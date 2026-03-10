English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  'थिएटरमध्ये प्रेक्षक नाहीत, यावरून...' 'द केरला स्टोरी 2'वर राहुल गांधींचा निशाणा !

‘थिएटरमध्ये प्रेक्षक नाहीत, यावरून...’ ‘द केरला स्टोरी 2’वर राहुल गांधींचा निशाणा !

Rahul Gandhi's reaction on The Kerala story 2:  सध्या ‘द केरला स्टोरी 2ac’ चित्रपट चर्चेत असून, या वादग्रस्त सिनेमावर राहुल गांधी यांनी भाष्य केलं आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 10, 2026, 01:13 PM IST
‘थिएटरमध्ये प्रेक्षक नाहीत, यावरून...’ ‘द केरला स्टोरी 2’वर राहुल गांधींचा निशाणा !

मुंबई: ‘द केरला स्टोरी 2’ हा चित्रपट दोन आठवड्यांपूर्वी प्रदर्शित झाला असून सध्या त्याची देशभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. वादाची किनार लाभलेल्या या चित्रपटावरून राजकीय वातावरणही तापलेले दिसत आहे. विविध राजकीय नेते या चित्रपटावर आपापल्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते नितेश राणे यांनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं होतं. मात्र आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘द केरला स्टोरी २’वर सडकून टीका केली आहे.

२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठा हिट ठरला होता. या चित्रपटाने देशभरात मोठी कमाई करताच त्यावर अनेक स्तरांवर चर्चा आणि वादही झाले होते. पहिल्या भागाच्या यशानंतर निर्मात्यांनी ‘द केरला स्टोरी २’ची घोषणा केली होती. तेव्हापासूनच या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर काही दिवसांपूर्वी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. मात्र पहिल्या भागाच्या तुलनेत दुसऱ्या भागाला तितका प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचं चित्र दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी या चित्रपटाबाबत भाष्य केलं आहे.

केरळमधील इडुक्की येथील मारियान कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी ‘द केरला स्टोरी २’चा उल्लेख करत चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांची संख्या कमी असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मते, या चित्रपटाचा फ्लॉप शो होणं हे देशातील जनतेच्या प्रगल्भतेचं आणि जागरूकतेचं लक्षण आहे.

‘चित्रपटगृहे रिकामी आहेत’

विद्यार्थ्यांशी संवादादरम्यान एका विद्यार्थ्याने चित्रपटांचा वापर राजकीय प्रचारासाठी केला जात असल्याबाबत प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधी म्हणाले, 'एक आनंदाची बातमी म्हणजे ‘द केरला स्टोरी 2’ पाहण्यासाठी फारसे लोक जात नाहीत. चित्रपटगृहे जवळपास रिकामी दिसत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होतं की देशातील बहुसंख्य जनतेला केरळची संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक वास्तव यांची योग्य समज आहे. लोक अशा प्रकारच्या द्वेष पसरवणाऱ्या गोष्टींना सहज बळी पडत नाहीत.'

‘सिनेमा आणि मीडियाचा शस्त्र म्हणून वापर’

या वेळी राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी भाजप सरकारवरही निशाणा साधला. त्यांच्या मते, सध्याच्या काळात चित्रपट, टेलिव्हिजन आणि प्रसारमाध्यमांचा वापर राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जात आहे. ते म्हणाले, 'लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी, विशिष्ट समुदायांविषयी नकारात्मक भावना निर्माण करण्यासाठी आणि समाजात द्वेष पसरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक अशा चित्रपटांची निर्मिती केली जाते. सिनेमा, टीव्ही आणि मीडियाचं ‘शस्त्रीकरण’ केलं जात आहे. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.'

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, समाजातील विविध समुदायांमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. “ठराविक राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी काही समुदायांना लक्ष्य केलं जातं. अशा प्रकारच्या कथानकांमुळे समाजात तणाव वाढण्याची शक्यता असते,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

चित्रपटावरून आधीही वाद

‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाच्या पहिल्या भागाप्रमाणेच दुसऱ्या भागावरही अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले आहेत. काही संघटनांनी या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती, तर काहींनी हा चित्रपट वास्तव मांडतो असा दावा केला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाभोवती राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा रंगताना दिसत आहे.

काय आहे चित्रपटाचं कथानक?

‘द केरला स्टोरी 2’ या चित्रपटात तीन हिंदू तरुणींची कथा दाखवण्यात आली आहे. या तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचं जबरदस्तीने धर्मांतर केलं जातं, असा या चित्रपटाचा कथानकाचा आधार आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये राजस्थान आणि केरळमधील काही घटनांचा संदर्भ देण्यात आला असून त्या आधारे कथानक पुढे सरकत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, चित्रपटाच्या आशयावरून समर्थक आणि विरोधक यांच्यात वाद सुरू असतानाच आता राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमुळे ‘द केरला स्टोरी २’ पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी काळात या चित्रपटाभोवतीचा वाद आणखी रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

