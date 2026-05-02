Raja Shivaji : 'राजा शिवाजी' ची रेकॉर्डब्रेक कमाई! पहिल्याच दिवशी जमवला इतक्या कोटींचा गल्ला

Raja Shivaji Box Office Collection : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित असलेला चित्रपट 'राजा शिवाजी' हा 1 मे रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई करत अनेक रेकॉर्डस् मोडले आहेत. हा चित्रपट पहिल्याच दिवशी सर्वाधिक ओपनिंग कमाई करणारा मराठी चित्रपट ठरला असून 2026 मधील भारतातील सर्व चित्रपटांमध्ये ओपनिंग डे ला सर्वाधिक कमाई करणारा तिसरा चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 12.40 कोटींची निव्वळ कमाई केली आहे. त्यामुळे राजा शिवाजी या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच इतिहास रचला आहे.
रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी भाषेसह इतर दाक्षिणात्य भाषांमध्ये सुद्धा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. शिवरायांचा इतिहास हा संपूर्ण जगाला कळावा यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडचे अनेक मोठे कलाकार असून हा ऐतिहासिक ऍक्शन सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतो आहे. राजा शिवाजी या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी तब्बल 12.40 कोटींची निव्वळ कमाई करत मराठी चित्रपटासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ओपनिंग डे नोंदवला आहे. सोबतच हा चित्रपट 2026 मधील सर्व चित्रपटांमध्ये तिसरा सर्वाधिक ओपनिंग डे ठरला आहे.
राजा शिवाजी या चित्रपटात बॉलिवूड सह मराठी चित्रपटसृष्टीतील मोठ्या कलाकारांना काम केलं आहे. रितेश देशमुख हा स्वतः शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत असून याशिवाय संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, बोमन इरानी, जिनिलिया देशमुख, सलमान खान, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, जितेंद्र जोशी असे कलाकार आहेत. यासोबतच रितेश देशमुखची मुलं रियान आणि राहील या दोघांनी बाल शिवाजीची भूमिका साकारली आहे. राजा शिवाजी हा चित्रपट 100 कोटी बजेट असणारा पहिला मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग वाई, सातारा, महाबळेश्वर, मुंबई फिल्म सिटी येथे झालं आहे. या चित्रपटाला अजय अतुल यांनी संगीत दिलं असून त्यांनी चित्रपटासाठी एकूण 4 गाणी केली आहेत. यापैकी 'छत्रपती अँथम' आणि 'जय शिवराय' ही गाणी गाजतायत.