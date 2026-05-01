Raja Shivaji : 'राजा शिवाजी' चित्रपटात रितेश-जिनिलियासह देशमुख कुटुंबातील अजून 3 सदस्य झळकणार, पाचव्या नावाची तुम्ही कल्पनाही केली नसेल

Raja Shivaji : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असलेला चित्रपट 'राजा शिवाजी' हा 1 मे पासून जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित हा चित्रपट मराठी सह हिंदी आणि तामिळ भाषांमध्ये सुद्धा प्रदर्शित करण्यात आला असून याला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळणार आहे. राजा शिवाजी या चित्रपटात शिवरायांची मुख्य भूमिका ही रितेश देशमुखने केली आहे. तर खऱ्या आयुष्यातील पत्नी जिनिलिया हिने शिवरायांची पत्नी असलेल्या सईबाई राणी सरकार यांची भूमिका साकारली आहे. तर रितेशचा धाकटा मुलगा राहील हा सुद्धा ट्रेलरमध्ये बाल शिवाजींच्या भूमिकेत दिसला. मात्र राजा शिवाजी चित्रपटात देशमुख कुटुंबातील अजून दोन सदस्य झळकणार आहेत. यात चौथं नाव हे रितेश जिनिलियाचा मोठा मुलगा रियान तर पाच नाव रितेशचे धाकटे बंधू आणि माजी राजकारणी धीरज देशमुख यांचं सुद्धा आहे.
रितेश देशमुखने या चित्रपटात शिवरायांची भूमिका अगदी चोख बजावली आहे. तर सईबाई राणी सरकार यांच्या भूमिकेला अभिनेत्री जिनिलिया देशमुखने न्याय दिलाय. याशिवाय रितेश देशमुखची दोन्ही मुलं रियान आणि राहील यांनी वेगवेगळ्या वयोगटातील बाल शिवाजी यांची भूमिका साकारली आहे. रियान आणि राहील देशमुख या दोघांचा बालकलाकार म्हणून हा पहिलाच चित्रपट आहे आणि दोघांनीही ही भूमिका अगदी योग्य वठवली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे रितेश देशमुखचे धाकटे बंधू धीरज देशमुख यांनी सुद्धा छत्रपती या गाण्यात कॅमिओ रोल केला आहे. धीरज देशमुख हे लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार असून त्यांची पत्नी दीपशिखा देशमुख या प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते वासू भगनानी यांची मुलगी आहे. धीरज देशमुख यांना मोठ्या पडद्यावर पाहून प्रेक्षकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अनेकांनी त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक सुद्धा केले.
राजा शिवाजी हा चित्रपट मराठीतील 100 कोटी बजेट असणारा पहिला मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग सातारा, वाई, महाबळेश्वर, मुंबई फिल्म सिटी इत्यादी ठिकाणी करण्यात आलं असून या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रितेश देशमुख तर छायाचित्रण संतोष सिमन यांनी केलं आहे. या चित्रपटाचं संगीत अजय अतुल यांनी केलं असून या चित्रपटात एकूण चार गाणी आहेत. यातील छत्रपती अँथम आणि 'जय शिवराय' हे गाणं चाहत्यांच्या पसंतीस उतरत आहे.