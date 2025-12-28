‘पुष्पा-2’ चेंगराचेंगरी प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई, अल्लू अर्जुनसह 23 जण आरोपी

Allu Arjun : हैदराबादमध्ये ‘पुष्पा–2’ चित्रपटाच्या स्पेशल स्क्रीनिंगदरम्यान झालेल्या दुर्दैवी चेंगराचेंगरीप्रकरणी आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात हैदराबाद पोलिसांनी तब्बल 100 पानांची चार्जशीट दाखल केली असून अभिनेता अल्लू अर्जुनसह एकूण 24 जणांना आरोपी करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे चित्रपटसृष्टीत आणि चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
चिक्कडपल्ली पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, अभिनेता अल्लू अर्जुन याला आरोपी क्रमांक 11 (A-11) म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय संध्या थिएटरचे मालक (A-1), थिएटर व्यवस्थापन, अल्लू अर्जुनचा मॅनेजर, खासगी कर्मचारी आणि 8 बाउंसर यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. पोलिसांच्या मते, कार्यक्रमाच्या आयोजनात आणि गर्दी नियंत्रणात गंभीर त्रुटी झाल्याने ही दुर्घटना घडली.
चार्जशीटमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अल्लू अर्जुनला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने चाहते येणार असल्याची पूर्ण कल्पना असूनही पुरेशी सुरक्षा व व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आयोजक आणि थिएटर व्यवस्थापन कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार ठरतात. पोलिसांनी या प्रकरणात संध्या थिएटर व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणाकडे बोट दाखवले आहे.
ही दुर्दैवी घटना 4 डिसेंबर 2024 रोजी हैदराबादमधील आरटीसी एक्स रोड्स परिसरातील संध्या थिएटरमध्ये घडली. ‘पुष्पा–2’च्या प्रीमियर स्क्रीनिंगदरम्यान अल्लू अर्जुनची एक झलक पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली होती. अचानक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने चेंगराचेंगरी झाली.
या चेंगराचेंगरीत 35 वर्षीय रेवती यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर तिचा अल्पवयीन मुलगा श्रीतेज याला ऑक्सिजनअभावी गंभीर त्रास झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर शहरात सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू झाली होती.
पोलिसांनी थिएटर मालकावर भारतीय दंड संहिता कलम 304-ए (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन असून पुढील सुनावणीदरम्यान आरोपींविरोधात काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घटनेमुळे स्टारडम, सुरक्षा व्यवस्था आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांतील जबाबदारी यावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
FAQ
‘पुष्पा–2’च्या स्पेशल स्क्रीनिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं?
4 डिसेंबर 2024 रोजी हैदराबादमधील आरटीसी एक्स रोड्स येथील संध्या थिएटरमध्ये ‘पुष्पा–2’च्या प्रीमियरदरम्यान अल्लू अर्जुनला पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली. गर्दी नियंत्रणात अपयश आल्याने चेंगराचेंगरी झाली.
या प्रकरणात एकूण किती आरोपी आहेत?
हैदराबाद पोलिसांनी दाखल केलेल्या 100 पानांच्या चार्जशीटमध्ये एकूण 24 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे.
अल्लू अर्जुनवर कोणत्या भूमिकेत आरोप ठेवण्यात आले आहेत?
चार्जशीटमध्ये अल्लू अर्जुनला आरोपी क्रमांक 11 (A-11) म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.