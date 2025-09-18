English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज कुंद्राने घेतली नवी नावं; कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात बिपाशा-नेहाचा उल्लेख

राज कुंद्राचा धक्कादायक खुलासा! 60 कोटींच्या घोटाळ्यात बॉलिवूडमधल्या दोन प्रसिद्ध अभिनेत्रींचा उल्लेख; चौकशीत बिपाशा बासू आणि नेहा धुपियाचं नाव पुढे आलं असून, आता त्यांच्या विरुद्ध कारवाई होणार का?

Intern | Updated: Sep 18, 2025, 01:29 PM IST
Raj Kundra : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांचे पती आणि उद्योगपती राज कुंद्रा यांच्यावर सुरू असलेल्या ६० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. चौकशीदरम्यान राज कुंद्राने बॉलिवूडमधील दोन लोकप्रिय अभिनेत्री बिपाशा बासू आणि नेहा धुपिया यांची नावं घेतली आहेत.

फी म्हणून दिले गेले कोट्यवधी

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) राज कुंद्राची पाच ते सहा तास चौकशी करण्यात आली. यावेळी त्याने उघड केलं की 60 कोटींपैकी काही रक्कम बिपाशा आणि नेहाला फी म्हणून देण्यात आली होती. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तो मौन बाळगून राहिला. त्यामुळे त्याची आणखी चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

थेट पैसे अभिनेत्रींच्या खात्यात

मिळालेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान कंपनीच्या खात्यांमधून शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासू आणि नेहा धुपियासह चार अभिनेत्रींच्या खात्यांमध्ये थेट पैसे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय बालाजी एंटरटेन्मेंटसोबतही काही संशयास्पद व्यवहार झाले का, याचा शोध घेण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेला तब्बल 25 कोटी रुपयांच्या थेट ट्रान्सफरचे पुरावे मिळाले आहेत.

नोटाबंदीनंतर संशयास्पद व्यवहार

चौकशीत हेही समोर आलं की नोटाबंदीनंतर कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर रोख पैशांच्या कमतरतेचा मोठा परिणाम झाला होता. त्यादरम्यान इतर खात्यांमध्ये काही संशयास्पद निधी हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्याचे ठोस पुरावे आता EOW कडे आहेत.

प्रकरणाचा उगम

या प्रकरणाची सुरुवात ऑगस्ट महिन्यात झाली होती. शिल्पा शेट्टी, तिचा पती राज कुंद्रा आणि आणखी एका व्यक्तीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे संचालक दीपक कोठारी यांनी तक्रार दाखल करत, 2015 ते 2023 या कालावधीत 60 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला होता.

तक्रारीनुसार, शिल्पा आणि राज यांनी व्यवसाय वाढवण्याच्या बहाण्याने पैसे घेतले, मात्र ते पैसे वैयक्तिक खर्चासाठी वापरले गेले. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सखोल चौकशी सुरू केली असून, पुढील काही दिवसांत आणखी काही मोठी नावं समोर येण्याची शक्यता आहे.

FAQ

राज कुंद्राविरोधात नक्की कोणते आरोप आहेत?
राज कुंद्रावर 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. त्याने व्यावसायिकाकडून व्यवसाय वाढवण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, परंतु ते वैयक्तिक खर्चासाठी वापरल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्रींचा कसा संबंध जोडला जातोय?
चौकशीदरम्यान राज कुंद्राने बिपाशा बासू आणि नेहा धुपिया यांची नावं घेतली आहेत. त्यांच्या खात्यांमध्ये थेट पैसे हस्तांतरित झाल्याचा तपासात उलगडा झाला आहे.

पुढील तपासात काय होऊ शकतं?
EOW (आर्थिक गुन्हे शाखा) राज कुंद्राला पुन्हा चौकशीसाठी बोलावू शकते. तसेच, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा, नेहा आणि इतर संबंधित व्यक्तींना देखील समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे.

About the Author
Tags:
Raj kundra caseraj kundra scamraj kundrabipasha basuNeha Dhupia

