Raja Shivaji Movie New Song : राजा शिवाजी चित्रपटातील नवीन गाणं रिलीज, 'जय शिवराय' गाणं ऐकून अंगावर येतील शहारे

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Raja Shivaji Movie New Song : 1 मे रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटातील दुसरं गाणं 'जय शिवराय' बुधवारी रिलीज करण्यात आलं. 

पूजा पवार | Updated: Apr 29, 2026, 05:12 PM IST
Raja Shivaji Movie New Song : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित असलेला रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटातील टायटल अँथमने आधीच सर्वांना भुरळ घातली होती, त्यानंतर आता या चित्रपटातील दुसरं गाणं 'जय शिवराय' प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. अजय अतुल यांनी या चित्रपटाचं संगीत दिलं असून त्यांच्या 'जय शिवराय' या नवीन गाण्याने प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणले आहेत. 

जय शिवराय गाणं रिलीज : 

संगीतकार अजय अतुल या जोडीने जय शिवराय या नव्या गाण्यात पारंपरिक आधुनिक सिनेमॅटिक साउंड डिझाइनचा प्रभावी वापर केला असून यामुळे हे गाणं अधिक श्रवणीय बनलं आहे. याचित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या मुंबई फिल्म कंपनी आणि जिओ स्टुडिओने सध्या जय शिवराय या गाण्याची ऑडिओ रिलीज केली आहे. जय शिवराय हे गाणं चित्रपटाच्या कथानकाला गती देण्यासोबतच प्रेक्षकांमध्ये एक भावनिक ऊर्जा निर्माण करणारे आहे. जय शिवराय हे गाणं प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 कोटींचा पहिला मराठी चित्रपट :

राजा शिवाजी या भव्यदिव्य चित्रपटाचे बजेट हे जवळपास 100 कोटी असून तो मराठीतील सर्वात मोठं बजेट असणारा पहिला चित्रपट ठरला आहे. मराठीसह, हिंदी आणि तेलगू भाषेत सुद्धा हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून 1 मे पासून तो जगभरातील चित्रपटगृहात दाखवला जाईल. या चित्रपटाचं ऍडव्हान्स बुकिंग सुद्धा सुरु झालं असून याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

कलाकारांची मोठी फळी : 

राजा शिवाजी चित्रपटात शिवरायांची मुख्य भूमिका रितेश देशमुख साकारत आहे. तर सईबाई राणी सरकारांच्या भूमिकेत जिनिलिया देशमुख, अफजल खानच्या भूमिकेत संजय दत्त, संभाजी राजे शहाजी भोसले यांच्या भूमिकेत अभिषेक बच्चन, बडी बेगमच्या भूमिकेत विद्या बालन, लखुजी जाधव यांच्या भूमिकेत महेश मांजरेकर दिसणार आहेत. याशिवाय सचिन खेडेकर, अमोल गुप्ते, फरदीन खान, भाग्यश्री हे कलाकार सुद्धा या चित्रपटात महत्वाची भूमिका साकारणार आहेत. 

चित्रपटातील दोन सीन्सवर प्रदर्शनापूर्वी कात्री :

राज शिवाजी चित्रपट 1 मे पासून चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच यातील दोन सीन्सवर सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लगावली असून यातील एका सीनमध्ये लहान मुलाचं शीर कापताना दाखवलं गेलं होतं. तर चित्रपटातील काही म्यूट व्हिजुअलमध्ये ऑडियो टाकण्यास सांगितलं गेलं आहे. राजा शिवाजी चित्रपटाला सीबीएफसीकडून यू/ए सर्टिफिकेशन देण्यात आलं आहे.   

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

