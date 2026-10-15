/पत्नीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल वैद्यचं शारीरिक संबंधाबद्दल भाष्य; पत्नी दिशाने कपाळावर मारला हात; Video व्हायरल

'पती पत्नी और पंगा' हा रिअॅलिटी शो सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. या शोच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका भागातील विचित्र प्रकार चर्चेचा विषय ठरत आहे. या शोमध्ये सहभागी झालेला गायक राहुल वैद्यने पत्नीसंदर्भात केलेल्या एका विधानामुळे तो टीकेचा धनी ठरतोय. पत्नी दिशा परमारसंदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना राहुलने केलेले हावभाव वादात सापडले आहेत.
दिशा परमारसोबतच्या त्याच्या लग्नाबद्दल त्याने केलेले विधान शोमध्ये सेन्सर्ड करुन म्हणजेच मूळ आवाजाऐवजी 'बीप' आवाज लावून दाखवावं लागलं. मात्र त्यानंतरही हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून राहुलवर टीकेची झोड उठली आहे. अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आणि स्टॅण्डअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या या शोमध्ये, विविध खेळांच्या माध्यमातून सेलिब्रिटी जोडप्यांमधील मॅरीड कॉपॅक्टीबिलीटी म्हणजेच लग्नानंतर बॉण्ड नवरा बायको म्हणून कसा जुळतोय हे तपासलं जातं.
अशाच एका फेरीत, राहुल, विवेक दहिया आणि परमीत सेठी यांना त्यांच्या पत्नींबद्दल काही प्रश्न विचारण्यात आले. प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी वेळेचं बंधन असल्याने टायमरही चालू होते. या तिघांच्याही पत्नी दिशा परमार, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आणि अर्चना पूरन सिंग त्यांच्या समोर बसल्या होत्या. त्यांनी आपल्या पतींची टोपणनावे 'बझर' म्हणून वापरली.
सूत्रसंचालकांनी या पुरुषांना अशा पाच गोष्टी सांगण्यास सांगितले ज्या त्यांची पत्नी लग्नापूर्वी करायच्या पण आता करत नाहीत. दिशाने सर्वात आधी बझर वाजवला आणि राहुलला उत्तर देण्यास सांगण्यात आले. त्याचे उत्तर पूर्णपणे 'बीप' करण्यात आले, त्यामुळे त्याने नक्की काय म्हटले हे ऑडिओवरून स्पष्ट होत नाही. मात्र, त्याच्या त्या विधानावर तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी त्वरित प्रतिक्रिया दिल्याने तो नक्कीच काहीतरी वादग्रस्त किंवा चारचौघांमध्ये बोलायला नको असं काहीतरी बोलल्याचं सांगितलं जात आहे.
राहुल वैद्यने थेट मोठं उत्तर न देता इशाऱ्याने शारीरिक संबंध म्हणजेच सेक्शुअल इंटिमसी असं सांगण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा अनेकांनी केला आहे. लग्नानंतर पत्नीची इंटिमसी कमी झाल्याचं त्याला म्हणायचं होतं. राहुलचं उत्तर ऐकून त्याची पत्नी दिशा परमार थक्क झाली आणि तिने, "तू वेडा आहेस का?" असा सवाल केला. दिशाने पती राहुलला तिथेच थांबायला सांगितले. "अरे, तू काहीच बोलू नकोस, तू चुकीचेच बोलणार. आता गप्प राहा," असं दिशा राहुलला म्हणाली. सूत्रसंचालक आणि इतरही उपस्थित लोकांची पार हसून हसून वाट लागली. राहुलने दिलेलं उत्तर ऐकून अर्चना पूरन सिंगला धक्काच बसला. तर 'मंगल लक्ष्मी' मालिकेतील अभिनेत्री दीपिका सिंगने राहुलचं उत्तर ऐकून, "टीव्हीवर हे सांगण्याची परवानगी नाही," असं सांगितलं.
सह-स्पर्धक अर्जुन बिजलानीने यावर प्रतिक्रिया देताना, "मग तुम्हाला मुलं कशी झाली?" असा सवाल केला. त्यावर राहुलने स्वतःची बाजू मांडताना, "लोकांना माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात खूप रस आहे," असं विधान केलं. त्यावर अर्जुनची पत्नी नेहा स्वामीने, "तूच तर ते उघडपणे सांगत आहेस," म्हणत राहुलला टोला लगावला. या साऱ्या गोंधळाचा एक व्हिडिओ रेडिटवर व्हायरल झाला आहे. तो तुम्ही येथे क्लिक करुन पाहू शकता...
अनेक प्रेक्षकांनी कमेंट्समध्ये राहुलवर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नॅशनल टीव्हीवर अशाप्रकारचे विधान करून राहुलने आपल्या पत्नीचा अपमान केला आहे. या प्रतिक्रियांबद्दल राहुल किंवा दिशा यांपैकी कोणीही अद्याप सार्वजनिकरीत्या भाष्य केलेले नाही. तरीही हा व्हिडीओ चांगलाच चर्चेत असून त्यावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडताना दिसतोय.