका आणि निक यांच्या लग्नातील सुंदर क्षण पाहायला मिळतात. व्हिडीओमध्ये दोघांचे हिंदू तसेच ख्रिश्चन पद्धतीने झालेले विवाह सोहळे टिपले गेले आहेत. प्रियंका एका बाजूला पांढऱ्या गाऊनमध्ये तर दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक लाल लेहंग्यात दिसत आहे, तर निक जोनसही भावुक क्षण अनुभवताना टिपला गेला आहे. व्हिडीओमध्ये त्यांचे रेकॉर्डेड फोटोज आणि काही खास क्षणांचे क्लिप्स असल्याने, दोघांच्या लग्नाची गोड आठवण चाहत्यांसमोर पुन्हा उभी राहिली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 मधील शाही विवाह

डिसेंबर 2018 मध्ये प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनस यांनी हिंदू तसेच पाश्चात्य पद्धतीने लग्न केले. त्यांच्या लग्नसोहळ्याची चर्चा देश-विदेशात झाली होती. दोघांच्या लग्नात अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी उपस्थित होते. त्या वेळी प्रियंका आणि निक यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. या दाम्पत्याला सरोगसीच्या माध्यमातून ‘मालती मेरी चोप्रा जोनस’ नावाची लेकी आहे, आणि प्रियंका अनेकदा तिच्या गोड क्षणांचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करताना दिसते.

सोशल मीडियावर चाहत्यांची प्रतिक्रिया

प्रियंका आणि निकच्या व्हिडीओला चाहत्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये हार्ट, फायर आणि इतर इमोजींचा वर्षाव केला. अनेक चाहत्यांनी प्रियंका आणि निकच्या प्रेमकथेची प्रशंसा केली असून त्यांना आयडियल जोडी मानले आहे. काहींनी त्यांच्या लग्नाचा व्हिडीओ आधी का न दाखवला, असा आश्चर्य व्यक्त केला. सोशल मीडियावर या व्हिडीओने खूपच चर्चेला उधाण आणले आहे.

कामाच्या बाबतीतही व्यस्त

कामाच्या बाबतीत प्रियंका सध्या खूप व्यस्त आहे. तिच्या आगामी चित्रपट ‘वाराणसी’ ची चर्चा रंगली आहे, ज्याचे दिग्दर्शन एस एस राजामौली करीत आहेत. ज्यांनी आधी RRR आणि बाहुबली सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत. या चित्रपटात महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट 2027 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय, 25 फेब्रुवारी रोजी प्रियंका चोप्राचा The Bluff हा प्रकल्प ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी तिने शूटिंग पूर्ण केले असून चाहत्यांना लवकरच तिचा नवा अभिनय पाहायला मिळणार आहे.

व्हॅलेंटाइन डेवर शेअर केलेल्या या खास व्हिडीओमुळे प्रियंका आणि निकच्या प्रेमकहाणीची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून चाहत्यांनी सोशल मीडियावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. ही जोडी फॅन्सच्या हृदयात कायमसाठी आपली जागा बनवत आहे.

