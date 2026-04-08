सलमान खानला कोर्टाचा मोठा दिलासा, वाचा सविस्तर प्रकरण

बॉलिवूडचा 'दबंग' स्टार सलमान खानला राजस्थान हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पान मसाला जाहिरातीबाबत कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या सलमान खानला आता 13 एप्रिल रोजी जयपूर जिल्हा ग्राहक आयोग-2 समोर व्यक्तिशः हजर राहण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाने आयोगाने जारी केलेल्या जामीनपात्र वॉरंटला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे अभिनेत्याच्या अडचणी सध्यापुरत्या कमी झाल्या आहेत.
हे प्रकरण योगेंद्र सिंग बडियाल नावाच्या व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर सुरु झालं. तक्रारदाराचा असा आरोप आहे की, सलमान खान ज्या पान मसाला ब्रँडची जाहिरात करत आहे तो सामान्यांना गोंधळात घालत आहे. जाहिरातीमध्ये या उत्पादनाला केसरयुक्त वेलची आणि केसरयुक्त पान मसाला सांगून प्रसारित केलं जातं आहे. बडियाल या तक्रारदाराची अशी तक्रार आहे की, यासारख्या जाहिराती समाजातील सुरक्षा आणि शुद्धतेबाबत चुकीचा संदेश दिला जात आहे. पण सत्य असं आहे की, पान मसाला आरोग्य शरीरासाठी हानिकारक असून यामुळे कँसरचा धोका बळावतो.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, ग्राहक आयोगाने 6 जानेवारी 2026 रोजी या जाहिरातींच्या प्रसारावर अंतरिम बंदी घातली. असा आरोप आहे की आदेश असूनही, 9 जानेवारी रोजी जयपूर आणि कोटासारख्या शहरांमध्ये मोठे होर्डिंग्ज कायम होते आणि जाहिरातींचे प्रसारण सुरूच होते. आयोगाने याला आपल्या आदेशाचे उल्लंघन आणि न्यायालयाचा अपमान मानले. या नाराजीमुळे, आयोगाने सलमान खानविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आणि 13 एप्रिल ही शेवटची संधी म्हणून निश्चित केली. आयोगाने स्पष्टपणे इशारा दिला की, जर सलमान हजर झाला नाही, तर त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.
जेव्हा हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने परिस्थिती लक्षात घेऊन सलमान खानला दिलासा दिला. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, सलमानला आता आयोगासमोर हजर राहावे लागणार नाही आणि अटकेचा धोकाही टळला आहे.