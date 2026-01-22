पुण्यातील फॅनच्या धक्कादायक कथेवर राधा पाटीलची प्रतिक्रिया; हात कापून काढले चित्र

लोकप्रिय डान्सर आणि परफॉर्मर राधा पाटिल सध्या बिग बॉस मराठी 6 च्या घरात आहे. महाराष्ट्रात तिच्या चाहत्यांचा क्रेझ फार मोठा असून, तिच्या शोला नेहमीच प्रचंड गर्दी असते. बिग बॉसच्या घरात प्रवेश केल्यानंतर तिच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी समोर येत आहेत, आणि तिच्या चाहत्यांसाठी काही आश्चर्यकारक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत.
दरम्यान एका मुलाखतीत राधाने पुण्यातील एका फॅनचा खतरनाक अनुभव सांगितला. राधा म्हणाली, पण्याला माझा शो होता आणि तिथे एका फॅनने मी फोटो दिला नाही म्हणून हात कापून घेतला होता. तिथे खूप गर्दी होती, त्यामुळे मला त्याच्यापर्यंत पोहोचणं शक्य नव्हतं.'
राधा पुढे सांगते,' 'त्याने मला व्हॅनिटीमधून हात दाखवला. त्याच्या हातात काहीतरी चावी होती. त्यानेच त्याच्या हातावर पूर्ण कट मारला. त्याच्या हातातून रक्त येत होतं, मी पाहून खूप भीती वाटायला लागली.' राधा म्हणाली की, तिने लगेच बाउन्सरला सांगितले आणि फॅनला बाजूला घेऊन पट्टी लावून समजावले की, असे कधीही करू नये.
या घटनेनंतर राधाने त्या फॅनला फोटो दिला, आणि त्या फॅनने त्याच्या हातातील रक्ताने राधाचे चित्र तयार करून तिला गिफ्ट केले. राधा सांगते, “ते चित्र मी आजही माझ्या घरात ठेवले आहे. त्याचा उत्साह आणि त्याची भावना समजून घेतली, पण असे प्रकार खूप धोकादायक आहेत.'
राधा पाटिलच्या या थरारक किस्स्याने चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे आणि सोशल मीडियावर तिच्या फॅन बेसमध्ये या घटनेवर भरपूर चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी तिच्या धैर्याचे कौतुक केले, तर काहींनी फॅनच्या धोकादायक कृतीवर चिंता व्यक्त केली.
बिग बॉसच्या घरात राधाने तिच्या प्रेमाबद्दलही खुलासा केला. ती सध्या एका गायकासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे आणि दोघे मागील 3 वर्षांपासून लिव्हइन रिलेशनशिपमध्ये आहेत. राधाचे म्हणणे आहे की, त्यांच्यासाठी 2 बीएचके फ्लॅट असून दोघांसाठी वेगळी बेडरूम आहे. ती तिच्या बॉयफ्रेंडवर खूप प्रेम करते आणि घरात त्याची आठवण येते तेव्हा तिला रडू येतं. राधा सांगते, 'घरात बसल्यावर मला त्याची आठवण येते, मला रडू येतं. माझ्या आयुष्यात त्याचे असणे खूप महत्वाचे आहे.' तिच्या या खुलास्यानंतर चाहत्यांनी तिच्या प्रेमाबद्दल आणि धैर्याबद्दल कौतुक केले.