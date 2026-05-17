'विजयबाबत कोणतीच इर्ष्या नाही...' तामिळनाडू निवडणुकीनंतर स्टालिनला भेटल्यानंतर काय बोलले रजनीकांत

Rajinikanth on CM Vijay : सुप्रसिद्ध तमिळ चित्रपट अभिनेते थलपथी विजय हे तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री बनले आहेत. या सुपरस्टारने आता आपल्या नियुक्तीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुपरस्टार रजनीकांत यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्याबद्दल कोणताही मत्सर नसल्याचे नाकारले आणि त्यांच्या कामगिरीची प्रशंसा केली.सुपरस्टार रजनीकांत यांनी राजकीय आणि चित्रपट वर्तुळात पसरलेल्या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात कोणताही द्वेष किंवा मत्सर नाही. चेन्नईतील त्यांच्या पोएस गार्डन येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी भावूक होऊन बोलताना रजनीकांत म्हणाले की, डीएमके प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांच्यासोबतची त्यांची अलीकडील भेट ही पूर्णपणे मैत्रीपूर्ण आणि सदिच्छा भेट होती, त्यात कोणताही राजकीय हेतू नव्हता.
विजय यांच्या राजकीय मार्गात अडथळे निर्माण करण्याची त्यांची इच्छा असल्याच्या वृत्तांना रजनीकांत यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावले. रजनीकांत यांनी मुख्यमंत्री विजय यांची भरभरून प्रशंसा केली. "मी विजय यांना लहानपणापासून ओळखतो, मी त्यांचा मत्सर का करीन? आमच्यात २५ वर्षांचे पिढीचे अंतर आहे," असे रजनीकांत म्हणाले. केवळ 52 वर्षांच्या वयात विजयने मिळवलेले यश हे चित्रपट आणि राजकीय क्षेत्रातील दिग्गज एम.जी. रामचंद्रन आणि एन.टी. रामाराव यांच्याही पुढे आहे. रजनीकांत यांनीही विजयचे त्याच्या ऐतिहासिक यशाबद्दल अभिनंदन केले, ज्याच्या टीव्हीके (TVK) पक्षाने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत १०८ जागा जिंकून सरकार स्थापन केले.
Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth says, "I was extremely shocked when I heard that Vijay had become the Chief Minister. I am not in politics; it has been many days since I stepped away from politics. There is a 28-year age difference between Vijay and me. Here, Vijay has… https://t.co/WUxYS8YUbK pic.twitter.com/dcr0lcGfiA— ANI (@ANI) May 17, 2026
अभिनेत्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, आपण केवळ प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजकारणात आलो नाही. त्यांनी आपल्या चाहत्यांना आवाहन केले की, ते आपल्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देण्यास स्वतंत्र आहेत. शेवटी, एका मोठ्या भावाप्रमाणे आणि मार्गदर्शकाप्रमाणे, रजनीकांत यांनी तामिळनाडूच्या जनतेला भावनिक आवाहन केले की, नवीन मुख्यमंत्री विजय यांना सरकार चालवण्यासाठी आणि स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा.
रजनीकांत यांनी 17 मे रोजी त्यांच्या चेन्नई येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेदरम्यान, रजनीकांत यांना मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा हेवा वाटतो, या अफवांवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. सुपरस्टार म्हणाले, "जर मी या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली नाही, तर लोक त्यावर विश्वास ठेवतील. निवडणुकीच्या निकालानंतर, मी एम. के. स्टॅलिन (तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री) यांना भेटायला गेलो होतो, ज्यावर जोरदार टीका झाली होती. आमची मैत्री राजकारणाच्या पलीकडची आहे. स्टॅलिन कुलथूरमधून निवडणूक हरले याचे मला खूप दुःख झाले."