Marathi News
आईच्या निधनाच्या दुसऱ्या दिवशी केला शूटिंगचा सामना, 2024 मध्ये ठरला बॉक्स ऑफिस किंग

Bollywood Actor:   बॉलिवूडमधीय या अभिनेत्याने आईच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी चित्रपटाच्या शूटिंगला उपस्थित राहिला होता. कोण आहे तो अभिनेता?  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 31, 2025, 10:19 PM IST
आईच्या निधनाच्या दुसऱ्या दिवशी केला शूटिंगचा सामना, 2024 मध्ये ठरला बॉक्स ऑफिस किंग

Bollywood Actor:  बॉलिवूडमध्ये मेहनत, जिद्द आणि अभिनय कौशल्य यावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये राजकुमार रावचे नाव सर्वात आधी येते. हरियाणातील एका साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला राजकुमार रावने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर हिंदी सिनेमात आजवर भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. त्याचा जीवनप्रवास हा संघर्ष, चिकाटी आणि प्रेरणादायी कथांनी भरलेला आहे.

राजकुमार रावचा जन्म 31 ऑगस्ट 1984 रोजी गुरुग्राम (हरियाणा) येथे झाला. त्याचे खरे नाव राजकुमार यादव असून त्याचे वडील सत्यपाल यादव हे महसूल विभागात कर्मचारी होते तर आई कमलेश यादव गृहिणी होत्या.

आईच्या निधनानंतर दुसऱ्या दिवशी शूटिंगला पोहोचला

2017 मध्ये त्याच्या आयुष्यात मोठा आघात झाला. आईच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी तो आपल्या चित्रपट न्यूटनच्या शूटिंगसाठी सेटवर परतला. या निर्णयामागे त्याची कामाप्रती असलेली निष्ठा दिसून आली. राजकुमार म्हणाला होता की, 'आईलाही माझा हा स्वभाव आवडला असता. कारण मी कामाशी प्रामाणिक राहतो.

2019 मध्ये त्याने वडिलांनाही गमावलं. अशा वैयक्तिक संकटानंतरही राजकुमार रावने स्वतःला खंबीर ठेवत अभिनयात पूर्णपणे झोकून दिलं. राजकुमार रावने एस.एन. सिद्धेश्वर स्कूल, गुरुग्राम येथे घेतलं. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातील आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मधून पदवी घेतली. कॉलेजमध्ये असतानाच त्याने थिएटरकडे वळण्यास सुरुवात केली.

या चित्रपटातून त्याला पहिला मोठा ब्रेक मिळाला

मुंबईत आल्यावर राजकुमारला सुरुवातीला खूप संघर्ष करावा लागला. छोट्या-मोठ्या जाहिराती, सतत ऑडिशन्स, स्टुडिओचे फेरे हे त्यावेळचे वास्तव होते. मात्र 2010 मध्ये दिबाकर बनर्जी यांच्या लव्ह, सेक्स और धोखा या चित्रपटातून त्याला पहिला मोठा ब्रेक मिळाला.

2013 मध्ये 'काय पो छे'! आणि 'शाहिद' या चित्रपटांमुळे त्याची खरी क्षमता लोकांसमोर आली. 'शाहिद' या चित्रपटातील शाहिद आजमी यांच्या भूमिकेसाठी त्यानी राष्ट्रीय पुरस्कार आणि फिल्मफेअर क्रिटिक्स अवॉर्ड जिंकला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

