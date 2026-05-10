Raja Shivaji: 'राजा शिवाजी' सिनेमाच्या 5000 कोटींचा खर्चावरून वाद, अभिषेक बच्चनचा रितेश देशमुखला फुल सपोर्ट

Raja Shivaji Abhishek Bachchan: रितेश देशमुख सध्या त्याच्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटातील एका गोष्टीवरून प्रचंड टीका झाली असून, आता अभिषेक बच्चनने या प्रकरणी मौन सोडले आहे.
Raja shivaji film vfx controversy: सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा विषय बनलेला ‘राजा शिवाजी’ चित्रपट मुख्यत्वे VFX म्हणजेच व्हिज्युअल इफेक्ट्ससाठी चर्चा होत आहे. सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूवर टीका होत असल्याचे पाहायला मिळते, आणि या वादग्रस्त मुद्द्यावर अनेकांनी रितेश देशमुख यांना ट्रोल केले. मात्र, अभिषेक बच्चन यांनी या चर्चेत थेट हस्तक्षेप करून रितेश देशमुख आणि चित्रपटाच्या टीमचा बचाव केला आहे.
‘राजा शिवाजी’ चित्रपटात रितेश देशमुख यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रमुख भूमिका साकारली आहे, तर अभिषेक बच्चन यांनी संभाजी शहाजी भोसले यांची भूमिका पार पाडली आहे. चित्रपटातील VFXवरून होणारी टीका प्रेक्षक आणि समीक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. अनेकांनी VFXची गुणवत्ता अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे म्हटले, आणि सोशल मीडियावर यावरून टीकेचा धबधबा सुरु झाला.
अभिषेक बच्चन यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, भारतीय चित्रपटांची थेट तुलना हॉलिवूड चित्रपटांशी करणे योग्य नाही. त्यांचा म्हणणं आहे की, हॉलिवूडमध्ये VFXसाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ वापरलं जातं. एका मोठ्या हॉलिवूड स्टुडिओत फक्त VFXसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात, जे भारतीय चित्रपटांच्या बजेटशी अगदी दूरचे आहेत.
अभिषेक म्हणाले की, VFX ही एक अत्यंत बारकाईची कला आहे, जी अनुभव, वेळ आणि संसाधन यावर अवलंबून सुधारते. जितका वेळ दिला जातो आणि जितकी गुंतवणूक केली जाते, तितकीच त्याची गुणवत्ता चांगली येते. मर्यादित बजेटमध्ये काम करताना निर्मात्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘राजा शिवाजी’सारख्या मराठी चित्रपटात जे बजेट आहे त्यात या प्रकारचे VFX तयार करणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
अभिषेक बच्चन यांनी आणखी सांगितले की, सामान्य प्रेक्षकांना हे कदाचित माहिती नसेल की VFX तयार करणं केवळ सॉफ्टवेअर वापरण्यापुरतं नसून, यात वेळ, मेहनत, आणि अनेक तांत्रिक पैलू असतात. मर्यादित संसाधनांमध्ये उत्कृष्ट VFX निर्माण करणं हे खूप कठीण असतं, आणि त्याबाबत लोकांनी समजून घेतलं पाहिजे. त्यांचा म्हणणं आहे की, रितेश देशमुख आणि जेनेलिया यांनी खूपच कमी बजेटमध्ये हा चित्रपट तयार केला असून, त्यात काही तांत्रिक मर्यादा येणे स्वाभाविक आहे.
अभिषेक बच्चन यांच्या या स्पष्टिकरणामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतील VFXच्या मर्यादेबाबत जनतेला समजून घेण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भारतीय चित्रपट हॉलिवूडसारखी भव्य स्पर्धा करु शकत नाहीत, कारण आमच्या चित्रपटांचा बाजार आणि आर्थिक ताकद खूप वेगळी आहे. त्यामुळे ‘राजा शिवाजी’सारख्या चित्रपटातील VFXच्या दोषांवरून फक्त टीका करणे न्याय्य ठरणार नाही.
शेवटी, अभिषेक बच्चन यांनी सांगितले की, चित्रपटाची खरी ताकद फक्त तांत्रिक बाबींमध्ये नाही, तर कथानक, अभिनय, ऐतिहासिक संदर्भ आणि प्रेक्षकांशी होणारा भावनिक संवाद यात आहे. ‘राजा शिवाजी’सारख्या चित्रपटांमध्ये मर्यादित संसाधन असूनही प्रेक्षकांना इतिहासाच्या पानांवरून अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला जातो, आणि हे कौतुकास्पद आहे.