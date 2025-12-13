रजनीकांत होता नागार्जुनच्या पत्नीच्या प्रेमात; स्वतःच्या विवाहावर विचार करत होता; पण…

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत हे एक असं नाव आहे, ज्यांना कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. त्यांच्या अभिनयामुळे आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांना भारतात देवतेचा दर्जा मिळालाय; त्यांच्या नावावर अनेक ठिकाणी मंदिरंदेखील बांधली गेली आहेत. रजनीकांत यांनी अभिनयक्षेत्रात पदार्पण 15 ऑगस्ट 1975 रोजी ‘अपूर्व रागंगल’ या चित्रपटातून केलं. पदार्पणानंतर त्यांनी काही चित्रपटांमध्ये छोट्या खलनायकाच्या भूमिका साकारल्या. नंतरचे काळ त्यांनी ‘बिल्ला’, ‘डॉन’, ‘मूंद्रू मुगम’, ‘थलापती’, ‘पडयप्पा’, ‘शिवाजी’ अशा अनेक सिनेमांमध्ये अभिनय करत स्वतःला दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित केलं.
रजनीकांत यांच्या प्रोफेशनल आयुष्यासोबतच त्यांचं वैयक्तिक जीवनही चर्चेचा विषय राहिलं आहे. दाक्षिणात्य अभिनेत्रींसोबत त्यांचं नाव जोडले गेले आहे. विशेषतः, नागार्जुन यांची दुसरी पत्नी अमला यांच्यासोबत रजनीकांतच्या प्रेमाची चर्चा प्रसिद्ध आहे. रिपोर्टनुसार, रजनीकांत यांनी त्यावेळी स्वतःच्या पत्नी लता रंगाचारी यांना घटस्फोट देण्याचा विचारही केला होता.
रजनीकांत यांनी अमलासोबत ‘मप्पिल्लई’, ‘कोडी परक्कुथु’ आणि ‘वेलाइकरन’ सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. या सिनेमांमध्ये दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप भावली. १९८७ मध्ये ‘वेलाइकरन’ च्या शूटिंगदरम्यान रजनीकांत अमलाच्या प्रेमात पडले. दोघांनी शूटिंग सेटवर अनेक तास वेळ घालवला आणि नातं घट्ट झालं. रजनीकांतने या काळात लता रंगाचारी यांना घटस्फोट देण्याची नोटीसही पाठवली होती. या अफवांमुळे त्यांचे चाहते संतप्त झाले आणि काहींनी त्यांच्या चित्रपटांवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली.
परिस्थिती गंभीर झाली आणि रजनीकांत यांनी बालचंदर यांच्याकडे मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधला. बालचंदर यांनी त्यांना समजावलं की, लता यांना घटस्फोट देण्याचा निर्णय केवळ कुटुंबाचे नातं तुटवणार नाही तर, अभिनेता म्हणून त्यांची प्रतिष्ठाही धोक्यात येईल. या समजुतीनंतर रजनीकांतने आपला निर्णय बदलला आणि घटस्फोटाच्या अफवांचा प्रसार कमी झाला.
रजनीकांत यांनी कॉलेजमध्ये लता रंगाचारी यांना भेटलं. चेन्नईतील एथिराज कॉलेज मध्ये इंग्रजी साहित्याची विद्यार्थिनी असलेल्या लता यांना कॉलेज मासिकासाठी रजनीकांत यांची मुलाखत घेण्यासाठी नेमण्यात आले होते. मुलाखतीदरम्यान रजनीकांतने लता यांना समोरासमोर पाहिलं आणि लगेचच लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मुलाखतीनंतर रजनीकांत लताच्या पालकांना भेटले आणि दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने २६ फेब्रुवारी 1981 रोजी तिरुपती येथील प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिरात दक्षिणात्य परंपरेनुसार दोघांचे लग्न पार पडले. रजनीकांत यांची ही कहाणी त्यांच्या अभिनयशैलीसह वैयक्तिक आयुष्याच्या धक्कादायक आणि भावनिक घटनांनी भरलेली आहे, ज्यामुळे ते आजही चाहते आणि फॅन्सच्या मनात खास स्थान राखतात.
FAQ
रजनीकांतने अभिनयक्षेत्रात पदार्पण कधी आणि कोणत्या चित्रपटातून केले?
रजनीकांतने अभिनयक्षेत्रात पदार्पण 15 ऑगस्ट 1975 रोजी ‘अपूर्व रागंगल’ या चित्रपटातून केले.
रजनीकांत आणि अमला यांचं नातं कधी घडले आणि कोणत्या चित्रपटांमध्ये काम केलं?
रजनीकांत 1975 मध्ये ‘वेलाइकरन’ च्या शूटिंगदरम्यान अमलाच्या प्रेमात पडले. त्यांनी ‘मप्पिल्लई’, ‘कोडी परक्कुथु’, ‘वेलाइकरन’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले.
रजनीकांत आणि लता रंगाचारी यांचं लग्न कधी आणि कुठे पार पडले?
रजनीकांत आणि लता रंगाचारी यांचं लग्न 26 फेब्रुवारी 1981 रोजी तिरुपती येथील प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिरात पारंपारिक दक्षिणात्य विधींनुसार झाले.