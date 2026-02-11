Rajpal Yadav : तेज प्रताप यादव यांनी दिली राजपाल यादवच्या कुटुंबाला नेमकी किती लाखांची आर्थिक मदत केली ?

जनशक्ती जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यांनी अभिनेते आणि कॉमेडियन राजपाल यादव यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून ₹11 लाख रुपये दिले आहेत. ही मदत अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा अलीकडेच राजपाल यादवांना चेक बाऊन्स प्रकरणात तिहार जेलमध्ये आत्मसमर्पण करावे लागले होते.
तेज प्रताप यादव म्हणाले, 'माझ्या मोठ्या बंधू राव इंदरजीत यादव यांच्या पोस्टद्वारे मला राजपाल यादव यांच्या कुटुंबाच्या दु:खाबद्दल माहिती मिळाली. या अत्यंत कठीण काळात मी आणि माझे संपूर्ण JJD (जनशक्ती जनता दल) कुटुंब, त्यांच्या दुःखी कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभे आहोत. मानवी करुणा आणि सहकार्याच्या भावनेतून, मी JJD कुटुंबाच्या वतीने ₹11,00,000 (अकरा लाख रुपये) ची आर्थिक मदत देत आहे.'
खरं तर, राजपाल यादव यांच्यावर एका जुन्या चेक बाऊन्स प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणात दिलासा मिळवण्यासाठी आणि निधीची व्यवस्था करण्यासाठी राजपाल यादव यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. यानंतर ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार राजपाल यादवांना तिहार जेलमध्ये आत्मसमर्पण करावे लागले. या घडामोडीनंतर चित्रपटसृष्टी आणि चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसून आले.
याच दरम्यान, तेज प्रताप यादव यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून राजपाल यादव यांच्या कुटुंबाला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सांगितले की, 'कठीण काळात कोणत्याही कलाकाराला किंवा त्याच्या कुटुंबाला एकटे सोडू नये. माझा आणि JJD कुटुंबाचा हेतू पूर्णपणे मानवी संवेदनशीलतेवर आधारित आहे; याचा कोणत्याही राजकीय लाभाशी संबंध नाही.'
तेज प्रताप यादव म्हणाले, 'राजपाल यादव यांनी आपल्या अभिनय आणि कॉमेडीच्या माध्यमातून देशभरातील लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवले आहे. असे कलाकार जेव्हा वैयक्तिक आणि कायदेशीर अडचणींमधून जातात, तेव्हा समाज आणि जबाबदार लोकांनी पुढे येऊन त्यांना सहकार्य केले पाहिजे. मला आशा आहे की राजपाल यादव आणि त्यांचे कुटुंब या कठीण परिस्थितीतून लवकरच बाहेर पडेल.'
राजपाल यादव यांच्या कुटुंबीयांनी या मदतीसाठी तेज प्रताप यादव यांचे आभार मानले आहेत. कुटुंबाकडून सांगण्यात आले की, ही मदत केवळ आर्थिकच नाही, तर मानसिक आधारही आहे. याचबरोबर, चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले असून, कलाकारांच्या सुरक्षितता आणि सामाजिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
हे प्रकरण दाखवते की, जेव्हा कलाकार वैयक्तिक किंवा कायदेशीर अडचणींमधून जातात, तेव्हा समाजाने आणि जबाबदार व्यक्तींनी त्यांना मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. तेज प्रताप यादव यांनी दाखवले की मानवी करुणा आणि सहकार्य ही कोणत्याही राजकीय किंवा वैयक्तिक स्वार्थाशिवाय केली जाऊ शकते, आणि कठीण काळात सामाजिक आणि मानवी समर्थन किती महत्त्वाचे असते हे अधोरेखित केले आहे.