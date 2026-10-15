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पत्नीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल वैद्यचं शारीरिक संबंधाबद्दल भाष्य; पत्नी दिशाने कपाळावर मारला हात; Video व्हायरल

सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल झाला असून चर्चेचा विषय ठरत आहे. अनेकांनी हा व्हिडीओ पाहून राहुलवर टीकेची झोड उठवल्याचं दिसतंय. नेमकं झालं काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 15, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 10:31 AM IST
पत्नीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल वैद्यचं शारीरिक संबंधाबद्दल भाष्य; पत्नी दिशाने कपाळावर मारला हात; Video व्हायरल
Image Credit: या मालिकेतील व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरतोय (फोटो जिओ हॉटस्टावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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