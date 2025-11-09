English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रजनीकांत यांच्या भावाला हृदयविकाराचा झटका! ICU मध्ये दाखल, डॉक्टर काय म्हणाले?

Rajinikanth : साऊथ इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध आणि दिग्गज अभिनेते रजनीकांत यांच्या कुटुंबातून एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 9, 2025, 01:35 PM IST
रजनीकांत यांच्या भावाला हृदयविकाराचा झटका! ICU मध्ये दाखल, डॉक्टर काय म्हणाले?

Rajinikanth : साउथ इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते आणि लाखो चाहत्यांचे लाडके रजनीकांत यांच्या कुटुंबातून चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. रजनीकांत यांचे मोठे भाऊ सत्यनारायण राव गायकवाड यांची तब्येत अचानक बिघडल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूच्या होसगेरेहळ्ळी परिसरात राहणाऱ्या 84 वर्षीय सत्यनारायण राव यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. कुटुंबीयांनी त्यांना तात्काळ इलेक्ट्रॉनिक सिटी येथील खासगी रुग्णालयात नेले. जिथे त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले आहे. डॉक्टर त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांची प्रकृती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

 रजनीकांत तातडीने चेन्नईहून बंगळुरूला रवाना

रजनीकांत यांना ही माहिती मिळताच ते तातडीने चेन्नईहून बंगळुरूकडे रवाना झाले. त्यांनी थेट रुग्णालयात जाऊन भावाची भेट घेतली आणि डॉक्टरांकडून आरोग्याविषयीची माहिती घेतली. सोशल मीडियावर रजनीकांत रुग्णालयात प्रवेश करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. चाहते त्यांच्या भावाच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.

सत्यनारायण राव हे रजनीकांत यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानले जातात. रजनीकांत यांच्या संघर्षाच्या काळात त्यांनी भावाला साथ दिली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि मानसिक आधारामुळेच रजनीकांत यांनी आयुष्यात एवढं मोठं यश मिळवलं असं कुटुंबीय सांगतात.

चाहत्यांकडून प्रार्थनांचा वर्षाव

रजनीकांत सध्या बंगळुरूमध्येच थांबले आहेत आणि प्रत्येक आरोग्य अपडेटवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. रुग्णालयाबाहेर त्यांच्या चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली आहे. रजनीकांत यांच्या भावाला लवकर बरे वाटो अशा शुभेच्छा आणि प्रार्थनांचा चाहते सोशल मीडियावर करत आहेत.

रजनीकांत यांनी अलीकडेच आपल्या सुपरहिट चित्रपट ‘जेलर’च्या सिक्वेलचा म्हणजे ‘जेलर 2’ चे गोवा शेड्यूल पूर्ण केले आहे. हा चित्रपट नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित करत आहेत. याशिवाय, त्यांनी दिग्दर्शक सुंदर सी यांच्यासोबत नवीन प्रोजेक्ट ‘थलायवर 173’ ची घोषणा केली आहे. हा चित्रपट त्यांच्या 1997 च्या ‘अरुणाचलम’नंतरचा दुसरा सहयोग असणार आहे. याचे शूटिंग 2026 च्या फेब्रुवारीत सुरू होणार असून 2027 मध्ये रिलीजची शक्यता आहे.

रजनीकांत यांचे चाहते केवळ त्यांच्या चित्रपटांसाठीच नाही तर त्यांच्या कुटुंबासाठीही भावनिक नातं जोडतात. अनेकांनी सोशल मीडियावर लिहिलं आहे की, 'रजनीकांत नेहमीच आपल्या कुटुंबाला प्राधान्य देतात आणि हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे.'

FAQ

1. रजनीकांत यांच्या भावाचं नाव काय आहे?

रजनीकांत यांच्या मोठ्या भावाचं नाव सत्यनारायण राव गायकवाड आहे.

2. त्यांची तब्येत का बिघडली?

सत्यनारायण राव यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

3. सध्या ते कुठे उपचार घेत आहेत?

ते बंगळुरूच्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीतील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत आणि त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Rajinikanth Brother Health UpdateSathyanarayana Rao Gaikwad Health ConditionRajinikanth Rushes To BengaluruRajinikanth Brother ICU News

इतर बातम्या

अंतराळातूनही दिसते पृथ्वीवरील 'ही' महाकाय कवटी......

विश्व