/Punjabi Singer Murder: लग्नाला नकार दिल्याने गायिकेची हत्या, 6 दिवस डांबून ठेवलं आणि शेवटी कालव्यात फेकला मृतदेह

Punjabi Singer Inder Kaur Murder : पंजाब मधील प्रसिद्ध गायिका इंदर कौर उर्फ यशइंदर कौर हिची हत्या करण्यात आली आहे. 13 मे रोजी तिचं अपहरण करण्यात आलं होतं त्यानंतर ६ दिवस तिला डांबून ठेवून मग तिची हत्या करण्यात आली. तिच्या हत्येने मनोरंजन सृष्टीत मोठी खळबळ उडाली आहे.
Punjabi Singer Inder Kaur Murder : मनोरंजन सृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पंजाब मधील एक प्रसिद्ध गायिका इंदर कौर (Inder kaur) उर्फ यशइंदर कौर हिची हत्या करण्यात आली आहे. तिच्या हत्येच्या घटनेने संपूर्ण पंजाबच्या मनोरंजन सृष्टीत खळबळ उडाली असून इंदर कौरचा मृतदेह एका कालव्यात फेकण्यात आला. गायिकेच्या मृतदेहाची ओळख पटल्यानंतर कुटुंबाने मोठा आक्रोश केला. पोलिसांनी सध्या मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी समराला येथील सिव्हिल रुग्णालयात पाठवला आहे.
गायिका इंदर कौरचा भाऊ जोतींदर सिंहने पोलिसांमध्ये दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं होतं की, 13 मे च्या रात्री जवळपास साडे आठ वाजता इंदर कौर ही तिच्या फोर्ड फीगो कारने बाजारात सामान आणण्यासाठी गेली होती आणि रात्री उशिरापर्यंत परत आली आहे. कुटुंबाने तिला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांचा संशय मोगा येथील भलूर गावचा रहिवासी असणाऱ्या सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा याच्यावर होता. खविंदर सिंह याला गायिका इंदर कौर हिच्याशी लग्न करायचं होतं. मात्र कुटुंबाच्या सांगण्यानुसार इंदर कौर हिने सुखविंदर सोबत विवाह करण्यास नकार दिला. त्यानंतर सुखविंदर तिच्यावर डुग ठेऊन होता.
आरोपी सुखविंदर सिंह हा खास करून कॅनडा वरून पंजाबला आला होता. त्याने आपल्या साथीदारांसोबत मिळून इंदर कौर याला १३ मे रोजी रस्त्यात घेरलं आणि बंदुकीचा धाक दाखवून अपहरण केलं. जवळपास ६ दिवस त्याने गायिकेला डांबून ठेवलं होतं आणि मग अखेर तिची हत्या करून कालव्यात फेकून दिलं. हत्येनंतर आरोपी सुखविंदर सिंह पुन्हा कॅनडाला रवाना झाला.
कुटुंबाने पोलिसांच्या तपासावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. कुटुंबाचं म्हणणं आहे की 15 मे रोजी आरोपी सुखविंदर सिंह आणि त्याचे साथीदार करमजीत यांच्या विरोधात कुटुंबाने एफआयआर दाखल केली होती. मात्र पोलिसांनी वेळीच कारवाई केली नाही. जमालपुरच्या एसएचओ बलबीर सिंहने सांगितलं की पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली असून फरार आरोपींचा शोध सुरु आहे. मात्र या प्रसिद्ध गायिकेच्या हत्येच्या प्रकरणामुळे समाजात भीतीच वातावरण निर्माण झालं असून महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.