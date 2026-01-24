English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • विशाल भारद्वाजकडून काहीच उत्तर न मिळाल्यावर, मी शेवटी... राहुल देशपांडेने बॉलिवूड एन्ट्रीबद्दल काय सांगितले?

Rahul Deshpande Talks About His Acting Debut in O Romeo: मराठी कलाकारांनी अलीकडच्या काळात बॉलिवूडमध्ये आपली ओळख पटवून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. आता गायक राहुल देशपांडेच्या चाहत्यांसाठीही मोठा सरप्राइज आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 24, 2026, 06:33 PM IST
चित्रपट माध्यमातून गायक म्हणून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणाऱ्या राहुल देशपांडेने आता अभिनयाच्या दुनियेतही पदार्पण करण्याची तयारी केली आहे. 'मी वसंतराव', 'अमलताश', 'पुष्पक विमान' अशा चित्रपटांमधून गायक आणि कलाकार म्हणून प्रेक्षकांना प्रभावित केलेल्या राहुलची नवी एन्ट्री दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्या आगामी हिंदी सिनेम 'ओ रोमिओ' मध्ये झाली आहे. या चित्रपटात राहुल पोलिसाच्या भूमिकेत दिसणार असून, सोशल मीडियावर त्यांच्या लूकची झलक पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता पल्ला गाठली आहे.

गायक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या राहुलसाठी हा अनुभव पूर्णपणे नवीन आणि आव्हानात्मक ठरला आहे. त्यांनी सांगितले की, 'विशाल भारद्वाज यांनी माझ्या स्वभावाच्या चौकटीबाहेरच्या भूमिकेसाठी माझा विचार केला आणि ऑडिशनसाठी बोलवलं. ऑडिशननंतर त्यांनी विचारलं, 'तू ही भूमिका करशील का?' आणि मी नक्कीच होकार दिला. सुरुवातीला काही दृश्यं शूट झाल्यानंतर त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया नाही, पण नंतर त्यांनी सांगितलं की मी माझी भूमिका उत्तम साकारत आहे. त्यानी मला काही वेगळं करण्याची मुभाही दिली.'

चित्रपटाच्या सेटवरील अनुभवाबद्दल राहुल म्हणतो, 'विशाल भारद्वाज कलाकारांकडून नेमकं काय हवं आहे ते शांतपणे आणि प्रेमाने सांगतात. जर काम आवडलं नाही, तर पुन्हा करण्याची मुभा देतात. त्यामुळे कलाकार म्हणून स्वतःला नव्यानं शोधण्याची संधी मिळते. गायन आणि अभिनय हे दोन वेगळे प्रवास आहेत, पण दोन्ही एकमेकांना पूरक ठरू शकतात.'

राहुलसाठी हा अनुभव फक्त अभिनयाची सुरुवात नाही, तर स्वतःला नव्यानं ओळखण्याची प्रक्रिया आहे. 'मी गायक आहे हे विसरून पूर्णपणे अभिनेता म्हणून विचार केला. या भूमिकेमुळे मला स्वतःच्या क्षमतांचा शोध घेता आला आणि नवीन शिकण्याची संधी मिळाली,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

'ओ रोमिओ'मध्ये राहुलसोबत अनेक बॉलिवूड आणि मराठी कलाकारही दिसणार आहेत. त्यांच्या चाहत्यांसाठी हा चित्रपट विशेष ठरणार आहे कारण यातील त्यांच्या अभिनयाची आणि बहुमुखी कौशल्याची झलक चाहत्यांना नवीन आयाम देईल. गायक म्हणून प्रस्थापित असलेला राहुल देशपांडे आता अभिनेता म्हणूनही प्रेक्षकांच्या कसोटीला उतरण्यास सज्ज झाला आहे, आणि 'ओ रोमिओ'मधील भूमिका त्याच्या कलात्मक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

