Punha Shivajiraje Bhosale : 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले...' महेश मांजरेकर दिग्दर्शित सिनेमाची रिलीज डेट ठरली, हा अभिनेता साकारणार महाराजांची भूमिका?

Punha Shivajiraje Bhosale Marathi Movie: छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित महेश मांजरेकर दिग्दर्शित 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले...' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 28, 2025, 01:27 PM IST
महेश मांजरेकर दिग्दर्शित 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले...'  या सिनेमाची पहिली झलक समोर आली आहे. लेखक-दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी या सिनेमातून नवा सिनेमॅटिक प्रवास प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमाची घोषणा महाराष्ट्र दिनादिवशी करण्यात आली. आता हा सिनेमा 1 ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमाची पहिली झलक समोर आली आहे. 

"महाराष्ट्र फक्त महाराजांनाच ऐकतो, म्हणूनच पुन्हा शिवरायांची महाराष्ट्राला गरज आहे.", असं सांगत महेश मांजरेकर यांनी या चित्रपटाचा सामाजिक आणि भावनिक गाभा स्पष्ट केला. या सिनेमात अभिनेता सिद्धार्थ बोडके छत्रपती शिवरायांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. 

महाराष्ट्राच्या उज्वल भविष्यासाठी राजे येतायत... असं म्हणतं हा टीझर व्हिडीओ रिलीज करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराज घोड्यावर येताना दिसत आहे. टीझरमधून ऐकू येणारे राजं... राजं, हे बोल ज्या ऊर्जेने तसेच भावभावनांनी भरलेले आहे. हा टीझर काळजाला भिडलं आहे. तसेच अभिनेता सिद्धार्थ बोडके आपल्या संवादातून वेगळेपण जपलं आहे. 

या सिनेमाच्या पोस्टरवर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते बालकलाकार त्रिशो ठोसर आणि भार्गव जगताप हे दोघे पण दिसत आहेत.

FAQ 

चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार?
चित्रपट दिवाळी २०२५ ला प्रदर्शित होणार आहे.

मुख्य कलाकार कोण आहेत? 
सिद्धार्थ बोडके: छत्रपती शिवाजी महाराज  
महेश मांजरेकर: मुख्य भूमिका  
प्रिया बापट: महत्वाची भूमिका  
सचिन खेडेकर: महत्वाची भूमिका  
त्रिशा ठोसर: बालकलाकार (खास भूमिका)

चित्रपटाची कथा काय आहे?
हा चित्रपट ऐतिहासिक घटनांमध्ये अडकलेला नसून, आजच्या समाजाशी जोडलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि तत्त्वे नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. समाजातील अस्वस्थता, उदासिनता आणि दिशाहीनता यावर प्रकाश टाकत, महाराष्ट्राला जागृत करण्यासाठी शिवरायांची 'पुन्हा' उपस्थिती दाखवली आहे. हा चित्रपट भूतकाळात रमणारा नसून, आधुनिक वास्तवाशी संवाद साधणारा आहे.

