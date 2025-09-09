रजनीकांतांनी मला मराठीत सांगितलं… उपेंद्र लिमयेने शेअर केली खास भेटीची आठवण

मराठी रंगभूमीपासून ते हिंदी आणि साउथ चित्रपटसृष्टीपर्यंत आपल्या दमदार अभिनयाने ठसा उमटवणारा अभिनेता उपेंद्र लिमये पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. रणबीर कपूरच्या ‘अॅनिमल’मध्ये त्याने साकारलेली ताकदीची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. अलीकडेच त्याने सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासोबतचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. हा फोटो काही तासांतच व्हायरल झाला. प्रेक्षक, चाहते आणि सहकलाकार यांच्याकडून त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मात्र या भेटीमागचा किस्सा नेमका काय होता, हे उपेंद्रने नुकतेच उलगडले. 'लय भारी वाटलं राव' उपेंद्र लिमये उपेंद्रने सांगितलं, 'रजनीकांत सरांना भेटून लयंच भारी वाटलं राव. मी त्यांचा सुरुवातीपासून चाहता आहे. त्यांच्या अनोख्या स्टाईलने, पडद्यावरील करिष्म्याने आणि अफाट लोकप्रियतेने मी नेहमीच प्रभावित झालो आहे. पण त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी मिळणं, हे माझ्यासाठी एका स्वप्नपूर्तीपेक्षा कमी नव्हतं.'
उपेंद्रने पुढे सांगितलं, 'रजनी सरांच्या व्हॅनिटीबाहेर नेहमीच मोठी गर्दी असते. पण काही निवडक लोकांनाच त्यांच्या मेकअप रूममध्ये प्रवेश मिळतो. त्यावेळी मी त्या खास लोकांपैकी एक होतो. हा क्षण माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद होता. दरवाजा उघडला आणि माझ्यासमोर खुद्द सुपरस्टार रजनीकांत उभे होते. त्यांच्या उपस्थितीत एक अद्भुत करिष्मा आहे. तरीदेखील इतक्या मोठ्या यशाच्या शिखरावर पोहोचूनही ते अत्यंत साधेपणाने आणि जमिनीवर पाय रोवून राहतात. त्यांचा तो गुण मला सर्वाधिक भावला.' 'माझं मराठी ते बेळगावकडचं' उपेंद्रने भेटीदरम्यान मराठीत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. 'मी त्यांना नमस्कार करून म्हटलं मला माहित आहे तुम्हाला मराठी येतं, म्हणून मला तुमच्याशी मराठीतच बोलू द्या. तेव्हा ते हसले आणि म्हणाले ‘माझं मराठी ते बेळगावकडचं बरं का.’ त्या एका वाक्याने मला त्यांच्या आपलेपणाचा प्रत्यय आला. इतके मोठे सुपरस्टार असूनही ते सहजपणे हसून बोलतात, हे पाहून मन जिंकून गेलं.'
यावेळी रजनीकांतांनी उपेंद्रच्या दक्षिणेतील कामाचं विशेष कौतुक केलं. “त्यांनी माझं तेलुगू चित्रपटांमधील काम पाहिलं होतं. इतकंच नव्हे तर ‘तुझं काम खूप छान झालं आहे’ असंही त्यांनी सांगितलं. माझ्यासारख्या कलाकारासाठी ही खूप मोठी गोष्ट होती. एक दिग्गज अभिनेता माझं काम पाहतो आणि त्याचं कौतुक करतो, हे समजल्यावर माझं समाधान दुणावलं.' भावनिक क्षण उपेंद्रने रजनीकांतांशी मनसोक्त संवाद साधला. “मी त्यांच्या संघर्षाबद्दल, त्यांनी गाठलेलं यश आणि प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण केलेलं स्थान याबद्दल त्यांच्याशी बोललो. विशेष म्हणजे ते प्रत्येक गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकत होते. त्यांनी मला प्रेमाने जवळ घेतलं, तो क्षण मी कधीही विसरू शकणार नाही. त्या मिठीत आपुलकी होती, मायेचा ओलावा होता आणि एक विलक्षण सकारात्मक ऊर्जा होती. ही भेट मला आयुष्यभरासाठी प्रेरणा देऊन गेली आहे.' चाहत्यांची उत्सुकता वाढली उपेंद्र लिमयेच्या या अनुभवामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. रजनीकांतांसोबत त्याचा पुढील प्रकल्प येणार का, याबाबत सध्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. उपेंद्र मात्र या सगळ्या गोंधळाकडे स्मितहास्याने पाहत आहे. त्याच्यासाठी ही भेट केवळ एक अविस्मरणीय आठवण आहे.
