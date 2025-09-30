English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुलांना वाढवणं मोठं आव्हान झालंय... मृण्मयी देशपांडेची स्पष्ट कबुली; पालकांवर केली खास टिप्पणी

Mrunmayee Deshpande : 'ही तर तारेवरची कसरत...' मृण्मयी देशपांडेचा स्पष्ट खुलासा; मुलांचं संगोपन, जबाबदाऱ्या आणि पालकत्वातील अडचणींबद्दल का केलं असं वक्तव्य?  

Intern | Updated: Sep 30, 2025, 07:51 PM IST
मुलांना वाढवणं मोठं आव्हान झालंय... मृण्मयी देशपांडेची स्पष्ट कबुली; पालकांवर केली खास टिप्पणी

मराठी चित्रपटसृष्टीतील गुणी अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे ही केवळ अभिनयापुरतीच मर्यादित नसून लेखन आणि दिग्दर्शनातही तितक्याच ताकदीने आपलं स्थान निर्माण करत आहे. तिचा आगामी चित्रपट ‘मनाचे श्लोक’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शनाची धुरा देखील मृण्मयीने स्वतः हाती घेतली आहे. त्यामुळे या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये विशेष उत्सुकता आहे.

सिनेमासोबतच खासगी आयुष्यातही वेगळा निर्णय

कामाच्या धकाधकीपासून दूर जाऊन मृण्मयीने काही वर्षांपूर्वी पतीसोबत महाबळेश्वरमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. शहराच्या गोंगाटाऐवजी हिरवळीत, शांत वातावरणात राहण्याचं स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात आणलं. इतकंच नव्हे, तर तेथे दोघे मिळून शेतीही करत आहेत. मात्र, काम आणि शूटिंगच्या निमित्ताने त्यांना वारंवार शहरात यावं लागतं.

पॉडकास्टमधून व्यक्त केलं मनोगत

‘व्हायफळ’ पॉडकास्टमध्ये सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान मृण्मयीने आजच्या काळातील पालकांपुढील आव्हानांवर भाष्य केलं. ती म्हणाली, 'माझ्या आसपासच्या मित्रमैत्रिणींना पाहिलं आहे. आजकाल मुलांना वाढवणं, त्यांच्या उर्जेशी जुळवून घेणं खरंच अशक्यप्राय काम आहे. पूर्वी एकत्र कुटुंबपद्धती होती. आजूबाजूला नातेवाईक, शेजारी मंडळी असायची. मुलं कुणाच्या तरी सहवासात वाढायची. त्यामुळे आईवडिलांवरचा ताण कमी व्हायचा. पण आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे.'

पेरेंटिंग म्हणजे तारेवरची कसरत

मृण्मयीने पुढे सांगितलं, आज बहुतेक कुटुंबं फ्लॅटमध्ये राहतात. नवरा, बायको आणि त्यांची दोन मुलं. सगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांनाच पेलाव्या लागतात. त्यामुळे हे पेरेंटिंग म्हणजे खरी तारेवरची कसरत आहे. मुलांना मोबाईल दिला की लोक पालकांवर टीका करतात. पण खरोखरच आईबाबांना स्वतःसाठी दोन मिनिटं हवी असतात. त्यांना माहित असतं की हे बरोबर नाही, पण परिस्थितीपुढे पर्यायच नसतो. मृण्मयीचं मत असं आहे की या सगळ्या परिस्थितीत पालकांची चूक किंवा बरोबर असा स्पष्ट निकाल लावणं अशक्य आहे. प्रत्येकाच्या जीवनशैलीनुसार आणि परिस्थितीनुसार पालकांना निर्णय घ्यावे लागतात.

चर्चेला उधाण

मृण्मयी देशपांडेनं मांडलेलं हे स्पष्ट मत सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. आधुनिक जीवनशैली, करिअरची धडपड आणि बदलती कुटुंबपद्धती यामुळे पेरेंटिंग अधिकाधिक कठीण होत चाललंय, यावर आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

FAQ

मृण्मयी देशपांडेने पेरेंटिंगबद्दल काय मत व्यक्त केलं?

मृण्मयी म्हणाली की आजच्या काळात मुलांना वाढवणं म्हणजे खरी तारेवरची कसरत आहे. करिअर, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि मुलांचं संगोपन या सगळ्यात समतोल साधणं कठीण झालंय.

तिने पूर्वीच्या आणि आताच्या कुटुंबपद्धतीत काय फरक सांगितला?

पूर्वी एकत्र कुटुंबपद्धती असल्यामुळे मुलं नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांच्या सहवासात वाढायची, त्यामुळे आईवडिलांवरचा ताण कमी व्हायचा. पण आता लहान कुटुंब पद्धतीमुळे सर्व जबाबदाऱ्या फक्त आईवडिलांवरच येतात.

मोबाईलच्या वापराबद्दल मृण्मयीचं काय म्हणणं आहे?

मुलांना मोबाईल दिल्यावर पालकांवर टीका होते, पण आईवडिलांना स्वतःसाठी थोडा वेळ मिळावा म्हणून कधी कधी त्यांना हा पर्याय निवडावा लागतो. त्यांना हे योग्य नाही माहिती असतं, पण परिस्थितीमुळे ते करणं भाग पडतं.

