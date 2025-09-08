English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फक्त 9 थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला राजेश खन्नांचा हा बोल्ड चित्रपट, बजेट 1 लाख 40 हजार अन् कमाई 6 कोटी

Rajesh Khanna : यशराज बॅनरने बनवलेला हा पहिल्या चित्रपट फक्त 9 थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला होता. नेमकं कारण काय होतं? जाणून घ्या सविस्तर    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 12:21 PM IST
Rajesh Khanna: बॉलिवूडच्या इतिहासात राजेश खन्ना हे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं जातं. त्यांच्या एका झलकसाठी तरुणी वेड्यासारख्या होत असत आणि त्यांच्या चित्रपटासाठी थिएटरसमोर लांबच लांब रांगा लागत असत. परंतु प्रत्येक ताऱ्याच्या आयुष्यात जशी चढ-उताराची वेळ येते तसेच राजेश खन्नांच्या करिअरमध्येही काही काळ असा आला जेव्हा त्यांच्या काही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवलं नाही. 

त्यांच्या सुपरस्टारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. पण याच दरम्यान त्यांच्या आयुष्यात एक असा टर्निंग पॉइंट आला ज्याने त्यांचा आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.

या चित्रपटातून यशराज बॅनरची सुरुवात

1973 मध्ये जेव्हा ‘दाग’ या चित्रपटाचा प्रीमियर झाला. त्या वेळी या प्रीमियरमध्ये बॉलिवूडचे तीन दिग्गज कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टागोर आणि यश चोपड़ा एकत्र पाहायला मिळाले. प्रीमियरमध्ये राजेश खन्ना आपल्या सुपरस्टार इमेजसह झळकत होते तर शर्मिला टागोरने आपल्या ग्लॅमरस लुकने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. यश चोपड़ा मात्र शांत, स्टायलिश आणि आत्मविश्वासाने या दोघांसोबत संवाद साधताना दिसत होते.

‘दाग’ हा फक्त राजेश खन्नासाठी नव्हता, तर यश चोपडा यांच्यासाठीही महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ह्याच चित्रपटाद्वारे त्यांनी यशराज बॅनरची सुरुवात केली. त्या काळात यश चोपड़ा हे पुढच्या काळाचा विचार करणारे आणि धाडसी विषय मांडण्यास मागेपुढे न पाहणारे निर्माते होते.

9 थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला हा चित्रपट

‘दाग’ची कथा त्या काळासाठी थोडी बोल्ड मानली जात होती. त्यामुळे यश चोपड़ांना सुरुवातीला भीती होती की चित्रपट फार चालणार नाही. म्हणूनच त्यांनी तो फक्त नऊ थिएटरमध्येच रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला. राजेश खन्नानेही हा धोका स्वीकारला आणि कमी मानधनात काम करण्यास तयारी दर्शवली.

या चित्रपटाचे बजेट फारच कमी होते. राखीने चित्रपटासाठी तीन लाख रुपये दिले तर शर्मिला टागोरनेही कमी मानधन घेतले. एकूण चित्रपटाचा खर्च फक्त 1.40 लाख रुपये इतकाच होता. मात्र कमी खर्च असूनही कथा आणि कलाकारांच्या अभिनयाने चित्रपटाला खूप हिट बनवलं. फक्त 9 थिएटरमध्ये रिलीज झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 6.50 कोटींची कमाई केली. 

FAQ

1. राजेश खन्ना कोण होते आणि त्यांची बॉलिवूडमधील लोकप्रियता कशी होती?

राजेश खन्ना (29 डिसेंबर 1942 – 18 जुलै 2012) हे बॉलिवूडचे पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जातात. 1969-1972 दरम्यान त्यांनी सलग 15 सुपरहिट चित्रपट दिले, ज्यामुळे त्यांच्या एका झलकसाठी चाहते, विशेषतः तरुणी, वेड्या होत. ‘आनंद’, ‘बावर्ची’, ‘अमर प्रेम’, आणि ‘हाथी मेरे साथी’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांना घराघरात पोहोचवले. त्यांच्या थिएटरबाहेर लांब रांगा लागत आणि त्यांचा रोमँटिक हीरो अवतार आयकॉनिक ठरला.

2. राजेश खन्नांच्या करिअरमधील चढ-उतार कोणते होते?

1969-1972 मध्ये राजेश खन्ना यांनी ‘आराधना’, ‘दो रास्ते’, आणि ‘सच्चा झूठा’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांनी बॉलिवूडवर राज्य केले. परंतु 1972 नंतर त्यांच्या काही चित्रपटांनी (उदा., ‘महबूब की मेहंदी’, ‘बुंदल बाज’) अपेक्षित यश मिळवले नाही, ज्यामुळे त्यांच्या सुपरस्टारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. 1973 मधील ‘दाग’ने त्यांच्या करिअरला पुन्हा उभारी दिली आणि त्यांचा दबदबा कायम राखला.

3. ‘दाग’ चित्रपटाचे महत्त्व काय होते?

‘दाग: अ पोएम ऑफ लव्ह’ (1973) हा यश चोपडा यांचा पहिला स्वतंत्र निर्मितीचा चित्रपट होता, ज्याने यशराज फिल्म्स या बॅनरची स्थापना केली. राजेश खन्ना, शर्मिला टागोर, आणि राखी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट त्या काळातील बोल्ड कथानक (प्रेम त्रिकोण आणि सामाजिक मुद्दे) आणि भावनिक अभिनयामुळे यशस्वी ठरला. याने यश चोपडा यांना निर्माते-दिग्दर्शक म्हणून स्थापित केले.

 

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

