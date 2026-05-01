शिवाजी नाही शिवाजीराजं म्हणायचं! 'राजा शिवाजी' चित्रपटात सलमान खान महत्वाच्या भूमिकेत

Salman Khan Raja Shivaji Movie : रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित झालेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असलेला हा चित्रपट फक्त इतिहासच सांगत नाही तर मराठा अस्मिता, स्वराज्याचा स्वाभिमान आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी असलेलं नातं अत्यंत सन्मानाने प्रेक्षकांसमोर मांडतोय. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, फरदीन खान, बोमन इरानी हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. तर यांसह बॉलिवूडचा दबंग सलमान खान याने राजा शिवाजी चित्रपटात कॅमिओ रोल केला आहे. या चित्रपटात सलमान खानने शिवरायांचे अंगरक्षक 'जिवा महाला' यांची भूमिका साकारली आहे.
सलमान खान हा त्याच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीत प्रथमच ऐतिहासिक भूमिका साकारत आहे. यापूर्वी देखील लय भारी, माऊली आणि वेड या मराठी चित्रपटांमध्ये सलमानने पाहुण्या कलाकाराची भूमिका केली होती. राजा शिवाजी चित्रपटात सुद्धा सलमान खान हा एक खास भूमिका करणार असे रितेश देशमुख याने आधीच स्पष्ट केलं होतं, मात्र ती भूमिका नेमकी कोणती असेल याबाबत गुप्तता ठेवण्यात आली होती. मात्र 1 मे रोजी हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झाला आणि सलमान खान एका दमदार ऐतिहासिक भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर आला. सलमान खानने शिवरायांचे अंगरक्षक 'जिवा महाला' यांची भूमिका साकारली असून अफजल खानाच्या छावणीत असताना सय्यद बंडाने केलेल्या भ्याड हल्ल्यापासून जिवा महालाने शिवरायांना वाचवलं होतं. या चित्रपटात सलमान खानच्या तोंडून निघालेली वाक्य ही खूप प्रसिद्ध होतं आहे. या चित्रपटातील एका प्रसंगात सलमान खानने 'शिवाजी नाही शिवाजी राजे म्हणावं..' हा डायलॉग प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो.
May 1, 2026
अभिनेता सलमान खानला राजा शिवाजी चित्रपटात कसं कास्ट केलं? याविषयी सांगताना रितेश देशमुख म्हणाला की, 'राजा शिवाजी चित्रपटासाठी मी सलमानकडे गेलो नव्हतो. आम्ही एकदा एकत्र भेटलो तेव्हा सलमान खान यांनी स्वतः मला विचारलं की चित्रपट कधी सुरु होतोय? मी म्हणालो जानेवारीपासून शुटिंग सुरु करतोय. त्यावर सलमान खानने मला थेट विचारले, मग माझी भूमिका कोणती असेल? मी काहीवेळ त्याच्याकडे पहातच राहिलो. कारण तो स्वतः मला भूमिका विचारेल असं मला वाटलं नव्हतं'. सलमान खान पुढे मला म्हणाला की, 'माझ्याशिवाय तुम्ही चित्रपट करूच शकत नाही. मी त्यात असायलाच पाहिजे'. रितेश म्हणाला की सलमानने दाखवलेल्या या आपुलकीमुळे मी भारावून गेलो'.