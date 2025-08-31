आईच्या निधनाच्या दुसऱ्या दिवशी केला शूटिंगचा सामना, 2024 मध्ये ठरला बॉक्स ऑफिस किंग

Bollywood Actor: बॉलिवूडमध्ये मेहनत, जिद्द आणि अभिनय कौशल्य यावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये राजकुमार रावचे नाव सर्वात आधी येते. हरियाणातील एका साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला राजकुमार रावने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर हिंदी सिनेमात आजवर भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. त्याचा जीवनप्रवास हा संघर्ष, चिकाटी आणि प्रेरणादायी कथांनी भरलेला आहे.
राजकुमार रावचा जन्म 31 ऑगस्ट 1984 रोजी गुरुग्राम (हरियाणा) येथे झाला. त्याचे खरे नाव राजकुमार यादव असून त्याचे वडील सत्यपाल यादव हे महसूल विभागात कर्मचारी होते तर आई कमलेश यादव गृहिणी होत्या.
2017 मध्ये त्याच्या आयुष्यात मोठा आघात झाला. आईच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी तो आपल्या चित्रपट न्यूटनच्या शूटिंगसाठी सेटवर परतला. या निर्णयामागे त्याची कामाप्रती असलेली निष्ठा दिसून आली. राजकुमार म्हणाला होता की, 'आईलाही माझा हा स्वभाव आवडला असता. कारण मी कामाशी प्रामाणिक राहतो.
2019 मध्ये त्याने वडिलांनाही गमावलं. अशा वैयक्तिक संकटानंतरही राजकुमार रावने स्वतःला खंबीर ठेवत अभिनयात पूर्णपणे झोकून दिलं. राजकुमार रावने एस.एन. सिद्धेश्वर स्कूल, गुरुग्राम येथे घेतलं. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातील आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मधून पदवी घेतली. कॉलेजमध्ये असतानाच त्याने थिएटरकडे वळण्यास सुरुवात केली.
मुंबईत आल्यावर राजकुमारला सुरुवातीला खूप संघर्ष करावा लागला. छोट्या-मोठ्या जाहिराती, सतत ऑडिशन्स, स्टुडिओचे फेरे हे त्यावेळचे वास्तव होते. मात्र 2010 मध्ये दिबाकर बनर्जी यांच्या लव्ह, सेक्स और धोखा या चित्रपटातून त्याला पहिला मोठा ब्रेक मिळाला.
2013 मध्ये 'काय पो छे'! आणि 'शाहिद' या चित्रपटांमुळे त्याची खरी क्षमता लोकांसमोर आली. 'शाहिद' या चित्रपटातील शाहिद आजमी यांच्या भूमिकेसाठी त्यानी राष्ट्रीय पुरस्कार आणि फिल्मफेअर क्रिटिक्स अवॉर्ड जिंकला.
