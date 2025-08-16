English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मंगळसूत्र घातलं, सिंदूर लावला', राजेश खन्नांनी डिंपल कपाडियांच्या आधी 'या' अभिनेत्रीसोबत केलेलं गुपचूप लग्न

हिंदी चित्रपटसृष्टीचे पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे राजेश खन्ना यांनी या अभिनेत्रीसोबत गुपचूप केलेलं लग्न.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 16, 2025, 07:38 PM IST
'मंगळसूत्र घातलं, सिंदूर लावला', राजेश खन्नांनी डिंपल कपाडियांच्या आधी 'या' अभिनेत्रीसोबत केलेलं गुपचूप लग्न

Rajesh Khanna : हिंदी चित्रपटसृष्टीचे पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे राजेश खन्ना यांचं करिअर जितकं यशस्वी आणि तेजस्वी होतं, तेवढचं त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र वादग्रस्त आणि चढ-उतारांनी भरलेलं होतं. 

त्यांचे अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांच्यासोबत झालेलं लग्न. नंतर झालेला दुरावा आणि त्यानंतरचे नातेसंबंध हे नेहमीच चर्चेत राहिले. आता अशातच अनिता आडवाणी यांनी एक मोठा खुलासा केला असून राजेश खन्ना यांचे वैयक्तिक आयुष्य पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. 

'मंगळसूत्र घातलं आणि कपाळावर सिंदूर लावलं'

अनिता यांचा दावा आहे की ती फक्त राजेश खन्ना यांच्यासोबत रिलेशनशिपमध्येच नव्हती तर दोघांनी गुपचूप लग्नही केलं होतं. एका रात्री घरातील मंदिरात आमची सीक्रेट सेरेमनी झाली. त्यांनी माझ्यासाठी सोन्याचे आणि काळ्या मण्यांचे मंगळसूत्र बनवले होते. ते मंगळसूत्र त्यांनी मला घातले आणि माझ्या कपाळावर सिंदूर लावला. त्यानंतर म्हणाले, आजपासून तू माझी जबाबदारी आहेस. हाच आमचा विवाह होता असा दावा अनिता आडवाणी यांनी केला आहे. 

पुढील अनिता म्हणाली की, तिचं नातं राजेश खन्ना यांच्याशी डिंपल कपाडियाला भेटण्यापूर्वीच सुरू झालं होतं. मात्र त्यावेळी ती खूप लहान होती आणि लग्न होऊ शकलं नाही. त्यानंतर ती जयपूरला परतली.

'तो दिवस माझ्यासाठी खूप वेदनादायक'

अनिताने पुढे सांगितलं की, राजेश खन्ना यांच्या शेवटच्या काळात आणि अंतिम संस्काराच्या वेळी तिला पूर्णपणे दूर ठेवण्यात आलं. मला विधीला जाण्यापासून रोखण्यात आलं. बाउंसर उभे केले होते. मित्रांनी सांगितलं की मी आत गेल्यास मला थांबवतील. कुणीतरी तर सल्ला दिला की कॅमेरा घेऊन जा आणि रेकॉर्ड कर. पण मी असं कसं करू शकले असते? तो दिवस माझ्यासाठी खूप वेदनादायक होता.

विधीला माझ्यासाठी जागा ठेवू नये असे कुटुंबीयांनी वकिलाला सांगितले होते. मी कधीही तिथे सीन केला नसता. पण त्यांनी जे केलं ते राजेशजींच्या सन्मानालाही शोभणारं नव्हतं. अंतिम संस्काराच्या वेळीही अनिता राजेश खन्ना यांच्या पार्थिव वाहनात बसण्याचा प्रयत्न करत होत्या मात्र कुटुंबाने तिला खाली उतरवलं. यावेळी अनिताने जवळपास आठ वर्षं राजेश खन्ना यांच्यासोबत लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिली असल्याचा दावा केला आहे. 

FAQ

राजेश खन्ना यांचं वैयक्तिक आयुष्य कशामुळे चर्चेत राहिलं?

राजेश खन्ना यांचं डिंपल कपाडियासोबतचं लग्न, नंतरचा दुरावा आणि अनिता आडवाणी यांच्यासोबतचे नाते यामुळे त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच चर्चेत राहिलं.

अनिता आडवाणी यांनी काय मोठा खुलासा केला?

अनिताने दावा केला की ती राजेश खन्नासोबत फक्त रिलेशनशिपमध्ये नव्हती, तर त्यांनी गुपचूप लग्न केलं होतं, ज्यात त्यांनी तिला मंगळसूत्र घातलं आणि सिंदूर लावलं.

हे लग्न कुठे आणि कसं झालं?

अनिताने सांगितलं की, एका रात्री राजेश खन्ना यांच्या घरातील मंदिरात सीक्रेट सेरेमनी झाली, जिथे त्यांनी तिला सोन्याचं आणि काळ्या मण्यांचं मंगळसूत्र घातलं आणि तिला आपली जबाबदारी मानली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Anita Advanidimple kapadiarajesh khannarajesh khanna first wifeRajesh Khanna first wife anita advani

इतर बातम्या

Dahi Handi 2025 : प्रताप सरनाईकांचा जय जवानला टोमणा, '...

मुंबई बातम्या