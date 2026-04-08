सलमान खानला कोर्टाचा मोठा दिलासा, वाचा सविस्तर प्रकरण

बॉलिवूडचा 'दबंग' स्टार सलमान खानला राजस्थान हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पान मसाला जाहिरातीबाबत कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या सलमान खानला आता 13 एप्रिल रोजी जयपूर जिल्हा ग्राहक आयोग-2 समोर व्यक्तिशः हजर राहण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाने आयोगाने जारी केलेल्या जामीनपात्र वॉरंटला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे अभिनेत्याच्या अडचणी सध्यापुरत्या कमी झाल्या आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 8, 2026, 03:10 PM IST
काय आहे प्रकरण

हे प्रकरण योगेंद्र सिंग बडियाल नावाच्या व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर सुरु झालं. तक्रारदाराचा असा आरोप आहे की, सलमान खान ज्या पान मसाला ब्रँडची जाहिरात करत आहे तो सामान्यांना गोंधळात घालत आहे. जाहिरातीमध्ये या उत्पादनाला केसरयुक्त वेलची आणि केसरयुक्त पान मसाला सांगून प्रसारित केलं जातं आहे. बडियाल या तक्रारदाराची अशी तक्रार आहे की, यासारख्या जाहिराती समाजातील सुरक्षा आणि शुद्धतेबाबत चुकीचा संदेश दिला जात आहे. पण सत्य असं आहे की, पान मसाला आरोग्य शरीरासाठी हानिकारक असून यामुळे कँसरचा धोका बळावतो. 

आयोगाने व्यक्त केली नाराजी 

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, ग्राहक आयोगाने 6 जानेवारी 2026 रोजी या जाहिरातींच्या प्रसारावर अंतरिम बंदी घातली. असा आरोप आहे की आदेश असूनही, 9 जानेवारी रोजी जयपूर आणि कोटासारख्या शहरांमध्ये मोठे होर्डिंग्ज कायम होते आणि जाहिरातींचे प्रसारण सुरूच होते. आयोगाने याला आपल्या आदेशाचे उल्लंघन आणि न्यायालयाचा अपमान मानले. या नाराजीमुळे, आयोगाने सलमान खानविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आणि 13 एप्रिल ही शेवटची संधी म्हणून निश्चित केली. आयोगाने स्पष्टपणे इशारा दिला की, जर सलमान हजर झाला नाही, तर त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.

उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

जेव्हा हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने परिस्थिती लक्षात घेऊन सलमान खानला दिलासा दिला. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, सलमानला आता आयोगासमोर हजर राहावे लागणार नाही आणि अटकेचा धोकाही टळला आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

salman khanSalman Khan newssalman khan latestsalman khan in problemsalman khan controversy

