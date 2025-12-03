बॉलिवूडचा पहिला सुपरस्टार 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात झालेला वेडा, लग्न न करता 7 वर्षे राहिला एकत्र

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते राजेश खन्ना हे लग्न न करता या अभिनेत्रीसोबत 7 वर्षे राहत होते एकत्र. मात्र, नंतर डिंपल कपाडियासोबत केलं लग्न. नेमकं काय घडलं?    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 10:48 PM IST
Rajesh Khanna : हिंदी चित्रपटसृष्टीचे पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे राजेश खन्ना आजही चाहत्यांच्या मनात तेवढ्याच आदराने आहेत. त्यांचा रोमान्स आणि त्यांच्या जीवनातील किस्से आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चेत आहेत. जरी त्यांनी नंतर अभिनेत्री डिंपल कपाडियासोबत लग्न केले असले तरी त्यांच्या हृदयात एक जागा कायमची कोणासाठी राखून ठेवली होती ती म्हणजे अभिनेत्री अंजू महेंद्रू.

राजेश खन्ना आणि अंजू महेंद्रू हे 60 च्या दशकाच्या शेवटी आणि 70 च्या दशकाच्या सुरुवातीला एकमेकांच्या प्रेमात पडले. दोघेही त्या वेळेस त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होते.

सात वर्षे लिव-इन-रिलेशनशिप

अंजू महेंद्रू अभिनेत्री आणि मॉडेल म्हणून काम करत होत्या तर राजेश खन्ना सुपरस्टार होण्याच्या मार्गावर होते. या काळात दोघांनीही लग्न न करता जवळपास सात वर्षे एकाच बंगल्याात एकत्र राहिले. त्या काळात लिव-इन रिलेशनशिप ही अत्यंत धक्कादायक गोष्ट मानली जात होती.

राजेश खन्ना यांची लोकप्रियता जसजशी वाढत गेली तसतसे त्यांच्या स्वभावातही बदल दिसू लागले. त्यांच्या जवळच्या मंडळींच्या मते, ते अतिशय काळजी घेणारा होते. अंजू महेंद्रूचा फॅशनेबल अंदाज आणि त्यांचे चित्रपटसृष्टीत काम सुरू ठेवणे या सर्व गोष्टी त्यांना मान्य नव्हत्या. यामुळे दोघांच्या नात्यात तणाव वाढू लागला.

अचानक ब्रेकअप आणि नंतर डिंपलसोबत लग्न

राजेश खन्ना यांची आई अंजू आणि राजेश यांचे लग्न व्हावे अशी इच्छा व्यक्त करत होत्या. त्या वेळी राजेश खन्ना 27 वर्षांचे झाले होते आणि ते स्वतःही लग्नाबद्दल गंभीर होते. पण अंजू त्या काळात लग्नासाठी तयार नव्हत्या. त्या स्वतःचे करिअर घडवत होत्या आणि त्यांना स्वतंत्र ओळख निर्माण करायची होती.

सात वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर 1972-73 च्या सुमारास त्यांचे नाते तुटले. ब्रेकअपनंतर काही महिन्यांतच 1973 मध्ये राजेश खन्नाने स्वतःपेक्षा 15 वर्षांनी लहान अभिनेत्री डिंपल कपाडियासोबत लग्न केले. हे लग्न अचानक झाल्याने अनेकांना धक्का बसला.

अंजू आणि राजेश यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल किंवा ब्रेकअपबद्दल कधीही सार्वजनिकपणे भाष्य केले नाही. मात्र अंजूने मुलाखतीत सांगितले होते की ती राजेशच्या लग्नाने नाराज नव्हती. राजेश खन्ना आणि अंजू महेंद्रू यांचे नाते अधिकृत नव्हते तरीही बॉलिवूडच्या इतिहासात हे प्रेमसंबंध एक अनोखी जागा मिळवून गेले. सात वर्षे सहजीवन करतानाही हे नाते शेवटपर्यंत पोहोचले नाही. पण आजही त्याची चर्चा होते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
rajesh khannaRajesh Khanna photoRajesh Khanna videoRajesh Khanna love storyRajesh Khanna and anju mahendru

