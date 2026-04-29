Raja Shivaji Movie New Song : राजा शिवाजी चित्रपटातील नवीन गाणं रिलीज, 'जय शिवराय' गाणं ऐकून अंगावर येतील शहारे

Raja Shivaji Movie New Song : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित असलेला रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटातील टायटल अँथमने आधीच सर्वांना भुरळ घातली होती, त्यानंतर आता या चित्रपटातील दुसरं गाणं 'जय शिवराय' प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. अजय अतुल यांनी या चित्रपटाचं संगीत दिलं असून त्यांच्या 'जय शिवराय' या नवीन गाण्याने प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणले आहेत.
संगीतकार अजय अतुल या जोडीने जय शिवराय या नव्या गाण्यात पारंपरिक आधुनिक सिनेमॅटिक साउंड डिझाइनचा प्रभावी वापर केला असून यामुळे हे गाणं अधिक श्रवणीय बनलं आहे. याचित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या मुंबई फिल्म कंपनी आणि जिओ स्टुडिओने सध्या जय शिवराय या गाण्याची ऑडिओ रिलीज केली आहे. जय शिवराय हे गाणं चित्रपटाच्या कथानकाला गती देण्यासोबतच प्रेक्षकांमध्ये एक भावनिक ऊर्जा निर्माण करणारे आहे. जय शिवराय हे गाणं प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.
राजा शिवाजी या भव्यदिव्य चित्रपटाचे बजेट हे जवळपास 100 कोटी असून तो मराठीतील सर्वात मोठं बजेट असणारा पहिला चित्रपट ठरला आहे. मराठीसह, हिंदी आणि तेलगू भाषेत सुद्धा हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून 1 मे पासून तो जगभरातील चित्रपटगृहात दाखवला जाईल. या चित्रपटाचं ऍडव्हान्स बुकिंग सुद्धा सुरु झालं असून याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
राजा शिवाजी चित्रपटात शिवरायांची मुख्य भूमिका रितेश देशमुख साकारत आहे. तर सईबाई राणी सरकारांच्या भूमिकेत जिनिलिया देशमुख, अफजल खानच्या भूमिकेत संजय दत्त, संभाजी राजे शहाजी भोसले यांच्या भूमिकेत अभिषेक बच्चन, बडी बेगमच्या भूमिकेत विद्या बालन, लखुजी जाधव यांच्या भूमिकेत महेश मांजरेकर दिसणार आहेत. याशिवाय सचिन खेडेकर, अमोल गुप्ते, फरदीन खान, भाग्यश्री हे कलाकार सुद्धा या चित्रपटात महत्वाची भूमिका साकारणार आहेत.
राज शिवाजी चित्रपट 1 मे पासून चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच यातील दोन सीन्सवर सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लगावली असून यातील एका सीनमध्ये लहान मुलाचं शीर कापताना दाखवलं गेलं होतं. तर चित्रपटातील काही म्यूट व्हिजुअलमध्ये ऑडियो टाकण्यास सांगितलं गेलं आहे. राजा शिवाजी चित्रपटाला सीबीएफसीकडून यू/ए सर्टिफिकेशन देण्यात आलं आहे.