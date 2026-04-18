'पुरीसारखी फुगलीय' म्हणणाऱ्यांना पत्रलेखाकडून तिखट उत्तर! 'बसून डोंगर नाही गिळलाय...', जळजळीत पोस्ट व्हायरल

Patralekha slams post pregnancy body shaming comments : सेलिब्रिटी, अभिनेत्रींमध्ये कमनीय बांधा, सुदृढ शरीराबाबत असणारी सजगता आणि त्यासाठी ही मंडळी घेणारी मेहनत काही नवी बाब नाही. किंबहुना या मंडळींना अशाच रुपात पाहण्याची चाहत्यांना, पापाराझींना सवय. मात्र, शरीरित बदल होऊ शकतात आणि परिस्थितीनुरुत ते स्वीकारावे लागतात ही बाब मात्र काहीजण विसरल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामुळं अभिनेत्री पत्रलेखानं स्वत:च्याच अनुभवातून टीका करणाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. एका बाळाला जन्म दिल्यानंतर शरीरात झालेले बदल, वाढलेलं वजन यावरून पत्रलेखा नुकतीच 'बॉडी शेमिंग'चा शिकार झाली. मात्र, यावर मौन न बाळगता तिनं स्वत:ची बाजू मांडत टीकांना केराची टोपली दाखवली.
अभिनेता राजकुमार रावची पत्नी, निर्माती पत्रलेखा हिनं 2025 मध्येच नोव्हेंबर महिन्यात एला मुलीला जन्म दिला. ज्यानंतर नुकतीच ती (Toaster Movie) 'टोस्टर' या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगसाठी पोहोचली होती. प्रसूतीनंतर पत्रलेखा पहिल्यांदाच अशा एखाद्या कार्यक्रमासाठी हजेरी लावताना दिसली. यावेळी सहाजिकच तिथं असणाऱ्या पापाराझींनी तिचे फोटो आणि व्हिडीओ टीपले. सोशल मीडियावर ते पोस्ट केले आणि क्षणातच व्हायरलसुद्धा झाले. पण, त्यावर येणाऱ्या प्रतिक्रिया मात्र संमिश्र होत्या. काहींनी हे फोटो आणि व्हिडीओ पोस्ट करतानाच पत्रलेखाच्या वाढलेल्या वजनावर भाष्य केलं. तर काही नेटकऱ्यांनी 'ही पुरीसारखी फुगलीये' म्हणत मर्यादा सोडून कमेंट केल्या.
आपल्याबाबत होणाऱ्या या टीका आणि ट्रोलना अखेर पत्रलेखानंच उत्तर द्यायचं ठरवलं. तिनं एका पोस्टमधून जरा जास्तच स्पष्ट शब्दांत टीकाकारांचा समाचार घेतला.
'Pap Pages...मला काय झालंय? इतकंच की मी एका बाळाला नुकताच जन्म दिलाय. होय, माझं वजन वाढलं. तुमच्यासाठी जणू काही ही एक अनैसर्गिक घटनाच आहे. मी एका जागी बसून काही डोंगळ खाल्ला नाहीय. मी एका बाळाची प्रसूती केलीय. त्याचवेळी मी दोन चित्रपटांची निर्मिती केली आहे जे इतकंही सोपं नव्हतं.
माझ्या हातात असतं तर मी ही अशी नसते. पण, माझं शरीर यावेळी असंच प्रतिसाद देत आहे. किमान देवासाठी तरी जरा कनवाळू व्हायला शिका...'
पत्रलेखाच्या या पोस्टनं डोळ्यांवर पट्टी असणाऱ्या खडबडून जाग आणली असणार यात वादच नाही. या निमित्तानं पुन्हा एकदा विविध स्तरांवर होणारं बॉडी शेमिंग आणि त्याचा एखाद्या व्यक्तिच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम हे मुद्दे चर्चेचा विषय ठरत आहेत. अमुक एखाद्या व्यक्तीचं वजन वाढलं किंवा कमी झालं की, थेट त्यावर टीप्पणी करण्यासाठी बरीच मंडळी पुढे सरसावतात. मात्र, त्या व्यक्तीच्या शारीरिक स्थितीसाठी काही कारणंही असतील ती मात्र समजून घेण्याची तसदीसुद्धा घेतली जात नाही, हेच काय ते दुर्दैव! तुमचं यावर काय मत? कमेंटमध्ये व्यक्त व्हा...