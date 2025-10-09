English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'8 वर्षाच्या मुलाने 100 एपिसोड माझा अपमान करुन...'; राजीव ठाकूरने सांगितली करिअरमधील सर्वात मोठी चूक, 'भारती, कपिल माझ्या....'

राजीव ठाकूरने वर्षानुवर्षे टीव्हीवर 'पंचिंग बॅग' राहिल्याबद्दल आणि त्याचा त्याच्या प्रतिमेवर कसा परिणाम होऊ शकला असता यावर भाष्य केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 9, 2025, 10:57 PM IST
भारती सिंगने आपल्या अचूक कॉमेडी टायमिंगने टीव्ही क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या यशावर विनोदी कलाकार आणि अभिनेता राजीव ठाकूरने भाष्य केलं आहे. कधीकाळी भारती सिंग त्याची विद्यार्थिनी होती. भारती सिंगबद्दल आपल्या मनात फक्त कौतुक असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. तसंच अनेक वर्षांपासून टेलिव्हिजनवर पंचिंग बॅग म्हणून दाखवलं जात असल्याबद्दलही त्याने भाष्य करत याचा त्यांच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकला असता असं म्हटलं आहे. एका मुलाखतीत राजीवने सांगितलं की, त्याच्यावर सतत विनोद होत असल्याने प्रेक्षक त्याच्याकडे टॅलेंट नाही असं समजू लागले होते. Hindi Rush शी बोलताना राजीवने त्याचा जुना मित्र आणि माजी सहकारी कपिल शर्माशी मतभेद झाल्याचं नाकारलं आणि म्हटलं की, की जरी ते एकत्र काम करत नसले तरी ते अजूनही जवळचे मित्र आहेत.

बालकलाकार सलोनीसोबतच्या त्याच्या ऑन-स्क्रीन पार्टनरशिपबद्दल बोलताना त्याने सांगितलं की, जरी पडद्यामागे तिला प्रशिक्षण देत असलो तरी प्रेक्षक मात्र त्यांचा परफॉर्मन्स पाहायचे. ज्यामध्ये त्याच्याकडे पंचिंग बॅगची भूमिका करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. एका लहान मुलाची खिल्ली उडवू शकत नसल्याने राजीववरच सर्व जोक असायचे. अनेक वर्षांनंतर त्याने म्हटलं की, अर्चना पूरण सिंगने कबूल केलं की तिने तोच स्वतःवर विनोद लिहित आहे हो जाहीर करायला हवं होतं.

त्याने सांगितलं की, "सलोनी तेव्हा आठ का नऊ वर्षांची होती. तिने देव आनंद, दिलीप कुमार किंवा मिथुन चक्रवर्ती यांना पाहिलं नव्हतं. मात्र मी तिला शिकवलं असल्याने तिला मिमिक्री करणं जमत होतं. कोणीही मला या अभिनेत्यांची मिमिक्री करताना पाहिलं नव्हतं, पण ती फार चांगल्या प्रकारे करत होती. तिला वाचताही येत नसल्याने तोंडी समजावं लागत असते. दिवसाचे सहा तास तिला शिकवत असते. दुसरा एक मुद्दा म्हणजे, तुम्ही लहान मुलासोबत परफॉर्म करताना त्यात बदल करु शकत नाही. कारण ते गोंधळण्याची शक्यता असते. जर ती गोंधळली तर सगळी स्क्रिप्ट विसरेल".

तो म्हणाला की, इतर कलाकारांचीही लहान मुलासोबत जोडी होती, पण त्यापैकी एकजणही चार किंवा पाच भागांपेक्षा जास्त काळ टिकला नाही . कारण ते काम करायला तयार नव्हते. "तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जर कधी काही त्रास झाला तर मला त्याचा फटका सहन करावा लागला. यामुळे प्रेक्षक माझ्याकडे तुच्छतेने पाहत होते आणि त्यांना असे वाटायचे की मी पंच मारण्यात सक्षम नाही. अर्थात मी असं करत होतो. मी इतके पंच मारू शकलो असतो, पण मी तसं केले नाही. समीक्षकांनीही हे मान्य केलं नाही. ही प्रेक्षकांचीही चूक नाही".

तो म्हणाला की चार सीझन आणि 100 हून अधिक एपिसोड्समध्ये सतत त्याच्यावर विनोद होत असल्याने त्याच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर परिणाम झाला. त्याने कपिल शर्मापासून सुरुवात केली, पण लवकरच तो त्याच्या मागे पडला. "मागे वळून पाहिल्यावर मला वाटलं की मी असे होऊ द्यायला नको होतं. कारण एक मूल माझी चेष्टा करत होते, परीक्षक हसत होते आणि परीक्षक हसतअसल्याने इतर स्पर्धकांना ते माझी चेष्टा करू शकतात असं वाटलं".

