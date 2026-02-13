English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Interesting Stories: अमिताभ बच्चन याचं नाव घेताच राजेश खन्नाशी भिडल्या होत्या जया बच्चन; चित्रपटाच्या सेटवरच...

Interesting Stories: अमिताभ बच्चन याचं नाव घेताच राजेश खन्नाशी भिडल्या होत्या जया बच्चन; चित्रपटाच्या सेटवरच...

Interesting Stories: 1972 च्या एका चित्रपटाच्या शूटिंगवेळी घडलेली छोटीशी घटना पुढे मोठा वाद ठरली. वाद इतका वाढला की जया बच्चन यांनी राजेश खन्नासोबत काम करणं सोडलंच. जाणून घ्या राजेश खन्ना आणि जया बच्चन आमनेसामने का आले?

प्रिती वेद | Updated: Feb 13, 2026, 03:00 PM IST
Interesting Stories: अमिताभ बच्चन याचं नाव घेताच राजेश खन्नाशी भिडल्या होत्या जया बच्चन; चित्रपटाच्या सेटवरच...
(photo Credit- Social Media)

Rajesh Khanna And Jaya Bacchaan: हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सुवर्णकाळ म्हटला की 70 चं दशक आठवतं आणि त्या काळात सर्वाधिक लोकप्रिय नाव म्हणजे राजेश खन्ना. त्यांची प्रत्येक फिल्म प्रेक्षकांच्या डोक्यावर चढलेली असायची. त्या काळात जया भादुरी (आताची जया बच्चन)ही नव्या पिढीतील आशादायी अभिनेत्री म्हणून झपाट्याने प्रसिद्ध होत होती. या दोघांनी काही चित्रपट एकत्र केले आणि प्रेक्षकांनी त्यांची जोडी खूप पसंत केली. मात्र एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अशी एक घटना घडली की दोघांमध्ये मोठा वाद झाला आणि त्यामागे कारण होते अमिताभ बच्चन. हा किस्सा अनेक वर्षांनी पुन्हा चर्चेत आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सेटवर घडलेली अनपेक्षित घटना
1972 साली आलेल्या बावर्ची चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ही घटना घडल्याचे सांगितले जाते. त्या चित्रपटात बालकलाकार म्हणून काम केलेल्या राजू श्रेष्ठ यांनी एका मुलाखतीत हा प्रसंग सांगितला. त्यांच्या मते शूटिंग सुरू असताना काही बोलण्यातून दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि वातावरण अचानक तणावपूर्ण झाले. परिस्थिती इतकी वाढली की काही वेळासाठी शूटिंग थांबवावे लागले.

वादाचे कारण काय होते?
त्या काळात अमिताभ बच्चन चित्रपटसृष्टीतील एक मोठं नाव होतं. बालकलाकार म्हणून काम करत असलेल्या राजू श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, सटवरील संभाषणात अमिताभ यांच्याबद्दल काही टिप्पणी करण्यात आली आणि त्यावरून जया बच्चन नाराज झाल्या. त्यावेळी जया बच्चन आणि अमिताभ एकमेकांसाठी खूप खास होते. त्यांच्या भेटीगाठी, चित्रपट सगळंच चर्चेत होतं. त्यानंतर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. या प्रसंगानंतर जया बच्चन यांनी पुन्हा राजेश खन्नांसोबत काम न केल्याचेही बोलले जाते.

एकत्र दिलेले यशस्वी चित्रपट
या घटनेपूर्वी मात्र दोघांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. बावर्ची आधी त्यांनी गुड्डी या चित्रपटात एकत्र काम केले होते आणि तो चित्रपटही प्रेक्षकांना आवडला होता. निर्मातेही या जोडीला आपल्या चित्रपटात घेण्यास उत्सुक असायचे. त्या काळात त्यांच्या चित्रपटांना चांगला प्रतिसाद मिळत होता.

चित्रपटांचा करिअरवर परिणाम
बावर्ची हा चित्रपट 70 च्या दशकातील लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. जया बच्चन यांच्या कारकिर्दीत या दोन्ही चित्रपटांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. राजेश खन्नांच्या स्टारडमला तर त्या काळात तोड नव्हतीच. मात्र सेटवरील त्या एका प्रसंगामुळे ही यशस्वी जोडी पुन्हा पडद्यावर दिसली नाही, आणि हा किस्सा आजही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील चर्चेचा विषय ठरतो.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
rajesh khannajaya bachchanAmitabh BachchanBawarchi filmGuddi movie

इतर बातम्या

"माझ्याजवळ खुप काही आठवणी सांगण्यासारख्या असुनही......

महाराष्ट्र बातम्या