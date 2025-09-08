फक्त 9 थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला राजेश खन्नांचा हा बोल्ड चित्रपट, बजेट 1 लाख 40 हजार अन् कमाई 6 कोटी

Rajesh Khanna: बॉलिवूडच्या इतिहासात राजेश खन्ना हे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं जातं. त्यांच्या एका झलकसाठी तरुणी वेड्यासारख्या होत असत आणि त्यांच्या चित्रपटासाठी थिएटरसमोर लांबच लांब रांगा लागत असत. परंतु प्रत्येक ताऱ्याच्या आयुष्यात जशी चढ-उताराची वेळ येते तसेच राजेश खन्नांच्या करिअरमध्येही काही काळ असा आला जेव्हा त्यांच्या काही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवलं नाही.
त्यांच्या सुपरस्टारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. पण याच दरम्यान त्यांच्या आयुष्यात एक असा टर्निंग पॉइंट आला ज्याने त्यांचा आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.
1973 मध्ये जेव्हा ‘दाग’ या चित्रपटाचा प्रीमियर झाला. त्या वेळी या प्रीमियरमध्ये बॉलिवूडचे तीन दिग्गज कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टागोर आणि यश चोपड़ा एकत्र पाहायला मिळाले. प्रीमियरमध्ये राजेश खन्ना आपल्या सुपरस्टार इमेजसह झळकत होते तर शर्मिला टागोरने आपल्या ग्लॅमरस लुकने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. यश चोपड़ा मात्र शांत, स्टायलिश आणि आत्मविश्वासाने या दोघांसोबत संवाद साधताना दिसत होते.
‘दाग’ हा फक्त राजेश खन्नासाठी नव्हता, तर यश चोपडा यांच्यासाठीही महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ह्याच चित्रपटाद्वारे त्यांनी यशराज बॅनरची सुरुवात केली. त्या काळात यश चोपड़ा हे पुढच्या काळाचा विचार करणारे आणि धाडसी विषय मांडण्यास मागेपुढे न पाहणारे निर्माते होते.
‘दाग’ची कथा त्या काळासाठी थोडी बोल्ड मानली जात होती. त्यामुळे यश चोपड़ांना सुरुवातीला भीती होती की चित्रपट फार चालणार नाही. म्हणूनच त्यांनी तो फक्त नऊ थिएटरमध्येच रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला. राजेश खन्नानेही हा धोका स्वीकारला आणि कमी मानधनात काम करण्यास तयारी दर्शवली.
या चित्रपटाचे बजेट फारच कमी होते. राखीने चित्रपटासाठी तीन लाख रुपये दिले तर शर्मिला टागोरनेही कमी मानधन घेतले. एकूण चित्रपटाचा खर्च फक्त 1.40 लाख रुपये इतकाच होता. मात्र कमी खर्च असूनही कथा आणि कलाकारांच्या अभिनयाने चित्रपटाला खूप हिट बनवलं. फक्त 9 थिएटरमध्ये रिलीज झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 6.50 कोटींची कमाई केली.
FAQ
1. राजेश खन्ना कोण होते आणि त्यांची बॉलिवूडमधील लोकप्रियता कशी होती?
2. राजेश खन्नांच्या करिअरमधील चढ-उतार कोणते होते?
3. ‘दाग’ चित्रपटाचे महत्त्व काय होते?
