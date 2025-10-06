English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rajinikanth: रजनीकांत यांचा सोशल मीडियावर एक फोटो तुफान व्हायरल होत आहे. ज्याने सर्वांचे लक्ष्य वेधून घेतले आहे. काय आहे त्या फोटोमध्ये?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 6, 2025, 10:49 AM IST
अध्यात्माच्या सान्निध्यात रजनीकांत, ऋषिकेशमधील फोटो चर्चेत, साधेपणाचे चाहत्यांकडून कौतुक

Rajinikanth : दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील थलायवा म्हणून ओळखले जाणारे सुपरस्टार रजनीकांत सध्या आपल्या कामातून थोडा ब्रेक घेऊन ऋषिकेश येथे अध्यात्मिक प्रवासासाठी पोहोचले आहेत. त्यांच्या या प्रवासातील काही फोटो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. या फोटोंमध्ये रजनीकांत अत्यंत साधेपणाने आणि सर्वसामान्य माणसांसारखे रस्त्याच्या कडेला जेवण करताना दिसत आहेत. त्यांच्या या साध्या रूपाने आणि जमिनीवरच्या वागणुकीने चाहते थक्क झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रजनीकांत स्वामी दयानंद आश्रम ऋषिकेश येथे गेले होते आणि त्यांनी स्वामी दयानंद सरस्वतींना श्रद्धांजली अर्पण केली. प्रवासादरम्यान त्यांनी गंगा घाटावर ध्यानधारणा केली आणि गंगा आरतीत सहभाग घेतला. या अध्यात्मिक क्षणांचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.

व्हायरल फोटोंमध्ये काय? 

काही छायाचित्रांमध्ये रजनीकांत पांढरे पारंपरिक कपडे घालून एका पुलावर बसून साधे जेवण घेताना दिसत आहेत. त्यांच्या मागे त्यांची कार उभी असल्याचंही एका फोटोमध्ये दिसतं आहे. दुसऱ्या एका फोटोमध्ये ते आश्रमातील लोकांशी संवाद साधताना दिसत आहेत तर एका फोटोत ते पुजाऱ्यासोबत पूजा-अर्चा करताना पाहायला मिळत आहेत.

या सर्व फोटोंमधून रजनीकांत यांचा साधेपणा, विनम्रता आणि अध्यात्मिकतेकडे ओढ स्पष्टपणे जाणवते. त्यांच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर या फोटोंवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी 'खरा महानायक तोच जो इतका मोठा असूनही इतका साधा आहे' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

रजनीकांत यांचा आगामी चित्रपट

अलीकडेच रजनीकांत यांनी अभिनेता ते राजकारणी बनलेले विजय यांच्या पक्ष टीव्हीकेच्या रॅलीत झालेल्या दुर्घटनेबद्दल आपली संवेदना व्यक्त केली होती. त्यांनी एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर लिहिले होते की, 'करूरमध्ये झालेल्या घटनेत निरपराध लोकांचा मृत्यू झाल्याचं ऐकून मन हेलावून गेलं. या दुर्घटनेत आपले प्रियजन गमावलेल्या कुटुंबियांसोबत माझ्या संवेदना आहेत. जखमींना लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना' असं म्हटलं होतं. 

रजनीकांत शेवटचे ‘कुली’ या चित्रपटात दिसले होते. या चित्रपटात नागार्जुन आणि श्रुती हासन यांच्या देखील महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. हा चित्रपट 14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाला होता. सध्या ते ‘जेलर-2’ या त्यांच्या पुढील चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. या चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

