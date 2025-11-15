English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राजकुमार राव-पत्रलेखाच्या लग्नाच्या चौथ्या वाढदिवसाला झाले आईबाबा; आयुष्यात चिमुकल्या पावलांचे आगमन

Rajkumar Rao father a Baby Boy: लग्नाच्या चौथ्या वर्षी राजकुमार राव-पत्रलेखाला बाळाचे स्वागत झाले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 15, 2025, 11:00 AM IST
बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव आणि त्याची पत्नी, अभिनेत्री पत्रलेखा यांच्या आयुष्यात आनंदाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. लग्नाच्या चौथ्या वर्षानंतर, या जोडप्याच्या जीवनात चिमुकल्या पावलांचे आगमन झाले आहे. राजकुमार राव आणि पत्रलेखाने आपल्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर हा आनंददायक क्षण शेअर केला आणि लगेचच तो व्हायरल झाला. जोडप्याने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट शेअर करत लिहिले, "देवाने आम्हाला एका लहान मुलीचा आशीर्वाद दिला आहे, आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. पालक: पत्रलेखा आणि राजकुमार." राजकुमार रावने पोस्टच्या कॅप्शनमध्येही आनंद व्यक्त करत म्हटले, 'देवाने आमच्या लग्नाच्या चौथ्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला सर्वात मोठा आशीर्वाद दिला आहे.'

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

पोस्ट शेअर होताच चाहते आणि सेलिब्रिटी सर्वजण अभिनंदनासाठी पुढे आले. कमेंट सेक्शन हृदयाच्या इमोजींनी नटले आहे. गायिका नीती मोहननेही कमेंट करत लिहिले, ]'खूप खूप अभिनंदन. पत्रलेखा, राजकुमार राव आणि आमच्या छोट्या परीला पाहण्यासाठी उत्सुक आहे.' यापूर्वी, 9 जुलै रोजी या जोडप्याने सोशल मीडियावर आपल्या गरोदरपणाची घोषणा केली होती. त्यांनी कोलॅब पोस्टमध्ये लिहिले होते, "बाळ लवकरच येणार आहे - पत्रलेखा आणि राजकुमार."

पत्रलेखाचे अनुभव

पत्रलेखाने यापूर्वी हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना आपल्या गरोदरपणाबद्दल सांगितले होते की, 'आम्ही खूप उत्साहित आहोत. आमचे पहिले बाळ येणार आहे. कामाच्या बाबतीतही, आमची पहिली निर्मिती काही महिन्यांत प्रदर्शित होणार आहे, तसेच दुसरा चित्रपट देखील तयार करत आहोत. त्यामुळे हा खूप रोमांचक काळ आहे.' अभिनेत्री पुढे म्हणाली, 'या वर्षी गर्भवती राहणे माझ्यासाठी नवीन अपेक्षांनी भरलेले आहे. हा एक खूप खास प्रवास आहे. शारीरिकदृष्ट्या तुम्ही वेगळे दिसता, त्यामुळे हे थोडे कठीण आहे या नऊ महिन्यांत शरीर बदलते. कुटुंबात नवीन सदस्य जोडत असल्याने हा अनुभव थोडा भारी पण खूपच खास आहे.'

प्रेमकहाणी आणि लग्न

राजकुमार राव आणि पत्रलेखाची प्रेमकहाणीही मनोरंजक आहे. राजकुमारने पहिल्यांदा पत्रलेखाला एका जाहिरातीत पाहिले आणि त्यावेळीच तिच्या सौंदर्यावर मन जिंकले. त्यानंतर हंसल मेहता यांच्या 2014 च्या ड्रामा 'सिटीलाईट्स' च्या चित्रीकरणादरम्यान दोघांचे नाते अधिक घट्ट झाले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये राजकुमारने पत्रलेखाला प्रपोज केले आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये, कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत एका खासगी समारंभात त्यांचे लग्न पार पडले. लग्नानंतरही दोघे आपल्या करिअर आणि वैयक्तिक जीवनात सातत्याने यश संपादन करत आहेत.

FAQ
राजकुमार राव-पत्रलेखा यांना बाळ कधी जन्माला आले?
राजकुमार राव आणि पत्रलेखाला लग्नाच्या चौथ्या वर्षी बाळाचे आगमन झाले. त्यांनी इंस्टाग्रामवर हा आनंद चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे.

राजकुमार राव-पत्रलेखाने बाळाबाबत काय पोस्ट केले?
जोडप्याने इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत लिहिले 'देवाने आम्हाला एका लहान मुलीचा आशीर्वाद दिला आहे, आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. पालक: पत्रलेखा आणि राजकुमार.' राजकुमार रावने कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'देवाने आमच्या लग्नाच्या चौथ्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला सर्वात मोठा आशीर्वाद दिला आहे.'

पत्रलेखाने गरोदरपणाबाबत काय अनुभव सांगितला?
पत्रलेखाने सांगितले की हा प्रवास खूप खास आहे आणि शारीरिकदृष्ट्या वेगळा अनुभव देतो. ती म्हणाली की 'या नऊ महिन्यांत शरीर बदलते, पण कुटुंबात नवीन सदस्य जोडल्यामुळे हा अनुभव खूप खास आणि आनंददायक आहे.'

