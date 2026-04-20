English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
दिग्दर्शक अ‍ॅटलीच्या घरी आली लक्ष्मी! अक्षय तृतीयेच्या दुसऱ्या दिवशी मुलीचा जन्म

साऊथचा लोकप्रिय फिल्ममेकर अ‍ॅटलीच्या घरी गोंडस मुलीचं आगमन झालं आहे. पत्नी प्रियाने दुसऱ्या बाळाला जन्म दिला आहे. मुलीचं स्वागत करणारी पोस्ट शेअर केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 20, 2026, 04:00 PM IST
Atlee Blessed Baby Girl : फिल्ममेकर अ‍ॅटली आणि त्याची पत्नी प्रियाच्या घरी अक्षय तृतीयेच्या दुसऱ्या दिवशी गोंडस मुलीचा जन्म झाला आहे. सोमवारी देवी लक्ष्मीच्या रुपात गोंडस मुलीचा जन्म झाल्याच अ‍ॅटलीने सांगितलं. अ‍ॅटलीच्या कुटुंबात सध्या आनंद व्यक्त केला जात आहे. हा आनंदाचा क्षण मुलगा मीरच्या दृष्टीकोनातून अ‍ॅटलीने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. मीरने सांगितलं आहे की, आता तो एका लहान बहिणीचा मोठा भाऊ आहे. मुलीच्या जन्मानंतर संपूर्ण कुटूंब आनंदी असून एक वेगळा अध्याय सुरु झाला आहे. यामुळे घरात एक वेगळाच उत्साहाचं आणि आनंदाच वातावरण आहे. या गोड बातमीनंतर चाहते तसेच सिनेक्षेत्रातील अनेक कलाकारांनी शुभेच्छा आणि प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अ‍ॅटलीची खास पोस्ट 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Atlee Kumar (@atlee47)

इन्स्टाग्रामवर, 'जवान' चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने एक पोस्ट शेअर करून आपला मुलगा मीरच्या माध्यमातून झालेल्या पहिल्या अपत्याच्या, म्हणजेच मुलीच्या जन्माची घोषणा केली. गुलाबी पार्श्वभूमीवर, एक लहान मुलगा खेळण्यातील गाडीवर बसलेला दिसत आहे. पोस्टमध्ये लिहिले आहे, "व्वा! मला एक लहान बहीण मिळाली आहे. आम्ही, प्रिया आणि ॲटली, एका सुंदर मुलीचे पालक झालो आहोत."

(हे पण वाचा - दीपिका पादुकोण दुसऱ्यांदा होणार 'आई', मुलगी दुआसोबत शेअर केली Good News) 

 

सेलिब्रिटींकडून अभिनंदन

अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर या जोडप्याचे अभिनंदन केले. इयाम्हू मकने लिहिले, "अभिनंदन!", तर काजल अग्रवालने एक हृदयस्पर्शी संदेश शेअर करत म्हटले, "व्वा! खूप खूप अभिनंदन! त्या लहान परीला, तिच्या आई-वडिलांना, आजी-आजोबांना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मीरला खूप खूप प्रेम." अनन्या पांडेनेही लिहिले, "खूप खूप अभिनंदन." सामंथा रुथ प्रभू आणि रम्या पांडियन यांनी फक्त "अभिनंदन!" असे म्हणत आपला आनंद व्यक्त केला.

अटलीची पत्नी आणि पदार्पणाचा चित्रपट

अटली आणि प्रिया यांनी 9 नोव्हेंबर 2014 रोजी लग्न करण्यापूर्वी अनेक वर्षे एकमेकांना डेट केले होते. 2023 मध्ये ते पहिल्यांदा एका मुलाचे पालक झाले. कामाच्या आघाडीवर, दिग्दर्शक शंकर यांच्याकडे सहाय्यक म्हणून काम केल्यानंतर अटलीने 'राजा राणी' या चित्रपटाद्वारे तमिळ चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
atlee kumarAtlee familyaltee welcomes baby girlraakaअ‍ॅटली

इतर बातम्या

Mumbai Crime News : सिनेस्टाईल कारवाईचा थरार! महिलांचा वावर...

महाराष्ट्र बातम्या