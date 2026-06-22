'ही दोस्ती तुटायची नाही', राज ठाकरे नाटकाच्या प्रयोगात नेमकं काय बोलून गेले?

सध्या राजकारणात एक वेगळंच वातावरण पाहायला मिळत आहे. असं असताना राज ठाकरे यांनी 'ही दोस्ती तुटायची नाय' या नाटकाच्या 50 व्या प्रयोगादरम्यान राजकारणावर दिलेली प्रतिक्रिया सध्या चर्चेचा विषय आहे. 21 जून रोजी या नाटकाच्या 50 व्या प्रयोगानिमित्त राज ठाकरेसह पत्नी उपस्थित होते. नाटक संपल्यानंतर राज ठाकरे यांना मंचावर येण्याची विनंती करण्यात आली. यावेळी राज ठाकरे यांनी केलेली टिपण्णी सध्या चर्चेचा विषय आहे.
राज ठाकरे यांनी नाटकाच्या संहिताचं भरभरुन कौतुक केलं आहे. यासोबतच राज ठाकरे यांनी नाटकाच्या नावावर भाष्य केलं आहे. सध्याची राजकीय घडामोडींवर राज ठाकरेंनी भाष्य केलं आहे.
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत मी आमदार, खासदार बघतोय. काही आपल्या पक्षासोबत प्रामाणिक आहेत तर काही नाहीत. काही जण सांगत आहेत की ही दोस्ती तुटायची नाही. काही जण सांगत आहेत, आता थांबायचं नाही. राज ठाकरे यांच्या बोलण्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला. 'ही दोस्ती तुटायची नाय' हे नाटक एका विवाहित जोडप्यावर आधारीत आहे. या जोडप्याने 25 वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर ते घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतात. ते घटस्फोटासाठी अर्ज करतात. पण घटस्फोटाची प्रक्रिया पार पडत असताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ते समुपदेशक दाम्पत्याला भेटतात. समुपदेशक दाम्पत्याला भेटल्यानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या दाम्पत्याच्या नात्यातील अनेक उतार-चढावाच्या आठवणी त्यांच्या मनात रेंगाळतात. हे नाटत जितकं भावनिक विनोदी आहे. तितकंच विचार करायला भाग पाडणार आहे.
'ही दोस्ती तुटायची न्हाय हे नाटक पाहिल्यानंतर कलाकारांशी संवाद साधताना राज ठाकरेंचे मिश्किल वक्तव्य— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 22, 2026
सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता हेच सुरु आहे. कोण म्हणत 'आता थांबायच नाही' तर कोण म्हणंत 'ही दोस्ती तुटायची न्हाय'#RajThackeray #SumeetRaghvan #HiDostiTutaychiNaay pic.twitter.com/GFNNmkupEu
यांच्या बद्दल मी भरभरून बोलणार पण आहे. लिहिणार पण आहे इथे तुम्हाला उद्या परवा कळेल मला खास करून इथे सर्वांचे अप्रतिम काम सर्वांनी केलं. या दोघांबद्दल म्हणजे सुमित आणि चिन्मयी यांच्याबद्दल बोलायलाच नको म्हणजे मगाशी स्क्रीन भरून टाकतोस. शेवटी काही केलं मला पहिला प्रश्न पडला सगळे लाफ्टर सगळ्या टाळ्या सुमितला पडतात चिन्मयी काय आहे की नाही सगळ शेवटी कळतं.
आता ही दोस्ती तुटायची नाही, पण आलं सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय. काही जण आपल्या पक्षाचे प्रामाणिक आहेत काही नाही काही जण सांगता येईल. काही जण सांगता थांबायचं नाही लेखक म्हणून आहे सर्वांनाच सर्वांचा अभिनंदन आणि तुमच्या सर्वांच ही दोस्ती तुटायची नाही ही दोस्ती तुटायची नाही.