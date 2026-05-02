English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
Raja Shivaji : 'राजा शिवाजी' ची रेकॉर्डब्रेक कमाई! पहिल्याच दिवशी जमवला इतक्या कोटींचा गल्ला

Raja Shivaji Box Office Collection : राजा शिवाजी हा चित्रपट पहिल्याच सर्वाधिक ओपनिंग कमाई करणारा मराठी चित्रपट ठरला असून २०२६ मधील भारतातील सर्व चित्रपटांमध्ये ओपनिंग डे ला सर्वाधिक कमाई करणारा तिसरा चित्रपट ठरला आहे. 

पूजा पवार | Updated: May 2, 2026, 03:19 PM IST
Photo Credit - Social Media

Raja Shivaji Box Office Collection : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित असलेला चित्रपट 'राजा शिवाजी' हा 1 मे रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई करत अनेक रेकॉर्डस् मोडले आहेत. हा चित्रपट पहिल्याच दिवशी  सर्वाधिक ओपनिंग कमाई करणारा मराठी चित्रपट ठरला असून 2026 मधील भारतातील सर्व चित्रपटांमध्ये ओपनिंग डे ला सर्वाधिक कमाई करणारा तिसरा चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 12.40 कोटींची निव्वळ कमाई केली आहे. त्यामुळे राजा शिवाजी या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच इतिहास रचला आहे. 

पहिल्याच दिवशी 12.40 कोटींची कमाई :

रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी भाषेसह इतर दाक्षिणात्य भाषांमध्ये सुद्धा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. शिवरायांचा इतिहास  हा संपूर्ण जगाला कळावा यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडचे अनेक मोठे कलाकार असून हा ऐतिहासिक ऍक्शन सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतो आहे. राजा शिवाजी या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी तब्बल 12.40 कोटींची निव्वळ कमाई करत मराठी चित्रपटासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ओपनिंग डे नोंदवला आहे. सोबतच हा चित्रपट 2026 मधील सर्व चित्रपटांमध्ये तिसरा सर्वाधिक ओपनिंग डे ठरला आहे.

सिनेमाची मोठी स्टारकास्ट : 

राजा शिवाजी या चित्रपटात बॉलिवूड सह मराठी चित्रपटसृष्टीतील मोठ्या कलाकारांना काम केलं आहे. रितेश देशमुख हा स्वतः शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत असून याशिवाय संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, बोमन इरानी, जिनिलिया देशमुख, सलमान खान, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, जितेंद्र जोशी असे कलाकार आहेत. यासोबतच रितेश देशमुखची मुलं रियान आणि राहील या दोघांनी बाल शिवाजीची भूमिका साकारली आहे. राजा शिवाजी हा चित्रपट 100 कोटी बजेट असणारा पहिला मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग वाई, सातारा, महाबळेश्वर, मुंबई फिल्म सिटी येथे झालं आहे. या चित्रपटाला अजय अतुल यांनी संगीत दिलं असून त्यांनी चित्रपटासाठी एकूण 4 गाणी केली आहेत. यापैकी 'छत्रपती अँथम' आणि 'जय शिवराय' ही गाणी गाजतायत. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
raja shivajimarathi newsriteish deshmukhentertainment news

