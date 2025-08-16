'मंगळसूत्र घातलं, सिंदूर लावला', राजेश खन्नांनी डिंपल कपाडियांच्या आधी 'या' अभिनेत्रीसोबत केलेलं गुपचूप लग्न

Rajesh Khanna : हिंदी चित्रपटसृष्टीचे पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे राजेश खन्ना यांचं करिअर जितकं यशस्वी आणि तेजस्वी होतं, तेवढचं त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र वादग्रस्त आणि चढ-उतारांनी भरलेलं होतं.
त्यांचे अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांच्यासोबत झालेलं लग्न. नंतर झालेला दुरावा आणि त्यानंतरचे नातेसंबंध हे नेहमीच चर्चेत राहिले. आता अशातच अनिता आडवाणी यांनी एक मोठा खुलासा केला असून राजेश खन्ना यांचे वैयक्तिक आयुष्य पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.
अनिता यांचा दावा आहे की ती फक्त राजेश खन्ना यांच्यासोबत रिलेशनशिपमध्येच नव्हती तर दोघांनी गुपचूप लग्नही केलं होतं. एका रात्री घरातील मंदिरात आमची सीक्रेट सेरेमनी झाली. त्यांनी माझ्यासाठी सोन्याचे आणि काळ्या मण्यांचे मंगळसूत्र बनवले होते. ते मंगळसूत्र त्यांनी मला घातले आणि माझ्या कपाळावर सिंदूर लावला. त्यानंतर म्हणाले, आजपासून तू माझी जबाबदारी आहेस. हाच आमचा विवाह होता असा दावा अनिता आडवाणी यांनी केला आहे.
पुढील अनिता म्हणाली की, तिचं नातं राजेश खन्ना यांच्याशी डिंपल कपाडियाला भेटण्यापूर्वीच सुरू झालं होतं. मात्र त्यावेळी ती खूप लहान होती आणि लग्न होऊ शकलं नाही. त्यानंतर ती जयपूरला परतली.
अनिताने पुढे सांगितलं की, राजेश खन्ना यांच्या शेवटच्या काळात आणि अंतिम संस्काराच्या वेळी तिला पूर्णपणे दूर ठेवण्यात आलं. मला विधीला जाण्यापासून रोखण्यात आलं. बाउंसर उभे केले होते. मित्रांनी सांगितलं की मी आत गेल्यास मला थांबवतील. कुणीतरी तर सल्ला दिला की कॅमेरा घेऊन जा आणि रेकॉर्ड कर. पण मी असं कसं करू शकले असते? तो दिवस माझ्यासाठी खूप वेदनादायक होता.
विधीला माझ्यासाठी जागा ठेवू नये असे कुटुंबीयांनी वकिलाला सांगितले होते. मी कधीही तिथे सीन केला नसता. पण त्यांनी जे केलं ते राजेशजींच्या सन्मानालाही शोभणारं नव्हतं. अंतिम संस्काराच्या वेळीही अनिता राजेश खन्ना यांच्या पार्थिव वाहनात बसण्याचा प्रयत्न करत होत्या मात्र कुटुंबाने तिला खाली उतरवलं. यावेळी अनिताने जवळपास आठ वर्षं राजेश खन्ना यांच्यासोबत लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिली असल्याचा दावा केला आहे.
