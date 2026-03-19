‘धुरंधर 2’च्या सुरुवातीलाच होणार 'या' मराठी चित्रपटाचा टिझर रिलीज !

मुंबई: आदित्य धर दिग्दर्शित बहुप्रतिक्षित ‘धुरंदर: द रिव्हेंज’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या प्रचंड उत्सुकतेत असून, अखेर उद्या बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजच्या आधीच सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, प्रेक्षकांसाठी चित्रपटाच्या सुरूवातीस आणखी एक मोठा सरप्राईज ठेवण्यात आला आहे, जो चाहत्यांना खूप आनंद देणार आहे. ‘धुरंदर: द रिव्हेंज’च्या ओपनिंगमध्ये प्रेक्षकांना रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचा टीझर पाहायला मिळणार आहे, ज्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
18 मार्चपासून सुरु होणाऱ्या पेड प्रिव्ह्यू शोमध्ये प्रेक्षकांना ‘राजा शिवाजी’चा टीझर पहायला मिळणार आहे. टीझर फक्त सिल्वर स्क्रीनवरच अनुभवता येणार असून, प्रेक्षकांसाठी ही एक खास Treat ठरली आहे. या टीझरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची, शौर्याची आणि स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षाची झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे, ज्यामुळे प्रेक्षक चित्रपटाच्या मुख्य कथानकाबद्दल अगदी उत्सुक झाले आहेत.
‘राजा शिवाजी’ चित्रपट रितेश देशमुख दिग्दर्शित असून, 1 मे 2026 पासून संपूर्ण देशभरातील थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. रितेश देशमुख या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, त्यांच्या अभिनयाच्या माध्यमातून महान योद्धा आणि स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षाचे दृश्य प्रेक्षकांसमोर उभे राहणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्वाच्या क्षणांचा, रणभूमीतील शौर्याचा आणि राजकारणातील निपुणतेचा अनुभव प्रेक्षकांना टीझरमध्येच मिळणार आहे.
चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी प्रसिद्ध संगीत दुभाजक अजय-अतुल यांच्यावर आहे. जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि मुंबई फिल्मच्या बॅनरखाली चित्रपटाची निर्मिती जेनिलिया देशमुख आणि ज्योती देशपांडे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्याने चित्रपट मराठी, हिंदी आणि तेलुगू या तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे, ज्यामुळे विविध भाषिक प्रेक्षकही चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकणार आहेत.
अद्याप रितेश देशमुखने पोस्टर व्यतिरिक्त चित्रपटाबाबत कोणताही अधिकृत अपडेट शेअर केलेला नाही. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता चरमसीमेवर आहे, आणि प्रेक्षक रितेशला छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या भूमिकेत पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुक आहेत.
विशेष म्हणजे, ‘धुरंदर: द रिव्हेंज’ आणि ‘राजा शिवाजी’च्या एकत्रित रिलीजमुळे प्रेक्षकांसाठी एक चित्रपट महोत्सवासारखा अनुभव येणार आहे. एका बाजूला रणवीर सिंहच्या थरारक अॅक्शनने भरलेला ‘धुरंदर: द रिव्हेंज’ आणि दुसऱ्या बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे ऐतिहासिक आणि भावनिक प्रदर्शन असलेला ‘राजा शिवाजी’, प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या प्रत्येक क्षणाचा अनुभव घेण्याची संधी देणार आहेत.
या दोन्ही चित्रपटांच्या प्रदर्शनामुळे बॉक्स ऑफिसवरही मोठा मुकाबला होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. चाहत्यांची गर्दी, सोशल मीडियावर टीझरवरील चर्चा आणि प्रिव्ह्यू शोजचा प्रतिसाद पाहता, ‘धुरंदर: द रिव्हेंज’ आणि ‘राजा शिवाजी’ दोन्ही चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त प्रतिसाद मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.