6 मुलांचा बाप असलेल्या पुरुषावर प्रेम, लग्न न करता झाली दोन मुलींची आई, एक आहे बॉलिवूडची सुपरस्टार! ओळखलंत का?

Pushpavalli : हेमा मालिनी, रेखा, वैजयंतीमाला, जया प्रदा आणि श्रीदेवी या सर्वांनी बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वी साऊथ चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. रेखा ही अशा अभिनेत्रींपैकी एक जिची आई देखील एक यशस्वी कलाकार होती. त्यांचे नाव पुष्पावल्ली होते. त्यांना एका साऊथ चित्रपटाचे सुपरस्टारसोबत प्रेम झालं होतं. ज्यांचे दोन वेळा लग्न झाले होते.
मात्र, त्यांनी लग्न केलं नाही पण त्या दोन मुलांची आई बनल्या. रेखाची आई पुष्पावली या तमिल आणि तेलुगु चित्रपटांमध्ये दिसल्या होत्या. त्या 'संपूर्ण रामायणम'मध्ये सीताच्या भूमिकेत दिसल्या होत्या. त्यांनी 1936 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एका चित्रपटात सीताची भूमिका साकारली होती. ज्यामध्ये त्यांना 300 रुपये मानधन मिळालं होतं. त्यांचा सर्वात सुपरहिट चित्रपट 'बाला नागम्मा' मध्ये त्यांनी सहाय्यक म्हणून भूमिका साकारली होती. तसेच त्यांनी 'मिस मालिनी' या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला होता.
पुष्पावली यांचे वैयक्तिक आयुष्य अधिक चर्चेत राहिले. 1940 मध्ये त्यांचा विवाह झाला. परंतु सहा वर्षांतच त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात दुरावा निर्माण झाला. नंतर त्या पतीपासून वेगळ्या राहू लागल्या. पुढे त्यांचे आयुष्य एका वेगळ्या वळणावर आले. जेव्हा त्यांना नवोदित अभिनेता जेमिनी गणेशन सोबत 'मिस मालिनी' मध्ये मुख्य भूमिका मिळाली. त्या काळात दोघेही इतरांशी विवाहबद्ध होते.
तरीही त्यांच्या प्रेमकथेला सुरुवात झाली. जेमिनी गणेशन यांनी त्यांना पत्नीचा दर्जा दिला नाही. पण पुष्पावली यांनी आयुष्यभर त्यांच्यासोबत प्रेमाच्या नात्यात राहण्याचा निर्णय घेतला. या नात्यातून त्यांना दोन मुली झाल्या. मोठी म्हणजे बॉलिवूड अभिनेत्री रेखा आणि धाकटी राधा जी लग्नानंतर अमेरिकेत स्थायिक झाली.
पुष्पावली यांना सुरुवातीपासूनच मुलगी रेखाने त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चित्रपटांमध्ये यावे अशी इच्छा होती. रेखाने तेलुगु चित्रपट 'रंगुला रत्नम' मध्ये अवघ्या 12व्या वर्षी काम केले. त्यानंतर 15व्या वर्षी तिचा पहिला बॉलिवूड चित्रपट 'अंजाना सफर' प्रदर्शित झाली, जी नंतर 'दो शिकारी' या नावाने ओळखली गेली. जरी रेखाचे वैयक्तिक आयुष्यही संघर्षांनी भरलेले होते आणि तिचे पहिले लग्नही अपयशी ठरले तरी अभिनय क्षेत्रात ती मोठे स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाली.
FAQ
1. पुष्पावल्ली कोण होत्या?
पुष्पावल्ली (मूळ नाव: कंदाला वेंकट सुब्बम्मा) या तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील यशस्वी अभिनेत्री होत्या. त्यांचा जन्म 3 मे 1917 रोजी आंध्र प्रदेशातील ताडेपल्लीगुडेम येथे झाला. त्यांनी 1930-40 च्या दशकात साऊथ चित्रपटांमध्ये काम केले आणि रेखा यांच्या आई म्हणूनही त्या ओळखल्या जातात.
2. पुष्पावल्ली यांचे प्रमुख चित्रपट कोणते होते?
पुष्पावल्ली यांनी ‘संपूर्ण रामायणम’ (1936, सीतेची भूमिका, ₹300 मानधन), ‘बाला नागम्मा’ (1942, सहाय्यक भूमिका, सुपरहिट), आणि ‘मिस मालिनी’ (1947, मुख्य भूमिका, बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यांनी 20 हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला.
3. पुष्पावल्ली यांचे वैयक्तिक आयुष्य कसे होते?
पुष्पावल्ली यांचे 1940 मध्ये के.एस. रंगाराव यांच्याशी लग्न झाले, परंतु 6 वर्षांत (1946) ते वेगळे झाले. त्यांना एक मुलगा आणि मुलगी होती. नंतर त्या जेमिनी गणेशन यांच्या प्रेमात पडल्या. दोघेही इतरांशी विवाहित असतानाही त्यांनी नात्याला सुरुवात केली, पण गणेशन यांनी पुष्पावल्ली यांना पत्नीचा दर्जा दिला नाही. या नात्यातून रेखा आणि राधा (अमेरिकेत स्थायिक) या दोन मुली जन्मल्या.