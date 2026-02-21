English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • ‘धुरंधर’च्या त्या सीनवर आर.माधवनचा खुलासा ; दोघांनी रडत-रडत स्वतःला सावरलं

‘धुरंधर’च्या 'त्या' सीनवर आर.माधवनचा खुलासा ; 'दोघांनी रडत-रडत स्वतःला सावरलं'

Dhurandhar 26/11 scene : 'धुरंधर' चित्रपटात रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना आणि सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकेत होते. आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 21, 2026, 05:39 PM IST
आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना आणि सारा अर्जुन यांच्या प्रमुख भूमिकेतला ‘धुरंधर’ चित्रपट मागील वर्षी प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचणारा ठरला आणि अनेक रेकॉर्ड मोडले. त्यातल्या मुंबईवर झालेल्या 26/11 दहशतवादी हल्ल्याचा सीन विशेषतः लक्षात राहतो. या सीनमध्ये ओरिजिनल ऑडियो फाइलचा वापर करण्यात आला होता, ज्यामुळे दृश्य अधिक वास्तववादी आणि भावनिक बनले. प्रेक्षकांच्या भावना या सीनमध्ये अत्यंत तीव्र झाल्या होत्या.

अलीकडेच आर. माधवनने या सीनबद्दल आपले अनुभव प्रकट केले. माधवन म्हणाले की, या सीनने संपूर्ण टीमवर खोल प्रभाव टाकला. शूटिंगच्या दरम्यान अक्षय खन्ना आणि अर्जुन रामपाल यांचे रिएक्शन अतिशय प्रामाणिक होते; दोघेही भावनांना ताबा ठेवू शकले नाहीत आणि खूप रडले. माधवनने सांगितले, “हा सीन फक्त अभिनय नव्हता, तो क्षण आम्ही जिवंत अनुभवला. त्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. मला कळाले की हा चित्रपट खूप खास आहे.”

या सीनमुळे केवळ कलाकारच नाही तर संपूर्ण क्रू भावनिकदृष्ट्या प्रभावित झाले. शूटिंग दरम्यान सेटवरील वातावरण खूप तणावपूर्ण आणि संवेदनशील होते, तरी टीमने त्यात उत्तम कामगिरी केली. माधवनच्या मते, असे दृश्य चित्रपटात सामील करून घेणे खूप आव्हानात्मक होते, पण त्याचे परिणाम प्रेक्षकांवर भावनिक स्वरूपात प्रचंड प्रभाव टाकणारे ठरले.

सध्या प्रेक्षकांची नजर ‘धुरंधर 2’ कडे वळली आहे. दुसऱ्या भागात स्टोरी रणवीर सिंहच्या हमजा अली मजहरीच्या भोवती फिरणार आहे. हा पार्ट एका अंडरकव्हर भारतीय एजंटच्या कथा भोवती गुंफलेला आहे, जो रहमान डकैतला मारल्यानंतर ल्यारीचा किंग बनतो. या भागात बडे साहब कोण हे रहस्य देखील उलगडले जाणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या अपेक्षा अत्यंत उंचावलेल्या आहेत.

‘धुरंधर 2’ हा चित्रपट 19 मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट हिंदीसह तेलुगु, तामिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत रिलीज होणार आहे. प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे, आणि कलाकारांच्या इमोशनल सीनसह रणवीर-संयोजनामुळे सीक्वल बघण्याची उत्कंठा अधिकच वाढली आहे.

या सीनच्या अनुभवामुळे, चित्रपट प्रेमींमध्ये फक्त मनोरंजनाची अपेक्षा नाही तर भावनिक गुंफण आणि कलाकारांच्या खऱ्या भावनांचा अनुभव घेण्याचीही उत्सुकता आहे. माधवनच्या खुलाश्यामुळे प्रेक्षकांना या चित्रपटामागील मेहनत, भावनांचा गाभा आणि टीमच्या समर्पणाची जाणीव झाली आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

