प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमनचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; सलमानसोबत केलं आहे काम

Varinder Ghuman Death: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीतून एक वाईट बातमी आली आहे. अभिनेता आणि बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमनचं निधन झालं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ह्रदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं निधन झालं आहे. यानंतर चाहत्यांना धक्का बसला आहे. वरिंदरच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर एकच शोककळा पसरली आहे. असं म्हटलं जात आहे की वरिंदर अमृतसरमधील फोर्टिस रुग्णालयात त्याच्या दुखापतीसाठी किरकोळ शस्त्रक्रिया करण्यासाठी गेला होता. तो घरी एकटाच निघून गेला होता. ही एक किरकोळ शस्त्रक्रिया असल्याने तो आज परतणार होता, परंतु अचानक त्याला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्याचं निधन झालं.
वरिंदर सलमान खानसोबत 'टायगर 3' चित्रपटात दिसला होता. त्याच्या बॉडी बिल्डिंग कौशल्याचं सर्वांनी कौतुक केलं होतं. सलमानचे चाहते त्याच्या शरीरयष्टीने मंत्रमुग्ध झाले होते. हा चित्रपट 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला होता.
वरिंदरने सोशल मीडियावर सलमान खानसोबतचा एक फोटोही शेअर केला होता. जेव्हा चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला तेव्हा वरिंदर त्याच्या पर्सनॅलिटीमुळे चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय झाला. वरिंदरला फिटनेसचं फार वेड होतं. तो "मिस्टर इंडिया 2009" चा विजेता होता. शिवाय, तो "मिस्टर एशिया चॅम्पियनशिप" मध्येही दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. "द ही-मॅन ऑफ इंडिया" म्हणून तो ओळखला जात होता. वरिंदरला अभिनयाचीही आवड होती.
वरिंदर हा जगातील पहिला शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर होता. आयएफबीबी (इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ बॉडीबिल्डिंग अँड फिटनेस) प्रो कार्ड मिळवणारा तो पहिला भारतीय बॉडीबिल्डर होता. अमेरिकन अभिनेता Arnold Schwarzenegger ने आशियामध्ये त्याच्या हेल्थ प्रोडक्ट्सचा प्रचार करण्यासाठी वरिंदरची नियुक्ती केली होती. वरिंदर त्याच्या उत्पादनांचा ब्रँड अॅम्बेसेडर बनला.
वरिंदरला केवळ फिटनेसमध्येच नाही तर अभिनयातही रस होता. वरिंदरने अनेक पंजाबी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. "कबड्डी वन्स अपॉन" या पंजाबी चित्रपटाने त्याला एका रात्रीत स्टार बनवलं. वरिंदरने या चित्रपटाद्वारे अभिनयात पदार्पण केले.
वरिंदरने "रोअर - टायगर्स ऑफ द सुंदरबन्स" या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर तो "मरजावां" मध्ये दिसला. सलमान खानसोबत "टायगर ३" मध्ये त्याला पाहून चाहत्यांना आनंद झाला होता.
वरिंदरवर्कआउट व्हिडिओ शेअर करत असे. इंस्टाग्रामवर त्याचे दहा लाख फॉलोअर्स होते. तो फिटनेसबद्दल खूप उत्सुक होता. की वरिंदर सिंग घुमान 2027 मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणूक लढवणार होता.