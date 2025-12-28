English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • ‘पुष्पा-2’ चेंगराचेंगरी प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई, अल्लू अर्जुनसह 23 जण आरोपी

‘पुष्पा-2’ चेंगराचेंगरी प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई, अल्लू अर्जुनसह 23 जण आरोपी

हैदराबाद पोलिसांनी पुष्पा 2 च्या प्रीमियर दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी मोठा कारवाई केली आहे. या प्रकरणात 23 लोकांना आरोपी ठरवण्यात आलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 28, 2025, 12:56 PM IST
‘पुष्पा-2’ चेंगराचेंगरी प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई, अल्लू अर्जुनसह 23 जण आरोपी

Allu Arjun : हैदराबादमध्ये ‘पुष्पा–2’ चित्रपटाच्या स्पेशल स्क्रीनिंगदरम्यान झालेल्या दुर्दैवी चेंगराचेंगरीप्रकरणी आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात हैदराबाद पोलिसांनी तब्बल 100 पानांची चार्जशीट दाखल केली असून अभिनेता अल्लू अर्जुनसह एकूण 24 जणांना आरोपी करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे चित्रपटसृष्टीत आणि चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चिक्कडपल्ली पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, अभिनेता अल्लू अर्जुन याला आरोपी क्रमांक 11 (A-11) म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय संध्या थिएटरचे मालक (A-1), थिएटर व्यवस्थापन, अल्लू अर्जुनचा मॅनेजर, खासगी कर्मचारी आणि 8 बाउंसर यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. पोलिसांच्या मते, कार्यक्रमाच्या आयोजनात आणि गर्दी नियंत्रणात गंभीर त्रुटी झाल्याने ही दुर्घटना घडली.

गर्दी नियंत्रणात मोठी चूक

चार्जशीटमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अल्लू अर्जुनला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने चाहते येणार असल्याची पूर्ण कल्पना असूनही पुरेशी सुरक्षा व व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आयोजक आणि थिएटर व्यवस्थापन कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार ठरतात. पोलिसांनी या प्रकरणात संध्या थिएटर व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणाकडे बोट दाखवले आहे.

ही दुर्दैवी घटना 4 डिसेंबर 2024 रोजी हैदराबादमधील आरटीसी एक्स रोड्स परिसरातील संध्या थिएटरमध्ये घडली. ‘पुष्पा–2’च्या प्रीमियर स्क्रीनिंगदरम्यान अल्लू अर्जुनची एक झलक पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली होती. अचानक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने चेंगराचेंगरी झाली.

थिएटर मालकावर गंभीर आरोप

या चेंगराचेंगरीत 35 वर्षीय रेवती यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर तिचा अल्पवयीन मुलगा श्रीतेज याला ऑक्सिजनअभावी गंभीर त्रास झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर शहरात सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू झाली होती.

पोलिसांनी थिएटर मालकावर भारतीय दंड संहिता कलम 304-ए (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन असून पुढील सुनावणीदरम्यान आरोपींविरोधात काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घटनेमुळे स्टारडम, सुरक्षा व्यवस्था आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांतील जबाबदारी यावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

FAQ

‘पुष्पा–2’च्या स्पेशल स्क्रीनिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं?

4 डिसेंबर 2024 रोजी हैदराबादमधील आरटीसी एक्स रोड्स येथील संध्या थिएटरमध्ये ‘पुष्पा–2’च्या प्रीमियरदरम्यान अल्लू अर्जुनला पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली. गर्दी नियंत्रणात अपयश आल्याने चेंगराचेंगरी झाली.

या प्रकरणात एकूण किती आरोपी आहेत?

हैदराबाद पोलिसांनी दाखल केलेल्या 100 पानांच्या चार्जशीटमध्ये एकूण 24 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे.

अल्लू अर्जुनवर कोणत्या भूमिकेत आरोप ठेवण्यात आले आहेत?

चार्जशीटमध्ये अल्लू अर्जुनला आरोपी क्रमांक 11 (A-11) म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Allu Arjunallu arjun chargesheatallu arjun hyderabad stampede chargesheet

इतर बातम्या

शिल्पा शेट्टीच्या डीपफेकमुळे वाद; कोर्टाने दिला गंभीर आदेश

मनोरंजन