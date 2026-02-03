'मी त्यांच्या बेडवर...', 'या' व्यक्तीसाठी रजनीकांत चक्क जमीनीवर झोपले; पुढे काय घडलं?

Rajnikanth Untold Story: दक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील अभिनेता रजीनकांत पडद्यावर दमदार अॅक्शन, खास स्टाईल आणि प्रभावी संवादांमुळे प्रेक्षकांना भुरळ घालतात. मात्र प्रत्यक्ष आयुष्यात मात्र अत्यंत नम्र आणि दयाळू व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. गेली 5 दशके ते चित्रपटसृष्टीत सक्रिय असून आजही त्यांच्याबद्दल आदर आणि प्रेम तेवढ्याच ताकदीने व्यक्त केलं जातं. अलीकडेच अभिनेता अरविंद स्वामी यांनी सांगितलेल्या एका जुन्या आठवणीमुळे रजनीकांत यांची ही माणुसकी पुन्हा एकदा चाहत्यांसमोर आली आहे. ही गोष्ट केवळ एक किस्सा नसून, सुपरस्टार असूनही जमिनीवर पाय ठेवून जगण्याची त्यांची वृत्ती दाखवणारी आहे.
थलापती चित्रपटाशी जोडलेली आठवण
1991 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या थलापती या चित्रपटातून अरविंद स्वामी यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. मणिरत्नम दिग्दर्शित या सिनेमात रजनीकांत आणि ममूटी यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. अलीकडे मेलबर्न येथे झालेल्या भारतीय चित्रपट महोत्सवात अरविंद स्वामी बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपल्या सुरुवातीच्या काळातील संघर्ष आणि रजनीकांत यांच्याकडून मिळालेल्या आधाराबद्दल एक खास अनुभव शेअर केला.
अरविंद यांनी सांगितलं की, एकदा शूटिंगदरम्यान ते प्रचंड थकले होते. सेटवर एका खोलीत बेड दिसताच ते नकळत झोपून गेले. त्यांना कल्पनाही नव्हती की ती खोली रजनीकांत यांची आहे.
जमिनीवर झोपलेला सुपरस्टार
थोड्या वेळाने अरविंद यांची झोपमोड झाली. तेव्हा त्यांनी पाहिलं की रजनीकांत जमिनीवर अंथरुण टाकून झोपले आहेत. हे दृश्य पाहून ते पूर्णपणे गोंधळून गेले. नवोदित कलाकार असताना अशी चूक झाल्याने त्यांना प्रचंड लाज वाटली. त्यांनी लगेच माफी मागायची तयारी केली होती.
यानंतर रजनीकांत यांच्या मेकअप आर्टिस्टने एक गोष्ट सांगितली. रजनीकांत यांनी मुद्दाम अरविंद यांना उठवू नये, अशी सूचना दिली होती. नवख्या कलाकाराचा थकवा ओळखून त्यांनी स्वतः जमिनीवर झोपणं पसंत केलं.
माणुसकीच खरी ओळख
या छोट्याशा घटनेतून रजनीकांत यांचा मोठेपणा स्पष्ट होतो. स्टारडम असूनही अहंकार नसणं, इतरांचा आदर करणं आणि सहकाऱ्यांची काळजी घेणं हीच त्यांची खरी ओळख आहे. म्हणूनच चाहते केवळ त्यांच्या चित्रपटांवर नाही, तर त्यांच्या स्वभावावरही तितकंच प्रेम करतात.
आजही रजनीकांत यांच्याशी संबंधित अशा कथा समोर आल्या की लोकांना प्रेरणा मिळते. सुपरस्टार असणं म्हणजे केवळ यश नव्हे, तर माणूस म्हणून मोठं असणं, हेच रजनीकांत वारंवार सिद्ध करताना दिसतात.