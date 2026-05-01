शिवाजी नाही शिवाजीराजं म्हणायचं! 'राजा शिवाजी' चित्रपटात सलमान खान महत्वाच्या भूमिकेत

Salman Khan Raja Shivaji Movie : 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटात बॉलिवूडच्या इतर कलाकारांसह सलमान खानने सुद्धा एक ऐतिहासिक भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात सलमान खान शिवरायांचे अंगरक्षक 'जिवा महाला' यांच्या भूमिकेत असून त्याची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.   

पूजा पवार | Updated: May 1, 2026, 06:48 PM IST
Photo Credit - Social Media

Salman Khan Raja Shivaji Movie : रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित झालेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असलेला हा चित्रपट फक्त इतिहासच सांगत नाही तर मराठा अस्मिता, स्वराज्याचा स्वाभिमान आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी असलेलं नातं अत्यंत सन्मानाने प्रेक्षकांसमोर मांडतोय. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, फरदीन खान, बोमन इरानी हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. तर यांसह बॉलिवूडचा दबंग सलमान खान याने राजा शिवाजी चित्रपटात कॅमिओ रोल केला आहे. या चित्रपटात सलमान खानने शिवरायांचे अंगरक्षक 'जिवा महाला' यांची भूमिका साकारली आहे. 

सलमान खानची मराठीत डायलॉगबाजी : 

सलमान खान हा त्याच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीत प्रथमच ऐतिहासिक भूमिका साकारत आहे. यापूर्वी देखील लय भारी, माऊली आणि वेड या मराठी चित्रपटांमध्ये सलमानने पाहुण्या कलाकाराची भूमिका केली होती. राजा शिवाजी चित्रपटात सुद्धा सलमान खान हा एक खास भूमिका करणार असे रितेश देशमुख याने आधीच स्पष्ट केलं होतं, मात्र ती भूमिका नेमकी कोणती असेल याबाबत गुप्तता ठेवण्यात आली होती. मात्र 1 मे रोजी हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झाला आणि सलमान खान एका दमदार ऐतिहासिक भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर आला. सलमान खानने शिवरायांचे अंगरक्षक 'जिवा महाला' यांची भूमिका साकारली असून अफजल खानाच्या छावणीत असताना सय्यद बंडाने केलेल्या भ्याड हल्ल्यापासून जिवा महालाने शिवरायांना वाचवलं होतं. या चित्रपटात सलमान खानच्या तोंडून निघालेली वाक्य ही खूप प्रसिद्ध होतं आहे. या चित्रपटातील एका प्रसंगात सलमान खानने 'शिवाजी नाही शिवाजी राजे म्हणावं..' हा डायलॉग प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो. 

सलमान खानने स्वतः भूमिकेसाठी केली विचारणा : 

अभिनेता सलमान खानला राजा शिवाजी चित्रपटात कसं कास्ट केलं? याविषयी सांगताना रितेश देशमुख म्हणाला की, 'राजा शिवाजी चित्रपटासाठी मी सलमानकडे गेलो नव्हतो. आम्ही एकदा एकत्र भेटलो तेव्हा सलमान खान यांनी स्वतः मला विचारलं की चित्रपट कधी सुरु होतोय? मी म्हणालो जानेवारीपासून शुटिंग सुरु करतोय. त्यावर सलमान खानने मला थेट विचारले, मग माझी भूमिका कोणती असेल? मी काहीवेळ त्याच्याकडे पहातच राहिलो. कारण तो स्वतः मला भूमिका विचारेल असं मला वाटलं नव्हतं'. सलमान खान पुढे मला म्हणाला की, 'माझ्याशिवाय तुम्ही चित्रपट करूच शकत नाही. मी त्यात असायलाच पाहिजे'. रितेश म्हणाला की सलमानने दाखवलेल्या या आपुलकीमुळे मी भारावून गेलो'.  

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

