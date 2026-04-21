Raja Shivaji Trailer Video : बाल शिवाजींच्या रुपात रितेशचा मुलगा; 'राजा शिवाजी'च्या ट्रेलरमध्ये पाहिली का झलक?

Raja Shivaji Trailer Video : अभिनेता रितेश देशमुखची मध्यवर्ती भूमिका असणाऱ्या आणि बऱ्याच सहकलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला.   

सायली पाटील | Updated: Apr 21, 2026, 08:53 AM IST
Raja Shivaji Trailer Video : रितेश देशमुखच्या दिग्दर्शनात साकारलेल्या 'राजा शिवाजी' या बहुचर्चित चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, संजय दत्त, विद्या बालन, फरदीन खान आणि बोमन इरानी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहता त्यामध्ये काही असेही चेहरे दिसत आहेत ज्यांचा हा पहिलाच चित्रपट ठरत आहे. 

या चेहऱ्यांमधलं एक नाव म्हणजे खुद्द रितेशचा मुलगा, राहिल देशमुखचं. 10 वर्षांचा राहिल या चित्रपटामध्ये बाल शिवाजींच्या भूमिकेत पाहायला मिळत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरच्या सुरुवातीलाच राहिल शिवाजी महाराजांच्या बालपणीच्या रुपात दिसत असून, एकंदरच छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बालपण कसं असेल, स्वराज्याबाबत त्यांच्या मनात नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित झाले असतील? यावर प्रकाश टाकण्यात आलं आहे. काही सेकंदांची ही झलक पाहताना बाल शिवाजी आणि त्यांच्या थोरल्या बंधूंमध्ये होणारं संभाषण पाहायला मिळतं. त्यातही रितेशच्या मुलाचा हा डेब्यू अर्थात पदार्पणाचा चित्रपट असल्यामुळं चाहत्यांनी या लहानग्याचं कौतुक केलं आहे. आता प्रत्यक्षात त्याच्या अभिनयाला किती दाद मिळते हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर कळणार आहे. 

राहिलचा हा पहिलाच चित्रपट आणि मोठ्या कलाकारांसमवेत काम करम्याची ही त्याची पहिलीच वेळ. त्यातूनही प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांच्या बपालपणीची भूमिका साकारणं हे त्याच्यासाठी एक आव्हानच. मात्र ट्रेलरमधील झलक पाहता ते त्यानं सहजपणे पेलल्याचं दिसून येत आहे. ज्यामुळं या चित्रपटाला चर्चेत आणण्यास राहिलची भूमिकासुद्धा कारणीभूत ठरत आहे.. 

दमदार स्टारकास्ट चित्रपटाला यश मिळवून देणार? 

रितेश देशमुख दिग्दर्शित आणि जिनिलिया देशमुखची निर्मिती असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाचं कथानक हे दमदार असलं तरीही ते शिवधनुष्याहून कमी नाही. त्यातच संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जितेंद्र जोशी, सचिन खेडेकर, अमोल गुप्ते यांसारख्या कलाकारांसमवेत केलेलं काम पाहता आता या चित्रपटाला ही स्टारकास्ट यश मिळवून देते का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 1 मे 2026 रोजी हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, प्रेक्षकांना कितपत भावतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

