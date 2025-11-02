English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवरायांवरील सिनेमाचा दुसऱ्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जल्लोष, प्रेक्षकांची तुफान गर्दी!

Day 2 Punha Shivajiraje Bhosle Box Office Collection : महेश मांजरेकर दिग्दर्शित आणि सिद्धार्थ बोडकेच्या प्रमुख भूमिकेतला ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ नुकताच प्रदर्शित झाला असून, दुसऱ्या दिवसाच्या कमाईचे आकडे आता समोर आले आहेत.

Nov 2, 2025
मराठी चित्रपटसृष्टी सध्या नवनवीन विषयांवर आणि दमदार कथानकांवर आधारित चित्रपट सादर करत आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रेक्षकांनी मराठी चित्रपटांना भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. ‘दशावतार’ सारख्या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर गाजत बॉलिवूड सिनेमांनाही मागे टाकले. त्यामुळे मराठी चित्रपटांकडून प्रेक्षकांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. अशातच, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचा अत्यंत भव्यदिव्य आणि ऐतिहासिक सिनेमा ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ नुकताच 31 ऑक्टोबर रोजी सर्वत्र प्रदर्शित झाला. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासूनच या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. मराठी प्रेक्षकांच्या मनात शिवरायांविषयी असलेली अपार श्रद्धा आणि प्रेम यामुळेच या सिनेमाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

दुसऱ्याच दिवशी वाढला बॉक्स ऑफिसचा उत्साह

रिलीजच्या पहिल्याच दिवशी ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ ने बॉक्स ऑफिसवर 19 लाख रुपयांची कमाई केली. प्रेक्षकांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारच्या दिवशी चित्रपटाने 34 लाख रुपयांची कमाई करत चांगली झेप घेतली. अशा प्रकारे केवळ दोन दिवसांत या चित्रपटाने एकूण 43 लाख रुपयांचा गल्ला जमवला आहे. वीकेंडच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीच्या शोमध्ये थिएटर हाऊसफुल झाल्याचं चित्र दिसून आलं. अनेक ठिकाणी प्रेक्षकांनी शेवटच्या क्षणीही तिकिटांसाठी रांगा लावल्या. काही थिएटरमध्ये अतिरिक्त शो देखील वाढवावे लागल्याची माहिती मिळत आहे.

मोठ्या बजेटचा भव्यदिव्य सिनेमा

दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, हा चित्रपट 13 ते 14 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटात वापरलेल्या घोड्यांसाठीच तब्बल ४७ लाख रुपयांचा खर्च आला आहे. सिनेमाच्या प्रत्येक दृश्यात ऐतिहासिक भव्यता आणि वास्तवतेचा संगम दिसून येतो. चित्रपटातील पोशाख, सेट डिझाईन आणि युद्धदृश्ये पाहताना प्रेक्षकांना जणू शिवकाळात घेऊन गेल्याची अनुभूती मिळते. सिनेमाची सिनेमॅटोग्राफी, पार्श्वसंगीत आणि संवाद यांमुळे संपूर्ण चित्रपटाला वेगळं सौंदर्य लाभलं आहे.

दमदार कलाकारांची फौज

या चित्रपटात सिद्धार्थ बोडकेने शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली असून त्याच्या अभिनयाचे प्रेक्षकांकडून भरभरून कौतुक होत आहे. त्याच्यासोबत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती त्रिशा ठोसर, बालकलाकार भार्गव जगताप, तसेच पायल जाधव, सिद्धार्थ जाधव, सयाजी शिंदे, शशांक शेंडे, पृथ्वीक प्रताप, विक्रम गायकवाड आणि मंगेश देसाई यांसारखे अनुभवी कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकत आहेत. सर्व कलाकारांनी आपल्या अभिनयातून त्या काळातील ऐतिहासिक भावना जिवंत केल्या आहेत. विशेषतः युद्धदृश्यांमधील त्यांचा आवेश आणि संवादफेक प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवते.

प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद, पुढील दिवसांत आणखी वाढीची शक्यता

रिलीज झाल्यापासूनच सोशल मीडियावर ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ बद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी या चित्रपटाला 'मराठी सिनेमाचा अभिमान' असं संबोधलं आहे. सिनेमातील शिवरायांची व्यक्तिरेखा आणि त्यामागचं ऐतिहासिक सादरीकरण प्रेक्षकांच्या मनाला भावत आहे. चित्रपटाची वाढती लोकप्रियता पाहता येत्या दिवसांत त्याच्या कमाईत आणखी मोठी वाढ होईल, अशी शक्यता चित्रपट विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. शिवरायांच्या शौर्य, पराक्रम आणि स्वराज्य स्थापनेची गाथा सांगणारा ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ हा सिनेमा केवळ ऐतिहासिक कथा नसून, ती एका विचाराची, एका संस्कृतीची पुनःस्थापना आहे आणि प्रेक्षकांनी या गाथेला मोठ्या पडद्यावर मनापासून स्वीकारलं आहे.

