‘राजा शिवाजी’ Movie review : महाराष्ट्र दिनी शिवगर्जना! रितेश देशमुख यांची दिग्दर्शकीय झेप आणि स्वराज्याचा भव्य जागर

Raja Shivaji Movie review : महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून रितेश देशमुख ‘राजा शिवाजी’ या महात्वाकांक्षी चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शकाच्या भूमिकेत दमदार पुनरागमन करत आहेत. हा चित्रपट केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सांगत नाही, तर मराठा अस्मिता, स्वराज्याचा स्वाभिमान आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी असलेलं नातं अत्यंत सन्मानाने प्रेक्षकांसमोर मांडतो.
चित्रपटाची मांडणी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये (Chapters) उलगडत जाते, ज्यामुळे कथेला एक भव्यता आणि स्पष्ट ओघ मिळाला आहे. रितेश देशमुख यांनी दिग्दर्शक म्हणून प्रत्येक बारकाव्यावर दिलेला भर ठळकपणे जाणवतो. त्या काळातील वेशभूषा, वास्तववादी भाषा, मोठ्यांचा आदर आणि संवादातील संयम यांमुळे प्रेक्षकांना त्या सुवर्णकाळाचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो.
रितेश देशमुख: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत त्यांनी अत्यंत संतुलित अभिनय केला आहे. कोणताही अनावश्यक नाट्यमयपणा टाळत त्यांनी एक दूरदर्शी आणि प्रभावी नेतृत्व उभं केलं आहे.
जिनिलिया देशमुख: महाराजांच्या पत्नीच्या भूमिकेत त्यांनी साधेपणा आणि भावनिक उबदारपणा आणला आहे, ज्यामुळे ही ऐतिहासिक कथा अधिक मानवी आणि जवळची वाटते.
राहिल देशमुख: या चित्रपटातून राहिलचा डेब्यू विशेष ठरतो. बाल शिवरायांच्या भूमिकेत त्याने दाखवलेली निरागसता, जिज्ञासा आणि आत्मविश्वास थक्क करणारा आहे.
तगडी स्टारकास्ट : चित्रपटात कलाकारांची मांदियाळी असून प्रत्येकाने कथेला समृद्ध केले आहे. संजय दत्त यांचा प्रभावी अफझल खान, फरदीन खान यांचा संयत शाहजहान आणि अभिषेक बच्चन यांनी साकारलेले संभाजी महाराज विशेष लक्षवेधी ठरतात. तसेच सलमान खान यांचा कॅमिओ प्रेक्षकांसाठी एक 'सरप्राईज पॅकेज' आहे. सोबतच भाग्यश्री (जिजाऊ), सचिन खेडेकर, महेश मांजरेकर, जितेंद्र जोशी आणि अमोल गुप्ते यांसारख्या दिग्गज कलाकारांमुळे चित्रपटाची भव्यता अधिक वाढली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर...
‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट म्हणजे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने मराठा इतिहासाचा आणि स्वराज्याच्या विचारांचा अभिमानाने केलेला गौरव आहे. जो आजच्या पिढीलाही आपल्या मुळांशी जोडण्याची ताकद ठेवतो.
राजा शिवाजी या चित्रपटाला झी २४ तासकडून 4 Stars देण्यात येत आहेत.
