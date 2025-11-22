English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकच सीन ठरला घातक! उद्ध्वस्त झालं करिअर, हातून गेले 10 चित्रपट, 6 वर्षे राहिला बेरोजगार

सेटवर झालेल्या एका घटनेमुळे बॉलिवूडमधील या अभिनेत्याचे करिअर थांबले.  साईन केलेले 10 चित्रपट हातून गेले आणि 6 वर्षे मिळाले नाही काम.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 10:15 PM IST
Puneet Issar : बॉलिवूडमधील महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करणे हे अनेक कलाकारांचे स्वप्न असते. परंतु एका अभिनेत्यासाठी हेच स्वप्न त्याच्या करिअरमध्ये मोठी अडचण ठरले. तो अभिनेता म्हणजे पुनीत इस्सर. 1982 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या Coolie या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडलेल्या गंभीर अपघाताने त्यांच्या आयुष्याला अनपेक्षित वळण मिळाले. या घटनेमुळे त्यांना अनेक वर्षे बेरोजगारीचा सामना करावा लागला आणि त्यांच्या हातातून अनेक मोठ्या संधी निसटून गेल्या.

चित्रपटाच्या एका अ‍ॅक्शन सीनमध्ये पुनीत इस्सर यांना अमिताभ बच्चन यांना मारायचे होते. मात्र सीनदरम्यान टायमिंग चुकले आणि तो थेट प्रत्यक्षात बच्चन यांच्या पोटात जाऊन बसला. त्यामुळे ते जोरात एका टेबलवर आपटले आणि त्यांना गंभीर दुखापत झाली. ही जखम इतकी गंभीर होती की त्यांना तातडीने शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्या काळात संपूर्ण देश त्यांच्या प्रकृत्तीबद्दल चिंतेत होता. बॉलिवूडच्या इतिहासातील हा सर्वात भयावह आणि स्मरणीय अपघातांपैकी एक मानला जातो. मात्र, या अपघाताचा सर्वाधिक फटका बसला तो पुनीत इस्सर यांना.

6 वर्षांची बेरोजगारी आणि 10 चित्रपट हातातून गेले

एका डिजिटल मुलाखतीत पुनीत इस्सर यांनी सांगितले की या घटनेनंतर त्यांचे करिअर अक्षरशः थांबून गेले. जवळपास सहा वर्षे त्यांना कोणतेही काम मिळाले नाही. इंडस्ट्रीतील अनेक लोकांनी त्यांच्याबद्दल चुकीच्या कल्पना करून घेतल्या. ते मार्शल आर्ट्समध्ये निपुण असल्याने लोकांना ते ‘खूप धोकादायक’ वाटू लागले. ज्या दहा चित्रपटांसाठी ते आधीच साइन झाले होते, ते सर्व त्यांच्याकडून काढून घेतले गेले.

पुनीत म्हणाले, 'त्या काळात मी मुख्य खलनायकाच्या भूमिकांसाठी निवडला जात होतो. पण एका क्षणात सर्वकाही बदलले. लोक विसरले की मी प्रशिक्षित अभिनेता असून अ‍ॅक्टर्स स्टुडिओचा गोल्ड मेडलिस्ट आहे.' त्या वेळी त्यांचे वय फक्त 23 वर्षे होते.

‘महाभारत’ ते दिग्दर्शन

या कठीण काळानंतर पुनीत इस्सर यांनी हळूहळू पुन्हा इंडस्ट्रीत आपली ओळख निर्माण केली. त्यांना मोठी प्रसिद्धी मिळाली ती दूरदर्शनवरील लोकप्रिय मालिका महाभारतमधील ‘दुर्योधन’च्या भूमिकेमुळे. त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे त्यांना पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर ओळख आणि संधी मिळू लागल्या.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यानंतर त्यांनी सलमान खान अभिनीत ‘गरव: प्राइड अँड ऑनर’चे दिग्दर्शन केले. ‘सनम बेवफा’मध्ये त्यांनी प्रमुख भूमिकाही साकारली. पुढे ते रिअॅलिटी शो Bigg Boss मध्येही दिसले.

