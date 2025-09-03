ही अभिनेत्री बोल्ड सीनमुळे गाजली पण करिअर कोसळले; विवाहानंतर हत्याकांडाने थरकाप उडवला

Rajesh Khanna Co Actress: बॉलिवूडमधील दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना यांच्यासोबत काम केलेली अभिनेत्री लैला खान आजही प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत आहे. तिच्या आयुष्याची कहाणी एखाद्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही. करिअरमधील वळण, विवाहातील वाद आणि शेवटी घडलेले थरारक हत्याकांड.
साल 2008 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘वफा : द डेडली लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटात राजेश खन्ना आणि लैला खान मुख्य भूमिकेत दिसले होते. त्या वेळी राजेश खन्ना यांचे वय 66 वर्षे होते तर लैला खान त्यांच्यापेक्षा तब्बल 36 वर्षांनी लहान होत्या.
चित्रपटात दाखवलेले बोल्ड आणि इंटिमेट सीन पाहून प्रेक्षक दंग झाले होते. मात्र, चित्रपट प्रचंड फ्लॉप ठरला. राजेश खन्ना यांना आयुष्याच्या या टप्प्यावर अशा प्रकारच्या चित्रपटात झळकल्याबद्दल प्रचंड ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. तर लैला खानला या चित्रपटामुळे थोडीफार ओळख मिळाली पण तिचा करिअरचा प्रवास फारसा पुढे जाऊ शकला नाही.
चित्रपटानंतर काही काळातच लैला खानने सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा निर्णय घेतला. तिने बॅन टेररिझम ग्रुपशी संबंधित असलेल्या मुनीर खानसोबत लग्न केले. या लग्नामुळे चित्रपटसृष्टीत आणि चाहत्यांमध्ये खळबळ माजली होती.
2011 मध्ये लैला खान कुटुंबासह इगतपुरी येथे सुट्टीसाठी गेली होती. मात्र, त्यानंतर तिच्या आणि कुटुंबाच्या कुणालाच काहीच खबरबात मिळाली नाही. या दरम्यान तिने काही चित्रपट साईन करून त्यासाठी आगाऊ रक्कमदेखील घेतली होती. त्यामुळे निर्माते आणि इतर लोकांमध्ये ती पैसे घेऊन पळाली का अशीही चर्चा सुरू झाली होती.
काही महिन्यांनंतर पोलिसांना लैला खान, तिची आई, तीन भावंडे आणि एक चुलत भाऊ/बहीण – अशा एकूण पाच जणांचे मृतदेह मिळाले. या प्रकरणाची चौकशी केली असता धक्कादायक सत्य समोर आले. लैला खानच्या सावत्र वडिलांनीच संपूर्ण कुटुंबाची हत्या केली होती हे समोर आले. या अमानुष हत्याकांडासाठी अखेर दीर्घ सुनावणीनंतर 2024 मध्ये लैला खानच्या सावत्र वडिलांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
FAQ
1. लैला खान कोण होती आणि ती कशामुळे चर्चेत आहे?
लैला खान (मूळ नाव: रेशमा पटेल) ही बॉलिवूड आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री होती, जी 2008 मध्ये राजेश खन्ना यांच्यासोबत ‘वफा: अ डेडली लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटात दिसली होती. ती तिच्या करिअरपेक्षा वैयक्तिक आयुष्यातील वाद, दहशतवादी संघटनेशी कथित संबंध, आणि 2011 मधील तिच्या आणि कुटुंबाच्या थरारक हत्याकांडामुळे आजही चर्चेत आहे.
2. ‘वफा: अ डेडली लव्ह स्टोरी’ चित्रपटाबाबत काय माहिती आहे?
‘वफा: अ डेडली लव्ह स्टोरी’ हा चित्रपट 2008 मध्ये प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये राजेश खन्ना (वय 66) आणि लैला खान (वय 30) मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटातील बोल्ड आणि इंटिमेट सीन, विशेषतः ‘सरगर्मियां’ गाण्यामुळे प्रेक्षक दंग झाले, परंतु चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर पूर्णपणे फ्लॉप ठरला. समीक्षकांनी याला “वर्षातील सर्वात वाईट चित्रपट” संबोधले, आणि राजेश खन्ना यांना या टप्प्यावर अशा बी-ग्रेड चित्रपटात काम केल्याबद्दल प्रचंड ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला.
3. लैला खान यांनी बॉलिवूडमधील कोणत्या चित्रपटांमध्ये काम केले?
लैला खान यांनी बॉलिवूडमध्ये फार कमी चित्रपट केले. त्यांनी 2002 मध्ये कन्नड चित्रपट ‘मेकअप’मधून पदार्पण केले, ज्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. 2008 मध्ये ‘वफा: अ डेडली लव्ह स्टोरी’ हा त्यांचा बॉलिवूडमधील प्रमुख चित्रपट होता. याशिवाय, त्या ‘कूल नाही हॉट हैं हम’ (2008) आणि ‘फरार’ (2011) या चित्रपटांमध्ये दिसल्या, पण त्यांना विशेष यश मिळाले नाही.