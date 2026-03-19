‘द केरळ स्टोरी-२’च्या बॉक्स ऑफिस यशावर विपुल शाह यांची प्रतिक्रिया; चाहत्यांचे आभार व्यक्त करत म्हणाले…

Vipul Shah:मुंबई: प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता विपुल अमृतलाल शाह त्यांच्या बेधडक आणि प्रभावी कथांसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नवीन चित्रपट ‘The Kerala Story 2’ ने प्रेक्षकांमध्ये पुन्हा एकदा तहलका माजवला आहे. पहिल्या भागाच्या प्रचंड यशानंतर त्यांनी त्यांच्या सनशाईन पिक्चर्स बॅनरखाली या सिक्वेलची निर्मिती केली असून, कथेला अधिक व्यापक आणि प्रभावी स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत असून, बॉक्स ऑफिसवरही चित्रपटाने धडाकेबाज कमाई केली आहे. प्रेक्षकांनी दिलेल्या प्रेमामुळे आणि चित्रपटाच्या ठोस संदेशामुळे सिक्वेलला यश मिळाल्याचे विपुल शाह यांनी सांगितले.
चित्रपटाच्या यशाबद्दल बोलताना विपुल शाह म्हणाले, “सिक्वेल हा फक्त एक ट्रेंड नाही, तर तो सिनेमा आणि प्रेक्षकांमधील नातं अधिक मजबूत करतो. ‘द केरळ स्टोरी 2’चं यश भावनिक आहे, कारण हे प्रेक्षकांच्या विश्वासामुळे आणि चित्रपटाच्या ठोस संदेशामुळे शक्य झालं आहे. माझ्यासाठी हा अनुभव अत्यंत प्रेरणादायक आहे.'
ते पुढे म्हणाले, '2026 च्या पहिल्या तिमाहीत सिक्वेल चित्रपटांचं वर्चस्व पाहायला मिळालं. ‘बॉर्डर-2’, ‘द केरळ स्टोरी 2’, आणि ‘धुरंधर 2 ’ सारख्या चित्रपटांनी हे सिद्ध केलं की पहिल्या भागाला मिळालेलं प्रेक्षकांचं प्रेम दुसऱ्या भागाला अधिक उंचीवर नेऊ शकतं. या वर्षाची पहिली तिमाही खऱ्या कथा, भावना आणि विश्वासाच्या विजयाची ठरली आहे.'
विपुल शाह म्हणाले, “माझ्यासाठी ‘द केरळ स्टोरी 2’चं यश खूप भावनिक आहे. ही फक्त कमाई किंवा आकड्यांची गोष्ट नाही, तर प्रेक्षकांनी पुन्हा एकदा त्या कथेला दिलेल्या पाठिंब्याची आहे. हा प्रेम आणि विश्वास मनाला स्पर्श करून जातो. एक फिल्ममेकर म्हणून असे क्षण आपल्याला आठवण करून देतात की आपण या कथा का सांगतो.'
‘The Kerala Story’ या पहिल्या चित्रपटाने देशभरात प्रेक्षकांना हादरवले होते, आणि या सिक्वेलने कथेला अधिक व्यापक स्तरावर नेले आहे. चित्रपटात शांतता आणि सत्य नाकारण्याच्या मानसिकतेच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक आणि भावनिक संदेश अधिक ठळकपणे मांडण्यात आला आहे.
चित्रपटाची निर्मिती विपुल शाह यांनी केली असून, आशिन शहा हे सह-निर्माते आहेत. संगीत आणि पार्श्वसंगीत देखील कथानकाला जुळवून उत्कृष्टरीत्या सादर केले गेले आहे. चित्रपट सध्या संपूर्ण भारतभरातील थिएटरमध्ये प्रदर्शित होतोय आणि कन्नड तसेच तेलुगू भाषांमध्येही रिलीज करण्यात आला आहे.
सिक्वेलच्या कथानकातून प्रेक्षकांना नवा अनुभव मिळत असून, पहिल्या भागापासून सुरू झालेल्या भावनिक आणि सामाजिक संवादाची गोडी या चित्रपटातही कायम राहिली आहे. प्रेक्षकांनी दिलेला प्रतिसाद हे चित्रपटाच्या निर्मात्यांसाठी मोठे प्रेरणास्त्रोत ठरले असून, त्याने चित्रपटसृष्टीत सिक्वेल चित्रपटांच्या यशाची नवी दिशा ठरवली आहे.