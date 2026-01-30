English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • निर्माता शैलेंद्र सिंह यांचा अक्षय कुमारवर मोठा आरोप; फ्लॉप चित्रपटाची Fee परत करण्यास दिला नकार ! जाणून घ्या नेमका काय घडलं

निर्माता शैलेंद्र सिंह यांचा अक्षय कुमारवर मोठा आरोप; फ्लॉप चित्रपटाची Fee परत करण्यास दिला नकार ! जाणून घ्या नेमका काय घडलं

Producer Shailendra Singh makes a big allegation against Akshay Kumar : निर्माता शैलेंद्र सिंह यांनी अक्षय कुमारवर आरोप करत सांगितले की तो मनी माइंडेड आहे. 2009 च्या '8 x 10 तस्वीर' चित्रपटाच्या फ्लॉपनंतर शैलेंद्र यांनी अक्षयला फी परत करण्याची विनंती केली, पण अक्षयने नकार दिला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 30, 2026, 11:36 AM IST
निर्माता शैलेंद्र सिंह यांचा अक्षय कुमारवर मोठा आरोप; फ्लॉप चित्रपटाची Fee परत करण्यास दिला नकार ! जाणून घ्या नेमका काय घडलं

चित्रपट निर्माता आणि प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह यांनी अभिनेता अक्षय कुमारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले की अक्षय कुमार हा "पैशांच्या मागे धावणारा" (मनी माइंडेड) आहे आणि त्याला व्यावसायिक दृष्टिकोन सर्वात महत्त्वाचा आहे, अभिनेता होण्याआधी तो प्रगती आणि पैशांची कमाई करणारा आहे. शैलेंद्र सिंह यांनी हे आरोप सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत केल्याचे समोर आले आहे, ज्यात त्याने '8 x 10 तस्वीर' या चित्रपटाच्या अपयशावर आधारित आपला अनुभव शेअर केला.

शैलेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘8 x 10 तस्वीर’ हा चित्रपट 2009 मध्ये अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक नागेश कुकुनूर यांच्या करिअरच्या चांगल्या टप्प्यात बनवला गेला होता. या चित्रपटासाठी निर्मिती बजेट 30 ते 35 कोटी रुपये ठरवले गेले होते, परंतु अक्षयच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी ठिकाणे वारंवार बदलली. मूळ ठिकाण मुन्नार ठरवण्यात आले होते, पण त्यानंतर कॅलगरी, केप टाऊन आणि इतर विविध ठिकाणांवर शूटिंग करण्यात आले, ज्यामुळे बजेट प्रचंड वाढले. यामध्ये शैलेंद्र म्हणतात की अक्षय कुमारच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे जे अचानक बदल झाले, त्यामुळे खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढले.

चित्रपटाच्या निर्मितीमध्ये अशा असमाधानकारक परिस्थितींमुळे चित्रपटाच्या बजेटवर परिणाम झाला. त्याच वेळी, ‘8 x 10 तस्वीर’ या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिसवर अपयश हिट झाले. शैलेंद्र यांनी खुलासा केला की चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर ते अक्षय कुमारला भेटले आणि त्याला त्याच्या मानधनाचा काही भाग परत करण्याची विनंती केली, कारण चित्रपटाला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. शैलेंद्र यांनी त्याला सांगितले की, 'तुझ्या चित्रपटाला पाहण्यासाठी कोणी आलेच नाही. तुलाही काही जबाबदारी घ्यावी लागेल. तू माझ्याकडून खूप पैसे घेतले आहेत, काही तरी परत कर.'

शैलेंद्र यांच्या म्हणण्यानुसार, अक्षय कुमारने या विनंतीला नकार दिला आणि त्यांना काहीही पैसे परत मिळाले नाहीत. शैलेंद्र यांनी त्यावर सांगितले की, अक्षय कुमारची वृत्ती पैशांसाठी खूप रणनीतिक आणि 'कॉमर्शियल' आहे. चित्रपटांमध्ये त्याच्या मानधनाची वाढ वेळोवेळी खूप मोठ्या प्रमाणात होते. शैलेंद्र यांच्या मते, अक्षय कुमार प्रत्येक बोलणी करताना त्याची फी हळूहळू वाढवतो, जसे की, "पहिल्यांदा तो 15 कोटी रुपये घेतो, नंतर 21 कोटी रुपये, त्यानंतर 27 कोटी रुपये, आणि एकाएकी 36 कोटी रुपये होतात."

शैलेंद्र सिंह यांनी अक्षय कुमारच्या या व्यावसायिक दृष्टिकोनावर टिप्पणी करत सांगितले की, "अक्षय कुमार नेहमीच त्याच्या कामात आणि पैशांमध्ये हितसंबंध पाहतो. तो पैसे आणि त्याची फी वाढवण्यासाठी खूप प्रयत्नशील असतो." शैलेंद्र यांच्या मते, अक्षयला अभिनेता होण्यापेक्षा व्यवसायिक यशाची जास्त किंमत आहे.

अक्षय कुमारचा 'व्यावसायिक' दृष्टिकोन

अक्षय कुमारच्या या ‘पैशांवर आधारित’ दृष्टिकोनावर शैलेंद्र सिंह यांनी अधिक स्पष्टपणे सांगितले की त्याने चित्रपट उद्योगातही आपला फायदा कसा पाहिला आहे. अक्षयची वर्तणूक आणि कार्यशैली नेहमीच त्याच्या व्यवसायिक परिभाषेत राहिली आहे. त्याच्या मानधनाची नेहमीच वाढ होणारी रचना आणि त्याचा ‘लकी नंबर’ असलेल्या 36 कोटी रुपयांचा मुद्दा हाही शैलेंद्र यांनी स्पष्टीकरण दिला.

शैलेंद्र सिंह यांच्या या आरोपावर अक्षय कुमारने अजूनही कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. तथापि, शैलेंद्र सिंह यांच्या दृष्टीने अक्षय कुमारच्या पगारवाढीच्या बाबतीत जितके आणि कुठे थांबेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

'8 x 10 तस्वीर' अपयशामुळे शैलेंद्र सिंह यांना ठरवला 'चित्रपट थांबवण्याचा निर्णय'

‘8 x 10 तस्वीर’ या चित्रपटाच्या अपयशाने शैलेंद्र सिंह यांना इतका धक्का दिला की त्यांनी चित्रपट निर्मिती थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आपले व्यवसायिक करिअर थांबवून दुसऱ्या गोष्टीकडे लक्ष देण्याचा विचार केला. त्यावेळी चित्रपटाच्या अपयशाचे शाप आणि अडचणी त्यांच्या मनावर गडद झाल्या. त्याच वेळी शैलेंद्र यांनी सांगितले की अक्षय कुमारच्या कामावर नाराज होणे त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते, परंतु त्यांनी पैसे परत करण्यास नकार दिला आणि त्यांचे वर्तन एक नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करते.

शैलेंद्र सिंह यांनी प्रेक्षकांसाठी खुलासा केला

शैलेंद्र सिंह यांच्या या टीकेनंतर अक्षय कुमारचे फॅन्स कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अक्षय कुमारच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनावरही कधीही चर्चांना उत्तेजन मिळू शकते. ‘पैशांसाठी धावणारा’ म्हणून त्याचे वर्णन करणारे शैलेंद्र सिंह हे वादग्रस्त ठरू शकतात, परंतु त्यांच्या टीकेत काही सत्यतेची वाजवी शक्यता नाकारता येत नाही.

 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

