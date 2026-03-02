पुष्कर श्रोत्री यांना पितृशोक; वडिलांच्या निधनामुळं कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
Pushkar Shotri's Father passes away : पुष्कर श्रोत्री यांच्या निधनाची माहिती मिळताच साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्रात शोकभावना व्यक्त होत आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 2, 2026, 12:15 PM IST
प्रसिद्ध मराठी अभिनेते पुष्कर श्रोत्री यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे वडील सुधाकर श्रोत्री यांचे 1 मार्च रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच साहित्य, सामाजिक तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. विविध स्तरांतून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे.

सुधाकर श्रोत्री हे वृत्तपत्र वितरण क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि मान्यवर व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जात होते. तब्बल 65 वर्षे त्यांनी नामांकित वृत्तसंस्थेत वितरक म्हणून कार्य केले. आपल्या कामातील प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि निष्ठा यांमुळे त्यांनी या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. वृत्तपत्र वितरण ही केवळ नोकरी नसून समाजाशी जोडणारे एक महत्त्वाचे दुवे आहे, याची जाणीव ठेवून त्यांनी आयुष्यभर काम केले.

साहित्य क्षेत्राशीही त्यांचा घट्ट संबंध होता. ‘डिलोपार्जित’, ‘लेडीज स्पेशन’ तसेच सचिन तेंडुलकर यांच्यावर आधारित ‘खास सचिन’ हे त्यांचे कविता संग्रह प्रकाशित झाले होते. त्यांच्या लेखनात सामाजिक भान, अनुभवांची समृद्धी आणि संवेदनशीलता दिसून येत असे. ते शेवटपर्यंत ‘पार्लेकर कायस्थ’ या त्रैमासिकाचे संपादक म्हणून कार्यरत होते. संपादक म्हणून त्यांनी अनेक सामाजिक आणि साहित्यिक विषयांवर भाष्य केले.

सुधाकर श्रोत्री यांच्या पश्चात तुषार श्रोत्री, पुष्कर श्रोत्री आणि केतन श्रोत्री अशी तीन मुले, सुना आणि नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर २ मार्च रोजी सकाळी ८ वाजता विलेपार्ले येथील पारशीवाडा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी कुटुंबीय, नातेवाईक तसेच साहित्य-सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

वडिलांच्या निधनाने श्रोत्री कुटुंबावर शोककळा पसरली असून अनेक कलाकार मित्रांनी पुष्कर श्रोत्री यांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. पुष्कर आणि त्यांच्या वडिलांचे नाते अतिशय जिव्हाळ्याचे होते. विविध मुलाखतींमध्ये पुष्कर यांनी वडिलांकडून आयुष्यातील शिस्त, परिश्रम आणि मूल्यांची शिकवण मिळाल्याचे सांगितले होते. तरुण वयात आयुष्य घडवताना वडिलांचे मार्गदर्शन कसे उपयुक्त ठरले, याचा उल्लेख त्यांनी अनेकदा केला होता.

दरम्यान, पुष्कर श्रोत्री सध्या ‘आज्जीबाई जोरात’ आणि ‘सूर्याची पिल्ले’ या लोकप्रिय नाटकांमध्ये काम करत आहेत. अभिनेता आणि सूत्रसंचालक म्हणून त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांत मराठी मनोरंजन विश्वात आपली ठळक छाप सोडली आहे. अशा कठीण प्रसंगी संपूर्ण मराठी कलाविश्व त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

