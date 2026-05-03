‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाची ऐतिहासिक घोडदौड कायम, आतापर्यंत गाठला 24 कोटींचा आकडा

जिओ स्टुडिओज आणि मुंबई फिल्म कंपनी प्रस्तुत, रितेश विलासराव देशमुख दिग्दर्शित बहुचर्चित ऐतिहासिक ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाने महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर विक्रमी ओपनिंग करत मराठी बॉक्स ऑफिसवर नवा इतिहास रचला आहे. पहिल्याच दिवशी अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्यानंतर चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशीही आपली मजबूत पकड कायम ठेवत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
शनिवारी चित्रपटाने तब्बल ₹11.50 कोटी नेट इतकी कमाई करत प्रेक्षकांचा सातत्यपूर्ण प्रतिसाद आणि चित्रपटाबद्दलची वाढती उत्सुकता अधोरेखित केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट केवळ एक सिनेमॅटिक अनुभव न राहता, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अभिमानाचा उत्सव ठरत आहे.
राज्यभरातून तसेच महाराष्ट्राबाहेरूनही प्रेक्षक मोठ्या संख्येने चित्रपटगृहांकडे वळताना दिसत आहेत. कुटुंबांसह चित्रपट पाहण्यासाठी गर्दी होत असून, ‘राजा शिवाजी’ हा मराठी चित्रपटसृष्टीतील वर्षातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे.
पहिला दिवस (शुक्रवार): ₹12.40 कोटी
दुसरा दिवस (शनिवार): ₹11.50 कोटी
एकूण: ₹23.90 कोटी नेट
मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये समीक्षकांकडून मिळालेल्या एकमुखी स्तुतीसह प्रेक्षकांकडूनही प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. सकारात्मक ‘वर्ड ऑफ माउथ’ आणि दमदार विकेंड मोमेंटमच्या जोरावर ‘राजा शिवाजी’ आगामी दिवसांत आणखी मोठी भरारी घेईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या चित्रपटाची निर्मिती जिओ स्टुडिओ आणि मुंबई फिल्म कंपनीने केली होती. याचे दिग्दर्शन रितेश देशमुख यांनी केले आहे. हा चित्रपट हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला. रितेश देशमुखने यात मुख्य भूमिका साकारली असून, जेनेलिया डिसूझाने नायिकेची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, विद्या बालन आणि अमोल गुप्ते यांच्याही भूमिका आहेत.
हा चित्रपट आमिर खानचा मुलगा जुनैद खानच्या 'एक दिन' या चित्रपटाशी टक्कर देत होता. साई पल्लवीने 'एक दिन'मधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटाने बरीच चर्चा निर्माण केली होती. तथापि, त्याला नकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने त्याच्या कमाईवर परिणाम झाला. 'एक दिन' 'राजा शिवाजी'समोर टिकू शकला नाही.