'मुली बॉडी पार्ट्सवर त्याची ऑटोग्राफ घ्यायच्या अन्... ' दिग्गज अभिनेत्याच्या कृत्यावर संतापली होती अभिनेत्री

Farida Jalal- Rajesh Khanna: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिले सुपरस्टार मानले जाणारे ‘राजेश खन्ना’ यांचे स्टारडम आजही लोक विसरू शकत नाहीत. 1960-70 च्या दशकात त्यांच्या चाहत्यांची क्रेझ इतकी जबरदस्त होती की लोक त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी तासंतास वाट पाहत असत. ‘फरीदा जलाल’ यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्या काळातील काही खास आठवणी सांगितल्या. ‘राजेश खन्ना’ यांच्यासोबत त्यांनी ‘आराधना’ चित्रपटात काम केले होते. त्या काळात चाहत्यांची वेड्यासारखी दीवानगी कशी होती आणि सेटवर त्यांच्यासोबत काम करताना कसा अनुभव आला, याबद्दल त्यांनी खुलासा केला.
‘फरीदा जलाल’ यांनी सांगितले की त्यांची आणि ‘राजेश खन्ना’ यांची ओळख खूप आधीपासून होती. दोघेही ‘फिल्मफेअर हंट’ या टॅलेंट स्पर्धेचे फायनलिस्ट होते. त्या वेळी त्यांना कल्पनाही नव्हती की पुढे जाऊन दोघेही हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठे नाव कमावतील. पुढे दोघांनी वेगवेगळ्या चित्रपटांमधून करिअरची सुरुवात केली, मात्र ‘आराधना’ या चित्रपटाने दोघांना एकत्र काम करण्याची संधी दिली.
‘फरीदा जलाल’ यांनी सांगितले की ‘आराधना’च्या शूटिंगदरम्यान ‘राजेश खन्ना’ यांच्यासोबत काम करणे सोपे नव्हते. त्यांनी एकदा रिहर्सल करण्याची विनंती केली असता ते थोडे नाराज झाले आणि म्हणाले, “रिहर्सल की क्या जरूरत है.” त्या वेळी त्यांच्यावर यशाचे प्रचंड दडपण आणि आत्मविश्वास होता. नवीन कलाकारांसोबत काम करताना ते कधी कधी चिडचिडही करत असत.
त्या काळातील चाहत्यांची क्रेझ किती वेगळी होती, याचाही उल्लेख ‘फरीदा जलाल’ यांनी केला. त्यांनी सांगितले, “मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं आहे की मुली त्यांच्या वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सवर त्यांचा ऑटोग्राफ घेत असत. त्यांना पाहून मन करत होतं की इनकी पिटाई करूं. मला वाटायचं की यांचा आत्मसन्मान नाही का.” हे सगळं पाहून ‘राजेश खन्ना’ मात्र हसत असत.
‘आराधना’ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तो प्रचंड हिट ठरला आणि ‘राजेश खन्ना’ यांची लोकप्रियता आणखी वाढली. त्यानंतर हळूहळू ‘फरीदा जलाल’ आणि ‘राजेश खन्ना’ यांच्यातील तणाव कमी झाला आणि दोघांमध्ये मैत्री निर्माण झाली. अभिनेता त्यांना प्रेमाने “छोटी” म्हणून हाक मारू लागले. पुढे त्यांनी 1969 मध्ये आलेल्या ‘भोला-भाला’ आणि ‘तलाश’ या चित्रपटांमध्येही एकत्र काम केले.
‘राजेश खन्ना’ यांना पांढरा कुर्ता-पायजमा घालण्याची विशेष आवड होती. कपड्यांवर डाग पडू नयेत म्हणून ते कोणालाही जवळ येऊ देत नसत. मात्र ‘फरीदा जलाल’ कधी कधी त्यांच्या केसांची स्टाईल बिघडवत असत आणि अभिनेता काही बोलू शकत नव्हते. अशा अनेक आठवणींमुळे दोघांचे नाते पुढे खूपच मैत्रीपूर्ण झाले.
आजही हिंदी सिनेमाच्या इतिहासात जेव्हा सर्वात मोठ्या स्टारडमची चर्चा होते, तेव्हा ‘राजेश खन्ना’ यांचे नाव सर्वात आधी घेतले जाते. त्यांच्या चित्रपटांनी, अभिनय शैलीने आणि चाहत्यांच्या अपार प्रेमाने त्यांना एक वेगळी ओळख दिली आहे.